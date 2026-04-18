Univers, ADN, Israël : ces livres qui bousculent nos certitudes

Pour expliquer le fascinant spectacle de la nuit étoilée, les différentes civilisations ont élaboré des scénarios plus fantaisistes les uns que les autres. Le progrès des moyens d’observation et des connaissances en astronomie et en physique nous permet de nous faire une image de l’Univers bien sûr plus fidèle à la réalité que celle offerte par les mythologies, mais à peine moins déroutante pour l’imagination.

Cosmologie — Notre univers semble de plus en plus étrange

Battle of the Big Bang: The New Tales of Our Cosmic Origins (« Bataille du Big Bang. Les nouveaux contes de nos origines cosmiques »), de Niayesh Afshordi et Phil Halper, University of Chicago Press, 2025.

Selon les dernières estimations, la Voie lactée, la galaxie dans laquelle se trouve le système solaire, compte entre 100 et 400 milliards d’étoiles. L’Univers observable pourrait comprendre jusqu’à 2 000 milliards de galaxies, dont certaines contenant autant d’étoiles que la nôtre, voire davantage.

Depuis la découverte, en 1929, grâce aux observations de l’astronome américain Edwin Hubble, que les galaxies s’éloignent d’autant plus rapidement qu’elles sont plus éloignées, on sait que l’Univers est en expansion. Lire l’article

Géopolitique — Cachez ce lobby que je ne saurais voir

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (« Le lobby israélien et la politique étrangère des États-Unis »), de John Mearsheimer et Stephen Walt, Farrar, Straus and Giroux, 2007.

Les États-Unis sont-ils sous l’emprise du lobby pro-israélien ? L’intervention en Iran a ranimé un vieux débat et fait un bestseller d’un livre déjà ancien, naguère voué aux gémonies.

Rédigé par deux éminents professeurs, l’un à l’université de Chicago, l’autre à Harvard, inspirés par le point de vue dit « réaliste » des relations internationales, l’ouvrage soutenait qu’en raison de l’efficacité dudit lobby, le considérable soutien financier, militaire et diplomatique apporté par les États-Unis à Israël est disproportionné et finalement nuit aux intérêts des États-Unis.

Tout en décrivant les ramifications d’un lobby implanté dans tous les milieux d’influence, les auteurs accordaient une place particulière à son fer de lance, l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), dont la puissance leur paraît comparable à celle de la National Rifle Association, le lobby des armes à feu. Lire l’article

Roman historique — Une invasion qui fait du bien

Cuarenta y nueve días bajo la niebla (« Quarante-neuf jours dans le brouillard »), de José Salem, Cuatro Letras, 2026.

Voilà qui est bien oublié aujourd’hui, du moins en Europe. Après sa victoire à Trafalgar contre la flotte franco-espagnole en 1805, la perfide Albion a jugé le moment venu de réaliser un rêve ancien : étendre encore son empire en prenant possession d’un joyau de la couronne espagnole, Buenos Aires, capitale de la vice-royauté du Río de la Plata. Bien mal lui en prit. Ses deux offensives se sont soldées par un échec cuisant, moins dû aux forces espagnoles qu’à la détermination de milices locales.

Ce fut l’événement déclencheur du processus conduisant à l’indépendance de l’Argentine. José Salem, un avocat et écrivain argentin qui vit à Paris, se concentre sur les quarante-neuf jours de la première invasion, concoctant une intrigue riche en suspense qui recrée avec minutie l’atmosphère d’une ville sous occupation, où politique, complots, amours contrariés et secrets familiaux se mêlent au quotidien. Lire l’article

Édition — Le journal très intime de Samuel Pepys

The Confessions of Samuel Pepys: Private Revelations From Britain’s Most Famed Diarist (« Les confessions de Samuel Pepys. Les révélations privées du plus célèbre diariste britannique »), de Guy de la Bédoyère, Pegasus Books, 2026.

La grande – et peut-être même la première – star des journaux intimes est sans doute Samuel Pepys (on prononce « Pips »), un Londonien qui dans la seconde moitié du XVIIe siècle a chroniqué pendant neuf ans sa très agitée vie quotidienne, pour le bonheur des lecteurs comme des historiens. Car l’époque reflétée n’était pas moins agitée – la restauration monarchique en 1660, une épidémie de peste cinq ans plus tard et le grand incendie qui a détruit 80 % de la City l’année suivante.

Pepys ratissait large, socialement sinon géographiquement. De Londres il évoque aussi bien le petit peuple – commerçantes, prostituées, actrices – que celui de l’aristocratie ou de la politique, dont il était proche en tant qu’un des hauts responsables de la marine britannique.

Son monumental ouvrage (six volumes, 1 250 000 mots) ouvre une lucarne sur l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle depuis les mœurs (extrêmement dissolues) de la cour du roi jusqu’au fonctionnement de l’administration militaire, où sévissait une corruption décomplexée. Lire l’article

Biologie — Votre ADN, mon œil !

Hidden Guests: Migrating Cells and How the New Science of Microchimerism Is Redefining Human Identity (« Invités discrets. Les cellules migrantes et comment la nouvelle science du microchimérisme redéfinit l’identité humaine »), de Lise Barnéoud, Greystone, 2025.

Vous y croyez, à votre ADN. La police aussi. Eh bien, vous risquez d’avoir tort. Et la police aussi. Toutes vos cellules ne sont pas les vôtres. Il y a des passagers clandestins. Ce qui prête à confusion. Et n’est pas sans effet sur votre santé – en bien ou en mal. Si dans l’utérus de votre mère vous avez cohabité avec un jumeau, par exemple. Certaines de ses cellules ont pu glisser chez vous.

Et ce, même si ni vous ni votre mère n’avez jamais entendu parler de ce jumeau : car il a pu laisser son legs avant de disparaître, à un stade précoce de l’embryogenèse. Si ses cellules ont pénétré dans vos gamètes (ovules ou précurseurs des spermatozoïdes), vos enfants peuvent en hériter. Si elles se sont installées dans votre moelle osseuse, vous pouvez avoir deux groupes sanguins.

Avec ou sans jumeau, des cellules de votre mère ont pu passer chez vous ; ou des cellules de votre grand-mère, pour la même raison, ou encore de votre arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Lire l’article

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Par Nicolas Gary

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