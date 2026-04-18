Respectez la loi” : un député interpelle le ministère de la Culture sur la retraite des auteurs

Alors que la réforme de la sécurité sociale des artistes-auteurs, adoptée dans le cadre du PLFSS, visait à corriger des dysfonctionnements structurels anciens, la publication imminente de ses décrets d’application suscite de vives tensions.

Dans un récent article, nous évoquions les critiques formulées contre l’action du ministère de la Culture s’inscrivent dans une séquence plus large de défiance entre les représentants des artistes-auteurs et l’exécutif. Le texte souligne que la réforme, pourtant présentée comme structurante pour la protection sociale du secteur, ferait l’objet d’une mise en œuvre jugée restrictive, voire contraire à l’esprit des débats parlementaires. Plusieurs organisations professionnelles pointent une dilution des avancées initiales, notamment sur la gouvernance et la représentation des affiliés.

Ce climat de contestation s’explique aussi par l’héritage du dossier AGESSA, régulièrement évoqué comme un précédent majeur. Le scandale lié à la gestion des droits à la retraite a durablement fragilisé la confiance envers les institutions en charge du régime social des artistes-auteurs. Dans ce contexte, chaque arbitrage réglementaire prend une dimension politique accrue, les syndicats et élus attendant des garanties concrètes quant à la transparence, à la représentativité et à l’effectivité des réformes annoncées.

C'est ce que souligne le courrier du député René Pilato, publié ci-dessous dans son intégralité.

Sécurité sociale des artistes-auteurs : le Ministère de la culture doit respecter la représentation nationale

Lors de l’examen du Projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2025, des victoires ont été obtenues pour mettre fin aux dysfonctionnements systémiques de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Pourtant, le Ministère de la culture refuse de mettre en application toutes ces évolutions.

A l’occasion d’une réunion organisée par le Ministère de la culture, il a été présenté à certains syndicats triés sur le volet le projet de décret par cet article du PLFSS, acte administratif déterminant pour que la loi entre en application. Plusieurs dispositions vont à rebours des acquis adoptés par les parlementaires ou présents dans le débat.

À LIRE - Artistes-auteurs : derrière la réforme 2026, une gouvernance toujours contestée

Alors que les débats ouvraient la voie à un changement d’organisme, le décret s’empresse de maintenir la structure SSAA en place et lui donne un droit de regard sur les évolutions légales qui concernent la sécurité sociale des artistes-auteurs. Les organismes de gestion collective dont le rôle n’est pas social mais purement économique avaient été écartés du conseil d’administration au profit d’une représentation élue et de la mise en place d’élections professionnelles. Les OGC sont réintégrés, les élections professionnelles reportées.

Le rôle du Ministère n’est pas de faire perdurer le statu quo. Sa place se situe dans l’accompagnement des évolutions votées par la représentation nationale.

J’appelle solennellement le Gouvernement à respecter la lettre et l’esprit de loi, à publier des décrets allant dans le sens du progrès social pour les artistes-auteurs et de le faire en toute transparence. Il en va de la situation sociale de milliers de travailleurs de la culture et de la confiance à l’égard du Ministère de tutelle, déjà fragilisée par le scandale de l’AGESSA.

Crédits photo : Troy, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com