Laura Vazquez récompensée par le Prix Franz Hessel 2026

Comme chaque année, le prix distingue deux œuvres, l’une francophone, l’autre germanophone, sélectionnées par un double jury composé de professionnels français et allemands.

Pour cette édition 2026, les lauréats sont :

Côté français : Laura Vazquez, pour Les Forces (Éditions du Sous-sol, 2025)

Côté allemand : Christoph Peters, pour Innerstädtischer Tod (Luchterhand Literaturverlag, 2024)

Un prix franco-allemand dédié à la circulation des œuvres

Créé en 2010, le Prix Franz Hessel récompense chaque année un tandem d’auteurs français et allemand. Il met en avant des œuvres contemporaines jugées prometteuses et susceptibles de circuler dans l’espace littéraire européen, notamment par la traduction.

Le prix rend hommage à Franz Hessel (1880-1941), écrivain et traducteur, figure du dialogue culturel entre la France et l’Allemagne, connu notamment pour Romance parisienne et Promenade dans Berlin.

Les délibérations sont co-organisées par la Villa Gillet (France) et la Fondation Genshagen (Allemagne). Les deux institutions accueillent ensuite les lauréats pour des résidences, lectures publiques et ateliers, favorisant leur visibilité et les échanges entre les scènes littéraires des deux pays.

Le prix bénéficie du soutien du ministère de la Culture côté français et de la Délégation du gouvernement fédéral pour la Culture et les Médias côté allemand. Depuis sa création, la cérémonie de remise alterne chaque année entre la France et l’Allemagne.

Le jury est composé de journalistes, critiques, universitaires et professionnels du livre issus des deux pays.

Jury français : Nils C. Ahl, journaliste et critique littéraire, Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet

Francesca Isidori, journaliste et critique littéraire, Christine de Mazières, magistrate et auteure, Augustin Trapenard, journaliste et critique littéraire

Jury allemand : Thorsten Dönges, responsable de la programmation au Literarisches Colloquium Berlin (LCB), Hans-Peter Kunisch, journaliste et auteur, Petra Metz, critique littéraire, Ulrike Vedder, professeure à l’Université Humboldt.

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Avec cette nouvelle édition, le Prix Franz Hessel poursuit son ambition : faire circuler les textes, encourager la traduction et renforcer les échanges entre les scènes littéraires française et allemande.

L’an dernier, le prix Franz Hessel avait distingué les autrices Beata Umubyeyi Mairesse, pour Le convoi (Flammarion), et Zora del Buono, pour Seinetwegen (C.H. Beck).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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