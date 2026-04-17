Roland Topor : derrière l’humour noir, l’exil

Avec la réédition de La Plus Belle Paire de seins du monde, publiée par L’Arbre vengeur, l’occasion est donnée de redécouvrir, derrière le farceur génial, un écrivain de l’exil, du masque et de l’inquiétude. Par Charles Garatynski.
Le 17/04/2026 à 18:04 par Auteur invité
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17/04/2026 à 18:04
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Un détail de la biographie de Roland Topor que l’on mentionne souvent sans toujours s’y arrêter : son père, Abram Topor, était sculpteur. Arrivé de Varsovie dans les années 1930 grâce à une bourse de l’Académie des beaux-arts, il espérait faire carrière en France.
À Paris, il abandonna pourtant la sculpture pour la maroquinerie. Il fallait vivre. Mais le dimanche, il emmenait ses enfants au Louvre. Dans ce geste discret — transmettre ce qu’on n’a pas pu accomplir — se trouve peut-être l’un des premiers apprentissages de Roland Topor.
On a beaucoup retenu de lui l’humour noir, le Mouvement Panique, La Planète sauvage, les collaborations avec Fernando Arrabal et Alejandro Jodorowsky, ou encore l’enfance clandestine pendant l’Occupation. On a parfois moins insisté sur un autre aspect, pourtant éclairant : Topor appartient à une famille déplacée, marquée par l’exil, la dissimulation et le passage d’un monde à l’autre. Cette situation a sans doute compté dans son rapport à la langue, à l’identité et au masque.
Né à Paris en 1938 de parents juifs polonais venus de Varsovie, Topor grandit dans une famille où l’histoire récente pèse lourd. Pendant la guerre, les siens doivent se cacher en Savoie. Changer de nom, taire ses origines, se fondre dans le décor : il ne s’agit pas d’un jeu social, mais d’une nécessité vitale. Dans un tel contexte, la langue n’est jamais neutre. Elle protège, elle couvre, elle permet de passer.
Cette expérience aide peut-être à comprendre le ton si particulier de Topor. Son français est net, précis, sans surcharge. Il ne cherche pas l’effet. Sa phrase avance avec une forme de froideur volontaire. On a parfois l’impression d’un écrivain qui regarde la langue avec un léger décalage, comme si elle restait pour lui un outil dont il maîtrise parfaitement l’usage sans en avoir tout à fait adopté les automatismes.
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Franz Kafka écrivait en allemand dans un univers traversé par le tchèque et le yiddish ; Samuel Beckett choisit le français pour se défaire de certains réflexes rhétoriques. Chez Topor, la situation est autre : le français n’était pas un choix, mais un héritage de survie. Sa langue en garde peut-être quelque chose de calme et de ferme. Pas d’étrangeté exhibée : seulement cette netteté froide qui pourrait être le style d’un homme n’ayant jamais tenu la langue pour acquise.
Le Locataire chimérique, paru en 1964, est généralement lu comme un roman de la paranoïa urbaine. Trelkovsky loue l’appartement d’une femme qui s’est jetée par la fenêtre, puis glisse peu à peu vers son identité. On y voit à juste titre l’angoisse sociale, la dissolution du moi, l’écrasement par le regard des autres. Mais un détail mérite attention : Trelkovsky est polonais, installé à Paris, soucieux de rassurer, de ne pas déranger, de fournir toutes les garanties possibles. Il cherche sa place en s’effaçant, puis finit par s’effacer tout à fait.
Il serait réducteur d’en faire une simple transposition biographique. En revanche, on peut y entendre quelque chose de l’expérience familiale : celle de l’étranger prudent, du sujet qui se surveille lui-même, de l’identité devenue affaire fragile. Topor transforme cela en farce noire. Le roman est drôle avec la régularité d’un mécanisme d’horlogerie, et c’est précisément ce qui inquiète.
Topor rappelait lui-même : « On n’est vraiment mort que quand on vous a oublié. Pas avant. » Cette formule résume assez bien son rapport paradoxal à la disparition : rire de tout, mais ne jamais cesser de voir ce qui menace. Autre trait plus brutal : « Pilonner les livres est aussi barbare que les brûler, mais provoque moins d’indignation. » Chez lui, la plaisanterie garde toujours une pointe dirigée contre la bêtise contemporaine.
En France, Topor fut souvent célébré comme un créateur brillant et multiple — ce qu’il était — mais parfois avec ce sourire réservé aux farceurs de génie. En Pologne, où son nom est resté vivant dans le théâtre et l’édition, certaines dimensions historiques et centre-européennes de son œuvre apparaissaient sans doute plus directement. La France a souvent admiré la surface. La Pologne reconnaissait aussi ce qu’elle recouvrait.
Le mot « panique », choisi pour le mouvement fondé avec Arrabal et Jodorowsky, prend alors un relief particulier. Chez Topor, la panique n’est pas seulement le tumulte ou la provocation. Elle ressemble aussi à une peur ancienne, contenue, convertie en énergie comique. Le rire n’efface pas l’angoisse : il lui donne une forme supportable.
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Le dessin occupe ici une place essentielle. On n’y hérite pas d’une langue nationale, on n’y porte pas l’accent de ses parents. Le trait contourne les appartenances imposées. Chez Topor, il devient un espace de liberté immédiate, peut-être l’un des rares territoires où la question d’origine cesse de commander.
Crédits photo : fresque de Roland Topor (1988), Tongersestraat, Maastricht (Otter, CC BY-SA 4.0)
Par Auteur invité
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Né en 1989, écrivain et rédacteur en chef des pages Livres d'Art Press, Felix Macherez revient aujourd’hui avec un quatrième livre, trois ans après la surprenante fresque Les Trois Pylônes. Le propos relève cette fois de l’humour noir, cher à Breton : jeune nihiliste de trente-trois ans, Cid Sabacqs résout de se suicider. Par Étienne Ruhaud.
07/04/2026, 10:42
À l’occasion de l’édition 2026 du prix du livre Les Visionnaires, porté par le réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines, son directeur, Pascal Visset, revient sur l’origine et les enjeux de cette distinction née en 2022. Entre réflexion sur le rôle des auteurs, importance du style et interrogations sur l’intelligence artificielle, il défend une littérature qui propose une véritable vision du monde et de son avenir.
01/04/2026, 17:29
Après plusieurs années passées au sein de Media Participations, Jeanne & Juliette choisit de retrouver une pleine autonomie éditoriale. Une décision mûrie, moins comme une rupture que comme un recentrage, afin de poursuivre son développement avec justesse, exigence et une relation toujours plus directe avec ses lecteurs. Par Virginie Bégaudeau, fondatrice.
31/03/2026, 12:35
Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...
31/03/2026, 09:32
À force de confier nos bibliothèques dématérialisées à des silos fermés, nous avons fini par prendre l’impuissance pour une loi naturelle. Clic après clic, achat après achat, la culture numérique s’est laissée border par des interfaces venues d’ailleurs. Puis surgit une jeune pousse française qui ne demande pas la permission : elle attaque la circulation des œuvres, la revente, la valeur, et, derrière tout cela, une vieille question européenne restée sans réponse. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
30/03/2026, 13:03
À Bruxelles, la 55e Foire du livre érige le papier en acte de résistance. Sous le mot d’ordre « défier le futur », le livre s’affirme sans cookies, sans surveillance, sans algorithmes. Objet autonome, il protège l’anonymat, échappe aux mises à jour et refuse l’économie de l’attention. Lire devient alors un choix, presque un manifeste, face aux logiques numériques dominantes. Voici une déclaration d'amour à la lecture, que nous adresse la Foire...
28/03/2026, 10:08
Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.
27/03/2026, 18:13
Organisée par la Maison du livre, équipement culturel de Rennes Métropole situé en milieu rural, la fête du livre se déroule durant 3 jours à Bécherel, 700 habitants, première Cité du livre créée en France en 1989. Valérie Auvergne, directrice de la Maison du livre nous raconte cet événement.
26/03/2026, 17:08
Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.
26/03/2026, 13:15
Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.
25/03/2026, 12:16
PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.
24/03/2026, 16:33
Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?
24/03/2026, 15:42
À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.
23/03/2026, 15:32
On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
23/03/2026, 11:25
Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.
22/03/2026, 09:51
On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
19/03/2026, 15:44
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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