Lauréate du prix Renaudot poche, Louisiane C. Dor publie un nouveau roman : La Confusion

Coline Mayard a vingt ans et s’ennuie dans une vie qu’elle juge trop étroite. Pour s’en échapper, elle écrit un premier roman, inspiré de son adolescence en province, qui attire l’attention. Tout bascule lorsque Pierre Nicolet, écrivain installé et figure charismatique, entre en contact avec elle via les réseaux sociaux. Une relation s’installe, d’abord virtuelle, puis de plus en plus prenante. Coline décide rapidement de quitter son quotidien pour le rejoindre à Paris.

Dans l’appartement de Pierre, elle fait la connaissance de Dolorès, sa fille adolescente. La jeune femme observe alors un fonctionnement familial singulier, où les rôles semblent mouvants et les limites incertaines. Derrière une apparente harmonie, les relations se révèlent plus ambiguës. Coline, à la fois fascinée et déstabilisée, se retrouve plongée dans un univers où les repères traditionnels s’effacent peu à peu.

Le roman explore ainsi les mécanismes d’emprise, les désirs de reconnaissance et les zones floues des relations affectives. À travers une écriture directe, il met en scène une jeune femme confrontée à une situation qui remet en cause sa perception des liens familiaux et amoureux.

Les éditions HarperCollins vous proposent un extrait en avant-première :

Louisiane C. Dor, née en 1992, s’est fait connaître avec Les méduses ont-elles sommeil ?, récompensé par le prix Renaudot poche, puis avec Ceci est mon cœur, remarqué lors de la sélection du prix Goncourt de la nouvelle. Avec La Confusion, elle poursuit un travail centré sur l’intime et les tensions qui traversent les relations humaines.

Par Clotilde Martin

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