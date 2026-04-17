Maillage : un nouveau festival littéraire arrive à Paris en 2026

Le temps d’un week-end, la littérature investira l’ensemble du Palais de la Porte Dorée, du musée national de l’histoire de l’immigration jusqu’à l’aquarium tropical. L’ambition est claire : faire circuler les récits, croiser les formes et proposer de nouvelles narrations dans des espaces inhabituels.

Le festival s’inscrit dans la continuité du travail mené par l’institution avec les écrivains, notamment à travers son prix littéraire, qui existe depuis plus de quinze ans, et ses rencontres régulières.

Une programmation tournée vers les récits contemporains

Maillage réunira romanciers, autrices et auteurs de bande dessinée autour de thématiques qui structurent l’identité du Palais : migrations, mémoire, exil, identités plurielles, enjeux environnementaux.

Parmi les premiers noms annoncés figurent : Rim Battal, Mathieu Belezi, Diaty Diallo, Kévi Donat, Olivia Elkaim, Jérôme Ferrari, Kamel Khélif, Kiyémis, Clara Lodewick, Dinaw Mengestu, Sara Mychkine, Sephora Pondi, Cindy Pooch, Reza Sahibdad, Yann Damezin, ainsi que Mohamed Mbougar Sarr.

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Dans un contexte où le secteur de l’édition est traversé de tensions, le festival entend défendre une littérature ouverte, pluraliste et attentive au monde contemporain.

Des espaces transformés pour accueillir les récits

La programmation se déploiera dans l’ensemble du Palais, avec plusieurs dispositifs marquants. Le Salon des laques deviendra ainsi le Bureau de Mohamed Mbougar Sarr. L’écrivain y présentera une bibliothèque idéale, un texte inédit écrit pour l’occasion, ainsi que des rencontres en tête-à-tête avec des artistes.

Le Forum accueillera une Fabrique des récits, espace participatif ouvert aux associations et aux clubs de lecture, avec une scène ouverte, un concours de nouvelles et la création d’une œuvre visuelle collaborative.

Dans l’auditorium, la Scène littéraire proposera des performances d’ouverture et de clôture, parmi lesquelles une Ode à la joie orchestrée par Kiyémis ou une lecture chantée et dessinée autour de C’était notre terre de Mathieu Belezi. Des rencontres permettront également de découvrir les autrices et auteurs sélectionnés pour les prix littéraire et BD de la Porte Dorée.

Un grand entretien croisé, organisé en partenariat avec le Festival America, réunira Dinaw Mengestu et Mohamed Mbougar Sarr pour un dialogue entre les deux rives de l’Atlantique.

Ateliers, balades et lectures

Le week-end sera complété par une série d’activités ouvertes au public : lectures de contes dans l’aquarium tropical, ateliers d’écriture et de bande dessinée, séances d’arpentage littéraire, ainsi qu’une balade proposée par Kévi Donat sur les traces de l’exposition coloniale de 1931.

Si les grandes lignes sont désormais posées, la programmation reste en cours d’élaboration. Cette première édition entend poser les bases d’un rendez-vous appelé à s’inscrire durablement dans le paysage littéraire.

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Avec Maillage, le Palais de la Porte Dorée affirme sa volonté de faire de la littérature un espace de circulation, de confrontation et de partage — un lieu où les récits se tissent autant qu’ils se discutent.

Crédits photo : Quentin Chevrier © Palais de la Porte Dorée

Par Hocine Bouhadjera

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