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Artaud face à son psychiatre : des documents explosifs révélés

Paru le 16 avril 2026, Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre (éd. L’Harmattan) s’inscrit dans la continuité du travail solide et exigeant que Patrick-Albert Poignant consacre à Artaud depuis plusieurs années. J’avais découvert cet auteur à travers son précédent ouvrage, Antonin Artaud, la mise en échec de la médecine, qui m’avait profondément marqué à l’époque où je rédigeais mon propre livre, Artaud le Martaud : asiles, drogue, électrochocs. Par Ilios Chailly.

Le 17/04/2026 à 16:41 par Auteur invité

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Publié le :

17/04/2026 à 16:41

Auteur invité

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Avec ce nouveau livre, Patrick-Albert Poignant franchit une étape décisive. Il ne se limite plus à une analyse rigoureuse : il l’élargit en s’appuyant sur des documents et des informations inédites qui apportent un éclairage profondément renouvelé. L’ouvrage marque ainsi un véritable tournant, en mettant au jour un ensemble d’archives jusque-là inconnues qui enrichissent de manière concrète notre compréhension des dernières années d’Artaud.

Une découverte issue d’une rencontre

L’origine du livre tient presque du récit romanesque. Patrick Poignant a eu pour étudiant Tristan Latrémolière, lui-même petit-fils du docteur Jacques Latrémolière. De cette rencontre naît une amitié, puis une transmission décisive : le père de Tristan, Olivier, confie à l’auteur une chemise cartonnée verte contenant de nombreuses pièces ayant appartenu au médecin qui administra à Rodez les électrochocs à Artaud.

Ce fonds se révèle exceptionnel. Dans cet ouvrage dense de 382 pages, Patrick Poignant présente le tapuscrit inédit du docteur Latrémolière, rédigé au milieu des années 1980 et intitulé Antonin Artaud, l’Abandonné de Dieu.

Ce texte, accompagné de commentaires particulièrement détaillés, est enrichi par d’autres éléments du dossier : une lettre inédite de six pages d’Artaud, adressée à Serge Moreux le 8 juillet 1943 ; les huit lettres d’Artaud à Latrémolière, publiées dans les tomes X et XI ; un commentaire du dessin L’Homme et sa douleur, ainsi que des correspondances inédites du docteur à propos d’Artaud avec sa sœur Marie-Ange Malausséna, le docteur Gaston Ferdière (trois lettres), l’abbé Henri Julien (deux lettres), ou encore Pierre Boujut.

Abordez-vous le problème de la glossolalie chez Artaud ? Si oui il faudrait séparer le sens psychiatrique et le sens religieux du mot, sens primitif (?) d’ailleurs : c’est un ‘‘emprunt’’ de la psychiatrie… »

 

- Extrait d’une lettre du docteur Latrémolière au docteur Ferdière sans date.

L’ouvrage comprend également une courte biographie du docteur Latrémolière, ainsi que sa thèse, soutenue en 1944 à la faculté de médecine de Toulouse, intitulée Accidents et incidents observés au cours de 1200 électrochocs, qui contient une longue observation consacrée à Artaud : « Antoine. A…., 46 ans, ancien toxicomane, atteint de psychose hallucinatoire chronique, avec des idées délirantes polymorphes luxuriantes, dédoublement de la personnalité, système métaphysique bizarre, idées d’influences multiples, hypocondriaques. »

Le volume réunit en outre quatre articles du médecin — dont trois coécrits avec le docteur Ferdière — ainsi qu’un texte signé de sa seule main, J’ai parlé de Dieu avec Antonin Artaud, publié en avril 1961 dans La Tour de feu.

À LIRE - De la Mouffe à la Cartoucherie : l’histoire d’un théâtre radical

On y trouve également un entretien entre Jacques Latrémolière et Marie-Ange Malausséna, datant de 1973, ainsi que l’interview qu’il accorde à Sylvère Lotringer — initialement destinée à intégrer le tapuscrit — réalisée en juillet 1983 à son domicile de Figeac, et finalement publiée en 2003 dans l’ouvrage de Sylvère Lotringer, Fous d’Artaud, aux éditions Sens & Tonka.

Antonin Artaud, l’Abandonné de Dieu, tapuscrit inédit

La pièce la plus marquante de l’ouvrage est sans doute la publication du tapuscrit du docteur Latrémolière, Antonin Artaud, l’Abandonné de Dieu ?. Long de 126 pages, ce texte — commencé en 1984 et rédigé en grande partie sous l’emprise d’antidépresseurs — est dédié à la mémoire de Marie-Ange Malausséna, sœur d’Antonin Artaud, ainsi qu’au docteur Ferdière.

Dès la préface, le docteur Latrémolière écrit : « Je prie le lecteur d’excuser mon audace de vouloir porter jugement de valeur sur Antonin Artaud : ce n’est pas en réalité mon intention. L’occasion m’est donné de jeter un œil curieusement affectueux sur Artaud, sa sœur, leur ascendance, leur enfance, les bonheurs et les malheurs, les réussites et les échecs d’Artaud en particulier le dernier : tout cela, on le verra et on le sait déjà n’est pas ordinaire. Je n’hésiterai pas à évoquer des souvenirs personnels précieux, en même temps que les flashes rapportés par ceux qui l’ont bien connu, aimé ou rencontré par hasard. »

Chapitre I :  Le premier chapitre reprend des notes biographiques publiées par Marie-Ange Malausséna dans La Tour de Feu (décembre 1959).

Chapitre II (p. 12-23) — Entretien avec Marie-Ange Malausséna : ce chapitre présente un entretien entre Latrémolière et la sœur d’Artaud, réalisé lors de la remise du prix Antonin Artaud à Rodez pendant le week-end de la Pentecôte 1973. Cette version, issue du tapuscrit, diffère de celle publiée par Sylvère Lotringer dans Fous d’Artaud.

Chapitre III — Comme le temps passe ! (1945) :  Latrémolière y rassemble ses souvenirs directs de l’hôpital. Il évoque ses échanges avec Artaud, leurs conversations régulières et les lettres que celui-ci lui adressait après un compliment. Il note également que Artaud ignorait systématiquement son épouse, qu’il jugeait « trop jolie pour ne pas être un démon ». C’est dans ce chapitre qu’est publié le texte J’ai parlé de Dieu avec Antonin Artaud (p. 26-62).

Chapitre IV — Nos souvenirs de l’hôpital psychiatrique : Ce chapitre rend hommage au docteur Ferdière et à son épouse, en soulignant leur engagement auprès d’Artaud. Latrémolière y exprime également un regret : celui de ne pas avoir su reconnaître certaines douleurs dont Artaud se plaignait, au point de ne pas lui avoir pratiqué un toucher rectal qui aurait peut-être pu le sauver. Cette déclaration ne laisse pas de surprendre. Comme nous l’avons déjà souligné dans un article du blog de la revue Écho Antonin Artaud Dr. Ferdière : certainement pas un nazi, mais encore moins un saint — Artaud évoquait en réalité ce type de douleurs dès son internement à Rodez.

Ainsi, le 10 juin 1943, il écrit à Mme Ferdière : « Je suis malade et [Férdière] ne me soigne pas. J’ai souffert dimanche, lundi et mardi derniers de coliques atroces, accompagnées de ténesmes sanglants. Il n’en a pas pris cas, et il ne me rencontre que pour me menacer de m’incarcérer dans un quartier d’agités où je serai privé de nourriture. »

Chapitre V — L’opinion publique :  Dans ce chapitre, le ton se fait nettement plus polémique. Jacques Latrémolière s’en prend à ceux qui, selon lui, ont sous-estimé ou minimisé la dimension de folie chez Antonin Artaud, refusant d’en mesurer la portée réelle. Il reprend ici, en les amplifiant, des propos déjà formulés dans un avertissement rédigé au début des années 1960 :

Je ne peux laisser formuler d’aussi surprenantes remarques que celle-ci : “Durant sa folie, ni la puissance poétique, ni sa logique n’ont été atteintes.” Dans “KABHAR ENIS – KABHAR ESTI” [sic], il fait allusion à un Saint Antonin promu par lui-même, qui est parfaitement éclairant à cet égard. Où est la confusion entre délire et métaphore poétique, sinon dans l’esprit de Monsieur Otto Han ?

 

Qu’il relise l’histoire de la canne de Saint Patrick, le sperme considéré comme poison, etc. Où est la réévaluation des disciples de Monsieur Otto Hahn ? Mais il est évident que les disciples de Jean-Paul Sartre voient rouge dès qu’on parle de celui qui a dit “Aimez-vous les uns les autres”, et plantent à la face du monde leur insupportable superbe, comme si la culture commençait avec eux. 

Je me situe en profond désaccord avec ces affirmations. Comme je l’ai montré dans un article, ce texte est loin de relever du délire ; il obéit au contraire à une logique interne rigoureuse, qu’il convient d’interroger autrement. Dans le même esprit, le docteur Latrémolière prend également pour cible Alain Cuny : « Alain Cuny (Revue 84) affirme tranquillement : “Les amis d’Antonin Artaud savent qu’il n’a jamais déliré.” Tiens, tiens. »

Le chapitre se prolonge jusqu’à la page 110 avec l’ajout d’un entretien avec Sylvère Lotringer : « J’avais décidé de ne pas l’inclure dans mon texte, car certains raisonnements en forme de jeux, et parfois à la limite du jeu, me choquent. (…) Je mets donc sous vos yeux quoi qu’il arrive : tant pis pour moi… et pour lui. »

Chapitre VI — Le secret vraisemblable (1985) : Le chapitre VI est sans doute le plus intéressant et le plus surprenant du tapuscrit. Latrémolière y soutient qu’Artaud serait le seul malade à ne s’être jamais plaint des électrochocs, en dehors de quelques douleurs vertébrales — une affirmation historiquement inexacte. En effet, dans une lettre adressée au docteur Latrémolière le 6 janvier 1945, Artaud affirme précisément le contraire :

« L’électrochoc, M. Latrèmolière, me désespère, il m’enlève la mémoire, il engourdit ma pensée et mon cœur, il fait de moi un absent qui se connaît absent et se voit pendant des semaines à la poursuite de son être, comme un mort à côté d’un vivant qui n’est plus lui, qui exige sa venue et chez qui il ne peut plus entrer. (…) À la dernière série, je suis resté pendant tout le mois d’août et de septembre dans l’impossibilité absolue de travailler, de penser et de me sentir être (…)

 

J’ai beaucoup d’amitié pour vous et vous le savez, mais si vous ne faites pas arrêter immédiatement cet électrochoc je ne pourrai plus vous conserver mon cœur. Parce que ce traitement inique me détache de tout et de la vie. (…) Si l’homme qui en vous m’a compris (…) jamais au monde vous n’auriez supporté de m’imposer une fois de plus les supplices des sommeils, et de l’horrible engourdissement mental de l’électrochoc. » (XI, 13,14)

Mais ce qui frappe plus encore dans ce chapitre, c’est ce passage qui contredit les affirmations du chapitre précédent, pourtant rédigé antérieurement. On dirait qu’à la fin de sa vie, dans un mouvement de recul, il a tenté de rétablir — peut-être avec regret — une part de vérité, au point de bouleverser notre conception de la folie d’Artaud : « Je pense qu’Artaud n’a jamais eu d’hallucinations ni d’idées proprement délirantes ; Artaud le criait, du reste, mais personne ne le croyait. Je dois maintenant rendre justice à Alain Cuny sur lequel il m’est arrivé d’ironiser : je souhaite de tout cœur qu’il ne m’en veuille pas. Mais il a voulu jouer avec le feu et c’est le feu qui l’a dévoré. » Jacques Latrémolière, Antonin Artaud, l’Abandonné de Dieu, (tapuscrit) 

Conclusion : Le docteur Latrémolière conclut son tapuscrit par une formule d’adieu poétique et christianisé — « L’abandonné de Dieu ? (…) Il est donc entré dans le Royaume parce que le Christ est mort pour lui comme pour nous tous.  À bientôt, mon cher ami, dans le Divin Éternel » —, suivie d’une citation de Gustave Thibon : « Être détaché de tout. Première condition pour n’être indifférent à rien. »

Docteur Jacques Latrèmolière qui êtes-vous ? 

Dans l’inconscient collectif — non sans une part de vérité — s’est progressivement imposée une image caricaturale et quelque peu datée du docteur Latrémolière : celle d’un psychiatre chrétien ayant administré cinquante-huit électrochocs à Antonin Artaud. Une telle représentation, éminemment réductrice, s’est construite à partir de voix diverses, parfois discordantes, mais aussi de certains documents eux-mêmes — notamment les lettres de détresse qu’Artaud adresse pour faire cesser les électrochocs, comme si leur interruption relevait directement de Latrémolière, ce qui appelle, à l’évidence, d’importantes nuances.

Ainsi, Paule Thévenin tend à en minimiser la portée, comme si Artaud ne pouvait véritablement s’intéresser, même dans la critique, à une figure jugée trop secondaire comme Latrémolière. En identifiant le « docteur L » du Van Gogh à Jacques Lacan, elle redirige l’attention vers une autorité intellectuelle plus reconnue, reléguant implicitement le médecin de Rodez à un rôle négligeable.

Le docteur Ferdière contribue également à cette construction, mais sur un mode plus abrupt encore, en déclarant : « Ah oui. Latrémolière, c’est “toc-toc”. C’est malheureux, mais il y a une différence d’âge entre nous, et c’est lui qui est le plus vieux. Moi, j’étais dans le coup du mouvement surréaliste, participant avec eux à leurs provocations, à leurs jeux, les fréquentant, me saoulant la gueule avec eux. » (Propos du docteur Ferdière, in Fous d’Artaud, Sylvère Lotringer).

De son côté, le médecin lui-même, dans l’entretien qu’il accorde à Sylvère Lotringer — réalisé à une période de grande détresse où sous antidépresseurs il semble vouloir en finir avec la question Artaud — laisse affleurer une lassitude teintée de cynisme : « Artaud ne restera pas (…) C’est sans valeur. Dans trente ou cinquante ans, je suis persuadé que personne n’en parlera plus. » Propos qu’il reviendra à regretter quelques années plus tard dans son tapuscrit : « C’est aussi le jugement le plus dur que j’aie jamais exprimé sur Artaud ; il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. »

Dès lors, si l’on met à part cet entretien — où il se montre particulièrement désabusé —, tout indique qu’il a, de manière constante, manifesté un intérêt réel pour Artaud. Que ce soit dans l’article publié dans La Tour de Feu ou dans son tapuscrit, les traces d’un engagement intellectuel et sensible sont manifestes : Artaud, à l’évidence, l’a profondément marqué.

Grâce à l’ouvrage de Patrick Poignant, et plus particulièrement à la partie biographique qui lui est consacrée, se dessine un autre visage du médecin : plus humain, plus nuancé, où se mêlent intelligence et fragilité. Certes, Latrémolière ne saurait être pleinement assimilé à ces « bohèmes » au sens artaudien, lui qui demeure un homme ayant servi une institution. Mais il convient néanmoins de le distinguer de ceux qu’Artaud désigne comme des « initiés » — ces êtres coupés de leur nature profonde, enfermés dans des structures qui les éloignent radicalement de toute forme d’authenticité.

Jacques Adrien Fernand Latrémolière naît le 23 juillet 1918 à Moulins, dans l’Allier, au sein d’une famille bourgeoise et catholique — son père est notaire. Très tôt, il s’oriente vers la médecine et intègre la Faculté de médecine de Paris. La guerre interrompt ce parcours : engagé dans les combats au sud d’Amiens, il est décoré de la Croix de guerre 1939-1940. Fait prisonnier et transféré au Frontstalag 101 le 6 juin 1940, il parvient à s’évader le 1er janvier 1941.

En 1941, le professeur Henri Mondor — qui diagnostiquera quelques années plus tard le cancer d’Antonin Artaud — le recommande au professeur Marcel Riser à Toulouse. Il épouse ensuite Odette Pech et, en juin 1942, le docteur Gaston Ferdière l’intègre à son équipe en tant qu’interne, alors qu’il n’a que 24 ans. C’est dans ce cadre qu’il s’occupe d’Antonin Artaud, âgé de 47 ans, et participe, sous la direction de Ferdière, à l’administration des électrochocs. En 1944, il soutient à la Faculté de médecine de Toulouse une thèse intitulée Accidents et incidents observés au cours de 1200 électrochocs.

Après son passage à Rodez, il s’installe de nouveau à Toulouse avec sa femme et ses enfants, où il entreprend une formation de radiologue. En 1948, il est recruté par l’hôpital de Figeac, dans le Lot. Il reprend ensuite des études de gastroentérologie, qu’il exerce à partir de 1960. En 1965, il est élu maire de Corn sous l’étiquette du Parti Radical ancré à gauche.

La fin des années 1960 marque un tournant plus sombre. À la suite du décès de son père en 1968, il traverse une longue période de dépression. Ironie tragique, en 1969, le médecin qui avait administré des électrochocs à Artaud est lui-même victime d’un grave accident : il est électrocuté par sa table de radiologie. C’est à cette époque qu’il commence à écrire son article sur Artaud pour la revue La Tour de feu.

À l’été 1983, il reçoit la visite de Sylvère Lotringer ; leur entretien sera publié en 2003 dans Fous d’Artaud. C’est également dans ces années qu’il entreprend la rédaction de son tapuscrit Antonin Artaud, l’Abandonné de Dieu ?, qu’il achève très probablement en 1986.

Une lettre du 3 mars 2018, dans laquelle Bernard Noël s’adresse à Laurine Rousselet, confirme qu’il cherchait alors un éditeur pour en assurer la publication : « Un médecin, qui avait soigné Artaud à Rodez, m’a remis un manuscrit qui racontait sa relation et l’attention donnée à ce malade devenu de plus en plus célèbre. Ledit médecin souhaitait que je lui conseille un éditeur. J’ai commencé à lire et ce médecin est mort subitement. Sa veuve m’a réclamé le manuscrit avec une telle insistance désagréable que je lui ai renvoyé. » (Laurine Rousselet, Artaud à la Havane)

Après la perte de son épouse, emportée par une tumeur cérébrale en 1987, puis celle de ses deux filles — Marie en 1984 et Christine en 1990, toutes deux à l’âge de 40 ans —, Jacques Latrémolière, affaibli et placé sous dialyse à partir de 1989, traverse plusieurs crises dépressives avant de mourir à l’hôpital de Cahors le 3 septembre 1991.

La lettre inédite d’Antonin Artaud à Serge Moreux du 8 juillet 1943

Si cette lettre — longue de six pages — est restée inédite et n’a pas été intégrée aux Lettres écrites à Rodez (tome X des éditions Gallimard), c’est que Marie-Ange Malausséna, à qui Jacques Latrémolière l’avait restituée, ne l’a pas communiquée. Elle a finalement été mise en vente le 28 janvier 2017, lors d’une vente aux enchères d’un fonds Antonin Artaud provenant de la famille, à Compiègne.

Serge Moreux (1900-1959), musicologue et compositeur, ami de Serge Prokofiev, avait rencontré Antonin Artaud dans les années 1930, et ce dernier avait alors cherché à lui venir en aide. Dans une lettre peu connue adressée depuis Berlin au docteur Allendy, le 23 avril 1932, Artaud écrit : « Il y a à Paris, un homme ami de Steele qui est en train de devenir aveugle, peut-être Soulié de Morant pourrait-il lui sauver la vue. Ce serait un acte de charité humaine, il s’appelle Moreux, Serge ! Serge Moreux. » Serge Moreux serait très probablement venu rendre visite à Antonin Artaud, en compagnie de Souvtchinsky, à la fin du printemps 1941.

Dans cette lettre Antonin Artaud exprime à la fois un reproche et une détresse profonde face à son abandon. Il rappelle leur rencontre passée et insiste sur la sensibilité spirituelle de son correspondant, qu’il juge incapable, en principe, d’ignorer la souffrance et les dimensions occultes de l’existence.

Artaud développe ensuite une vision où sa propre vie se dédouble : il évoque une figure publique et mystérieuse, Saint-Artaud, liée à des événements violents et quasi apocalyptiques, mêlant réalité, foule, police et forces surnaturelles.

Il affirme que ces manifestations ont été réelles, bien que perçues comme irréelles ou oniriques par les témoins. « L’occulte n’a jamais cessé de tourner autour de l’internement d’Antonin Artaud et des batailles journalières, où la police, la magie et le satanisme se mêlaient, avaient lieu à la porte de l’Asile Saint-Anne — Avril 1938 à Février 1939 — tant qu’Antonin Artaud y est resté mais surtout à la porte de l’Asile de Ville-Evrard et l’on y vit passer les personnages les plus hétéroclites et les plus inattendus d’Hitler à Staline en passant par Antony Eden… » Lettre d’Antonin Artaud à Serge Moreux du 8 juillet 1943.

Artaud affirme être mort en 1939 à l’asile de Ville-Évrard et avoir été remplacé par un autre homme, Antonin Nalpas, qui écrit désormais à sa place. Il décrit son internement comme entouré de complots occultes, de magie et de persécutions, impliquant même des figures politiques majeures. Il dénonce également les traitements psychiatriques qu’il subit, notamment les électrochocs, qu’il présente comme violents et destructeurs. La lettre se termine sur une affirmation obstinée de cette nouvelle identité et un appel à son ami pour qu’il vienne le voir et reconnaisse sa vérité.

Quand l’exigence se heurte au silence

Le travail que Patrick Poignant consacre à Antonin Artaud s’impose, depuis plusieurs années, par sa rigueur et sa constance. Par la qualité de son enquête, l’attention portée aux sources et la mise au jour de documents souvent méconnus, il contribue de manière décisive à renouveler notre compréhension d’Artaud, en particulier dans ses années les plus complexes.

Il est dès lors profondément regrettable que des travaux d’une telle exigence — comme les deux ouvrages qu’il lui consacre — paraissent une fois de plus chez L’Harmattan, une maison dont la visibilité médiatique demeure limitée et qui, malgré la valeur des auteurs qu’elle publie, continue de souffrir d’une réputation injustement dépréciée dans certains milieux littéraires.

À LIRE - Hitler contre Artaud : comprendre une confrontation imaginaire

Mais faut-il pour autant s’étonner du relatif oubli qui frappe ces ouvrages exigeants autour d’Artaud — Ville-Évrard d’André Roumieux, celui d’Annie Bouillon (Gilles Deleuze et Antonin Artaud), celui de François Audouy (Artaud le sur-vivant), ou encore le mien (Le surréalisme ou la fin de l’ère Artaud), tous parus chez ce même éditeur — lorsque même des textes d’Antonin Artaud, notamment les quatre articles découverts en 2009 à Cuba, sont publiés en annexe dans l’ouvrage de Laurine Rousselet, Correspondance avec Bernard Noël : Artaud à La Havane, également chez L’Harmattan, dans une relative indifférence, sans bénéficier d’un écho à la hauteur de leur importance ?

 
 
 
 

Par Auteur invité
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Antonin Artaud et Jacques Latrémolière, la relation insolite entre un patient et son psychiatre

Patrick Albert Pognant

Paru le 16/04/2026

382 pages

Editions L'Harmattan

39,00 €

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Du cinéma d’Hitchcock aux échecs stratégiques américains en Afghanistan, des débats sur l’héritage de Lamarck aux mystères persistants de la conscience, la Booksletter traverse disciplines et continents. À travers essais, récits et polars, elle met en lumière des ouvrages qui ne se contentent pas d’expliquer le monde : ils en révèlent les tensions, les angles morts et les récits concurrents.

04/04/2026, 06:00

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Le Petit Prince : un livre d’art pour comprendre la naissance du chef-d’œuvre

Pour les amoureux du Petit Prince et des beaux objets : Gallimard publie le fac-similé du manuscrit d’Antoine de Saint-Exupéry, à l’occasion du 80e anniversaire de la parution française de l’ouvrage. Un retour à la source, au tremblé du geste, à l’hésitation créatrice, à l’intelligence en mouvement.

03/04/2026, 18:33

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Java 1989-2006 : l’anthologie qui rappelle comment la poésie a dynamité les années 1990

Longtemps dispersée dans les numéros d’une revue devenue culte, l’aventure Java ressurgit en anthologie. Jean-Michel Espitallier, Vannina Maestri, Jacques Sivan et leurs complices y réinstallent une poésie de circulation, de collision et de bricolage. Un livre massif, inégal parfois, mais décisif pour comprendre comment une revue a déplacé durablement les lignes du poème contemporain.

03/04/2026, 07:00

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Minjung : direction les ténèbres de la Corée mafieuse avec Ian Manook

Second épisode des aventures coréennes de l'ex-inspecteur Gangnam au Pays des matins-gueule-de-bois, hérités du système mafieux des dictatures. Au menu touristique : de la violence, pas mal d'humour et une pincée de poésie.

02/04/2026, 15:22

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I'm not MM de Daniel Charneux : tout sauf une ravissante idiote

« À quoi sert la vie, sinon d’être soi-même ? » confie Marilyn Monroe à un journaliste qui la questionnait sur son installation à New York. Blonde platine comme Jean Harlow, elle connaitra comme elle la célébrité et une vie sentimentale chaotique, l’une mourra à 26 ans, l’autre à 36 ans après 3 mariages et une trentaine de films. 

02/04/2026, 09:00

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Le Folioscope de Magali Desclozeaux : on ne coupe pas la parole d’une muette

La poésie s’invite toujours là où ne l’attend pas : dans la grisaille du quotidien, dans la béatitude de l’esthétique ou les méandres de nos doutes. Dans la littérature, elle surgit dans l’interstice de l’absurde, espace lumineux entre la réalité et la projection de celle-ci.  

01/04/2026, 09:00

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Relire Graham Greene à l’heure des illusions politiques

Flammarion remet en circulation Un Américain très discret et Notre homme à La Havane, rien que ça, dans des éditions confiées à Claro en plus : le retour d’un écrivain qui n’a pas seulement raconté le XXe siècle, mais en a saisi la mécanique morale, politique et sentimentale.

31/03/2026, 18:08

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Kò Mawon, l’archipel des possibles

2074, Lanvil. Mégalopole caribéenne futuriste, qui ne cesse de grandir, de se développer, de strates en strates – cette créature urbaine et ultra-technologique est promesse d'opportunités et de libertés. Pourtant, au cœur de cette mégalopole utopique, des bombes explosent. La violence, qui jusqu’ici existait uniquement dans l’ombre, éclate en plein jour… 

31/03/2026, 17:04

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La Divine Comédie comme vous ne l’avez jamais vue : Dante illustré par Botticelli

Cette édition de La Divine Comédie de Dante, illustrée par Botticelli, traduite par Jacqueline Risset et publiée aux éditions Diane de Selliers, est, comme toujours avec cette maison d’édition, un petit chef-d’œuvre. Le travail éditorial est remarquable : qualité des reproductions, respect des formats, mise en page pensée pour faire dialoguer texte et image sans jamais sacrifier l’un à l’autre. Tout cela au service d’un texte que Dante lui-même qualifiait de « poème sacré ».

31/03/2026, 11:52

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Ombres chinoises d’Olivier Mas : quand la DGSE joue aux échecs à Abidjan

L'espionnage ordinaire raconté par un ancien de la DGSE. Pas d'effets spéciaux pyrotechniques, pas d'expédition commando, mais une partie d'échecs captivante pour tenter d'approcher un espion chinois.

31/03/2026, 10:06

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Sébastien Lapaque, au chevet d’une conversation perdue

Avec Échec et mat au paradis, Sébastien Lapaque ne signe ni une biographie, ni un essai universitaire. Il tente autre chose, de plus grand, de plus délicat, de plus risqué : approcher un instant dissous dans l’histoire, une rencontre dont il reste peu de traces. Au Brésil, en 1942, Stefan Zweig et Georges Bernanos se sont rencontrés. L’un allait bientôt mourir. L’autre poursuivrait son combat contre l’abominable lâcheté de son temps.

30/03/2026, 15:30

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Entre Écosse et Californie, une enquête en reflet

Voici sans doute le roman policier le plus original et le plus surprenant du moment sinon de l'année : deux enquêteurs que tout oppose - une cousine de Miss Marple et un clone de Harry Bosch - cherchent à élucider des crimes très semblables, en Écosse et en Californie. Du moins c'est comme ça que ça commence, ensuite… faudra vous débrouiller...

30/03/2026, 12:33

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Pourquoi Daredevil : La Main du Diable reste l’un des virages les plus noirs pour Matt Murdock

Matt Murdock fait partie de ces super-héros qui finissent par administrer les coups. Et regarde l’abîme avec la conviction d’y mettre de l’ordre – oubliant que l'abîme le regarde à son tour. Dans les ruelles saturées de peur, de suie et de justice malade, The Devil’s Hand saisit ce moment rare où un vigilante cesse de courir après le chaos et décide, erreur fatale, de le gouverner.

30/03/2026, 11:59

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Cyberpunk 2077 : la morsure de Night City

Night City ne promet rien, sinon une belle manière de pourrir debout sous les néons. Entre médecine privatisée, deuil sous implants et pannes qui mettent la ville à nu, Cyberpunk 2077 : L’intégrale T01 ausculte un futur qui ressemble furieusement à notre présent sous stéroïdes. Le chrome y brille moins qu’il ne saigne : assez pour rappeler qu’en cyberpunk, la modernité a souvent l’odeur d’un court-circuit. 

30/03/2026, 10:10

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Argent, religion, société : de Bernardo Valli au bouddhisme radical

Il y a des semaines où l’actualité avance en klaxon, en slogan, en poussière numérique. Et puis il y a ce contretemps salutaire : des livres qui ralentissent la cadence, remettent les faits à hauteur d’intelligence et forcent le regard à tenir. La Booksletter revient dans cet interstice, là où le bruit du monde cesse un instant d’être du bruit pour redevenir matière à penser, à douter, à lire.

28/03/2026, 09:32

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Fusillade, clans rivaux et vengeance : un polar nerveux dans les bas-fonds parisiens

Guerre des gangs à Paris entre le clan des Algériens de Montreuil et celui des Gitans de la banlieue sud. Au milieu, les flics, le lecteur et un toubib dévasté par le chagrin d’avoir perdu sa chérie dans un règlement de comptes. Une balle perdue qui réclame vengeance.

28/03/2026, 07:30

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Brèche : futurs hypothétiques et poésies temporelles

Voilà bientôt 10 ans que la fin de la Sixième République a sonné. Depuis, on tente de se reconstruire, autant mentalement qu’au sein de communautés parfois bancales. D’un côté, les riches – ces personnes-là n’ont pas à s’inquiéter de quoi que ce soit, pourrait-on penser. Ils et elles sont protégés, habitent de belles maisons, ont de quoi manger tous les jours, avec des implants de virtualité. 

27/03/2026, 14:18

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Octobre 1789 : quand les femmes font basculer la Révolution française

Qui n’a pas appris à l’école qu’au début du mois d’octobre 1789, des femmes allèrent chercher « le boulanger, la boulangère et le petit mitron » à Versailles ? L’histoire est connue, du moins le croit-on. Le docteur en histoire et écrivain Loris Chavanette s’applique, dans son nouveau livre Les femmes entrent en Révolution. 5-6 octobre 1789, publié chez Tallandier, à faire en sorte que « l’intime et l’exceptionnel de ces deux jours d’octobre » soient au cœur de ce récit.

26/03/2026, 16:15

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Charles Poitevin dissèque la dépression, en cognant fort

Charles Poitevin n’entre pas dans la dépression par la porte noble du grand roman psychologique. Il y entre en scooter, au guichet d’une poste, dans le crachin administratif, avec le sentiment très français d’être broyé par des procédures plus petites que lui et plus fortes que tout.

26/03/2026, 14:38

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Le dernier vol de sept astronautes

Le 28 janvier 1986, la navette Challenger explose en plein vol, quelques secondes après son décollage, en direct sur les télévisions du monde entier. LF. Bollée & C. Spadoni nous invitent à passer un moment en compagnie des sept astronautes disparus à bord, dont deux femmes et deux civils. Voici leur histoire.

26/03/2026, 08:30

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Salah Oudahar : une voix donnée aux pierres

Au mois de septembre, les rivages d’Algérie se vident de leurs visiteurs. Les estivants prennent le chemin du retour ; demeurent quelques flâneurs, accrochés aux pierres chaudes qui dessinent les contours des plages au sable fin. Durant ce mois de douceur, l’été retrouve un second souffle, un sourire enfantin, presque entièrement délivré de la trace des canicules d’août.

25/03/2026, 11:57

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La supérette du bord de mer

17/04/2026, 15:00

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Les Plus Jeunes Années du monde, ou la forêt devenue menace politique

Dans l’Utah, l’apparition d’arbres rouges luminescents fait vaciller l’ordre du monde. Marie-Lorna Vaconsin transforme ce surgissement végétal en roman d’anticipation politique, où se croisent traumatisme, emprise sectaire, enfance défigurée et espoir d’une riposte du vivant. Une fiction dense et âpre, qui fait de la forêt un révélateur de toutes les violences humaines.

17/04/2026, 11:43

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Changer sa manière d’enseigner pour faire réussir tous les élèves

Un livre qui offre une autre vision de l’École, débarrassée de ses fins utilitaristes et mise au service de la compréhension du monde. Un manuel qui offre des pistes aux enseignant·es pour maintenir une pratique d'exigence intellectuelle avec les élèves. Pour redonner du sens à l’École et au métier d'enseignant.

17/04/2026, 08:00

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Fuir la figure parentale... et revenir en courant

Un petit chien vit avec une lapine nommée Marsa qui le materne beaucoup et lui répète sans cesse ce qu’il doit faire et ne pas faire! Il décide de partir loin d’elle pour explorer le monde. 

17/04/2026, 07:00

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Ravagés de splendeur, ou Rome explosant de désir

Avec Ravagés de splendeur, Guillaume Lebrun ne ressuscite pas seulement Héliogabale : il fait de son règne une scène de confrontation entre les corps, les croyances et le pouvoir. Porté par trois voix qui s’entrecroisent, le roman transforme la Rome antique en territoire de désir, de violence et de bascule politique, avec une langue qui éblouit autant qu’elle déborde.

16/04/2026, 12:56

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Eau : le livre qui démonte le mythe de l’abondance

L’eau n’est plus, dans cet essai, une simple question d’environnement. Simon Porcher en fait le point de rencontre des crises contemporaines : climat, agriculture, santé, énergie, inégalités, démocratie. En retraçant la longue histoire de sa maîtrise et de ses conflits, il montre comment une ressource tenue pour acquise devient le révélateur brutal de nos impasses collectives.

16/04/2026, 12:55

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Marie-Lorna Vaconsin imagine un monde au bord de la rupture

Avec Les Plus Jeunes Années du monde, roman de Marie-Lorna Vaconsin à paraître chez Actes Sud le 13 mai, l’autrice imagine un monde troublé par un phénomène inexplicable où des chênes se mettent à émettre une lumière rouge, tandis que deux trajectoires solitaires cherchent à renouer avec les autres.

16/04/2026, 09:29

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Fantômes et giboulées : un manoir où les morts viennent dire adieu

Avec Fantômes et giboulées, Catherine Dufour signe un nouveau roman publié chez Robert Laffont, à paraître le 7 mai, où une femme transforme un refuge pour victimes de violences en lieu d’accueil pour les morts, mêlant humour, littérature et surnaturel autour d’une question simple : peut-on vraiment cohabiter avec les fantômes sans en payer le prix ?

16/04/2026, 08:04

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Tuer ceux qui nous posent problème : la solution ?

Lily est rédactrice de notices. Elle aime les modes d’emploi clairs, que les choses soient à leur place et les procédures efficaces. Un jour, elle découvre le développement personnel et un mantra : « Libérez-vous en éliminant les problèmes un à un ». 

16/04/2026, 07:00

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L'usure du sang

15/04/2026, 16:37

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Martin Schongauer. Le bel immortel

15/04/2026, 13:53

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Les arbres de Nagasaki : rendre hommage au vivant

14/04/2026, 17:25

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Comment une librairie bouleverse une vie entière

Une rupture, un été forcé en Cornouailles, une librairie au bord du désordre : Gracie Page fait d’un scénario de romance une histoire de déplacement social et intime. Avec Anna, brillante élève soudain déclassée, le roman observe comment un lieu, une communauté et le travail quotidien autour des livres déplacent les ambitions, réordonnent les affects et fissurent le mythe du parcours parfait, sans renoncer aux séductions du romanesque sentimental.
 
 

14/04/2026, 10:35

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Catherine Dufour : Fantômes et giboulées, ou le secret terrifiant derrière

Dans son dernier ouvrage, Fantômes et Giboulées, Catherine Dufour s'éloigne des sentiers battus pour livrer une chronique sociale mâtinée de fantastique. À travers le portrait de Camille, gérante d'un refuge pour femmes victimes de violences, l'autrice explore les thèmes de la précarité et de la mémoire hantée des lieux. Entre enquête policière et réflexion philosophique, ce livre décortique avec une ironie mordante les mécanismes de l'invisibilité.

14/04/2026, 10:33

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L’évangile sauvage de John Muir : un testament de roche et de glace

Longtemps resté inédit en France, Sentiers escarpés de John Muir paraît enfin aux éditions Arthaud. Véritable bible du nature writing, ce recueil retrace les pérégrinations du célèbre naturaliste à travers l’Ouest américain, de la Sierra Nevada au Grand Canyon. Entre observations scientifiques rigoureuses et envolées lyriques mystiques, Muir jette les bases de l’écologie moderne et de la protection des espaces sauvages dans un récit vibrant.

14/04/2026, 10:32

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Brioche et Tartine, tome 4 : le quotidien, version drôle

Pensiez-vous qu’après trois tomes, Brioche et Tartine seraient à court d’idées… ou de bêtises ? Détrompez-vous ! Les voilà de retour, plus en forme que jamais, capables même de se lancer dans une partie de tennis — quitte à envoyer la balle droit dans un commissariat et à troquer la raquette contre une paire de baskets. 

14/04/2026, 08:00

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Les Ensablés - Faux-passeports, de Charles Plisnier

« Le personnage qui dit “je” dans ce livre, souhaiterait garder quelque mystère. » La première phrase de cet vrai-faux roman Faux-passeports (1937), qui se compose en fait de cinq nouvelles reliées entre elles par un même narrateur, pose d’emblée la véritable nature de ce livre, un savant mélange d’autobiographie, de romanesque et d’essai sur ce qu’est l’engagement pour une cause. Par Carl Aderhold.

12/04/2026, 09:55

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Haute Provence : 24 Belles Balades, des itinéraires entre Verdon, Lure et Mercantour

Terre de lumière et de contrastes, la Haute Provence mêle les parfums du sud et la rudesse des montagnes. Ici, les lavandes se mêlent aux genêts, les aigles planent au-dessus des crêtes et les torrents creusent des gorges spectaculaires. À travers ce guide collectif à paraître le 16 avril, 24 balades invitent à explorer les paysages entre Verdon, Lure et Mercantour.

12/04/2026, 08:30

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Basse-Normandie : 25 Belles Balades, une immersion entre histoire et nature préservée

À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, le lecteur est invité à parcourir 25 belles balades entre terre et mer. Des plages du Débarquement aux falaises du Cotentin, des marais du Bessin aux forêts de l’Orne, la Basse-Normandie révèle une nature d’une richesse insoupçonnée.

12/04/2026, 08:30

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Béarn : 20 Belles Balades, un guide illustré pour explorer les Pyrénées béarnaises

Des plaines du gave aux crêtes des Pyrénées, le Béarn déploie une nature aussi sauvage que généreuse. Ici, le promeneur n’est jamais bien loin d’un torrent, d’un sentier fleuri ou du vol d’un vautour. Il suffit de lever les yeux pour sentir la montagne respirer. À découvrir en librairie le 16 avril.

12/04/2026, 07:30

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Pays Cathare : 24 Belles Balades, un guide complet pour marcher entre châteaux et garrigue

Terre de vent, de pierre et de lumière, le Pays Cathare dévoile ici toute la splendeur de ses paysages. Des gorges de la Frau aux étangs de la Narbonnaise, des crêtes de Quéribus aux vignes de Tuchan, des forêts de la Montagne Noire aux falaises de Bugarach, chaque itinéraire est une plongée dans l’histoire et la nature. À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, 24 belles balades invitent à explorer des paysages entre citadelles et garrigues.

12/04/2026, 07:00

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Gabrielle Filteau-Chiba : Hexa, la dystopie écologique sous haute tension

11/04/2026, 20:11

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Bretagne Sud : 25 Belles Balades, un guide pour découvrir les plus beaux sites du sud breton

La Bretagne Sud se dévoile comme un territoire mouvant, où les frontières s’effacent pour laisser place à une nature foisonnante et imprévisible. Dans ce guide collectif à paraître le 16 avril, 25 balades invitent à explorer des paysages entre ciel et mer.

11/04/2026, 09:00

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Marais Poitevin : 30 Belles Balades, une invitation à découvrir un territoire façonné par l’homme et la nature

À paraître le 16 avril, ce guide collectif réunit 23 belles balades entre terre et mer. Entre Niort, La Rochelle et la baie de l’Aiguillon, le Marais Poitevin déploie ses paysages miroitants : canaux bordés de frênes, prairies inondées, vasières salées et vastes horizons.

11/04/2026, 08:30

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Causses et Cévennes : 20 Belles Balades invite à explorer un territoire classé à l’UNESCO

Pays de lumière et de pierre, les Causses et Cévennes racontent depuis des millénaires l’histoire d’un dialogue unique entre l’homme et la nature. Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour leurs paysages façonnés par l’agropastoralisme, ces hauts plateaux et vallées profondes sont un condensé de beauté brute, de traditions vivantes et de biodiversité exceptionnelle. À découvrir en librairie le 16 avril.

11/04/2026, 08:00

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Luberon : 20 Belles Balades, entre champs de lavande, falaises et panoramas grandioses

Le Luberon comme vous ne l’avez jamais vu. Entre Durance et monts de Vaucluse, entre lavandes et falaises, cet ouvrage collectif, à paraître le 16 avril, entraîne le lecteur au cœur d’un territoire d’exception, classé Réserve de biosphère par l’UNESCO.

11/04/2026, 07:30

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Massif du Jura : 30 Belles Balades, un voyage entre lacs miroitants et reliefs spectaculaires

Terre d’eau, de pierre et de forêts profondes, le Jura est un territoire d’une richesse naturelle inouïe. Ici, les torrents sculptent la roche, les lacs miroitent au creux des combes, les tourbières gardent la mémoire des glaciers, et les crêtes s’ouvrent sur les Alpes. Ce guide collectif, à paraître le 16 avril, invite à explorer ces paysages puissants et contrastés.

11/04/2026, 07:00

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Camargue : 20 Belles Balades, un voyage entre flamants roses, rizières et chevaux blancs

Entre le Rhône et la Méditerranée s’étend un monde à part : la Camargue, terre de contrastes et de lumière, façonnée par la rencontre du fleuve et de la mer. Dans ce guide collectif, à paraître le 16 avril, l’eau salée et l’eau douce s’affrontent et s’épousent, dessinant un paysage vivant où se mêlent lagunes, sansouires, marais et dunes mouvantes.

10/04/2026, 17:00

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Loire Anjou Touraine : 20 Belles Balades, un guide illustré pour découvrir la Loire pas à pas

Entre Tours, Saumur et Chinon, le Val de Loire dévoile ses plus beaux visages : coteaux baignés de lumière, villages troglodytiques, forêts profondes, prairies humides et châteaux majestueux. À travers ce guide collectif, à paraître le 16 avril, le lecteur est invité à explorer toute la richesse de ces paysages.

10/04/2026, 16:30

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Vercors : 22 Belles Balades ouvre les portes d’un massif sauvage entre Drôme et Isère

Entre Drôme et Isère, le massif du Vercors se dresse comme une forteresse de calcaire, à la fois refuge sauvage et royaume des grands espaces. Ce guide collectif Belles Balades vous invite à explorer ce massif exceptionnel à travers 22 itinéraires soigneusement sélectionnés, accessibles à tous, où chaque pas devient une découverte. En librairie à partir du 16 avril.

10/04/2026, 13:00

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Calanques : 21 Belles Balades, une immersion dans un territoire sauvage et fragile

Entre mer et garrigue, le grand spectacle du vivant, ce guide collectif invite à arpenter 21 balades exceptionnelles, du sommet du mont Puget aux sentiers de Morgiou, de Sugiton ou d’En-Vau, pour découvrir un territoire à la beauté brute et fragile. À paraître le 16 avril.

10/04/2026, 12:30

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Bureau 26 : le thriller français qui frappe le Vatican au cœur

Un pape agressé, des élus morts dans des circonstances troubles, un service marginal d’Interpol lancé sur des pistes que personne ne veut vraiment relier : Bureau 26 d’Elie Maucourant combine thriller politique, noirceur sociale et faille intime. Porté par un narrateur cabossé, le roman tient par sa tension, son décor institutionnel et sa violence très concrète.

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Où vont les garçons : ce que les vacances disent vraiment des hommes

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Concorde : le livre qui raconte enfin la part de rêve derrière le mythe

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