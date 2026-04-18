Manon Apithy raconte les coulisses de son titre olympique

Dans ce récit, Manon Apithy revient sur son cheminement jusqu’au titre olympique, en ouvrant les coulisses de la haute performance. Elle décrit les exigences de l’escrime, discipline qu’elle présente comme une véritable école de vie, où se mêlent rigueur, doutes et remises en question permanentes. Le livre aborde aussi les obstacles rencontrés, qu’ils soient physiques ou mentaux, ainsi que les ajustements nécessaires pour continuer à avancer.

L’autrice évoque notamment la manière dont elle a dû repenser son rapport au sport après la maternité, tout en cherchant un équilibre entre ambition et bien-être.

Son témoignage s’appuie sur une carrière jalonnée de succès, mais aussi de phases plus complexes. Elle insiste sur l’importance de tirer des enseignements des échecs comme des réussites, et propose une lecture de son expérience qui dépasse le seul cadre sportif, pour toucher à des enjeux plus larges liés à la persévérance et à l’adaptation.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Championne d’Europe junior à deux reprises et double vice-championne du monde junior, Manon Apithy rejoint l’INSEP et l’équipe de France senior en 2014. Elle remporte un titre mondial par équipes en 2018, avant de décrocher deux médailles aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Devenue numéro un mondiale en 2022, elle s’impose ensuite au plus haut niveau avec un titre européen individuel en 2023, puis une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, une première pour le sabre féminin français. Elle poursuit sa carrière après être devenue mère, remportant un nouveau titre national quelques mois plus tard.

Par Clotilde Martin

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