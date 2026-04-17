Au Festival du Livre de Paris, Macron défend le “pluralisme éditorial

Depuis mardi, le monde de l’édition traverse une zone de fortes turbulences. Le licenciement d’Olivier Nora, à la tête de Grasset depuis 2000, continue de produire des secousses.

Une « chaîne humaine »

Le président de la République insiste sur ce que les Français considèrent comme une « force » : « la liberté des auteurs, leur qualité, le rôle de l’éditeur ». Il dit aussi avoir « beaucoup d’estime pour ces grandes maisons », citant Gallimard et Grasset. « Ce sont des maisons qui sont à respecter », ajoute-t-il. « Un catalogue, c’est une histoire littéraire, et après c’est la liberté de ces auteurs ».

Interrogé sur une éventuelle clause de conscience pour les auteurs, il reste prudent : « Je pense que c’est en tout cas quelque chose qui doit se réfléchir ». Sans trancher. Il rappelle aussi ce qu’est, selon lui, un éditeur : « L’éditeur, ce n’est pas simplement celui qui imprime les livres », « c’est un esprit, c’est une maison, c’est aussi ce qui fait partie du patrimoine littéraire », une « chaîne humaine ».

Le chef de l’État n’est pas le seul à avoir réagi. Lors de l’inauguration du Festival du livre de Paris, plusieurs discours ont évoqué Olivier Nora et la crise que traverse le monde littéraire.

Le syndicat patronal, généralement discret sur ce type de sujet, a pris la parole. Vincent Montagne a déclaré :

« Je ne peux évidemment m’exprimer devant vous sans évoquer la personnalité d’Olivier Nora. Olivier Nora est un très grand éditeur qui depuis 26 ans a œuvré à la tête de Grasset, cette maison centenaire et qui a fait naître tant de plumes remarquables. Quelles que soient les raisons des différents éditoriaux qui ont pu advenir, je voudrais rappeler ici que l’édition est un milieu fragile, qui a besoin du temps long, se construit dans la durée, avec patience et dans le dialogue. »

La ministre de la Culture, Catherine Pégard s’est également exprimée : « Il y a en France de grands éditeurs, et je pense particulièrement à Olivier Nora », soulignant « le rapport de confiance que ces éditeurs nouent avec les auteurs ».

Un secteur fragilisé ?

En parallèle, les réactions s’accumulent dans le secteur. Plus de 170 auteurs disent vouloir quitter la maison. D’Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, plusieurs grandes figures ont signé une pétition. Ils dénoncent un tournant idéologique et alertent sur une menace contre la diversité éditoriale.

Les prises de parole se multiplient aussi. Dans une tribune, le Syndicat de la Librairie française évoque une reprise en main idéologique et ses conséquences sur l’équilibre du secteur. Au-delà du départ d'un responsable, c’est toute la chaîne du livre qui serait fragilisée.

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Le contexte pèse aussi sur le Festival du livre de Paris, qui a ouvert ses portes ce vendredi. 450 exposants et 1800 auteurs sont attendus. Mais une partie des maisons d’édition manque à l’appel, notamment Grasset, le groupe Hachette ayant préféré célébrer ses 200 ans quelques semaines plus tôt.

Photographie : Emmanuel Macron, le 18 août 2025, lors d'une réunion avec le chancelier allemand Friedrich Merz, le président finlandais Alexander Stubb, d'autres responsables européens et le président des États-Unis Donald Trump (US Government, domaine public)

Par Clotilde Martin

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