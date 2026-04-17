Contrats d’édition : pourquoi tant d’auteurs cèdent des droits jamais exploités ?

L’enquête 2026 de l’Observatoire ADAGP-SGDL, menée avec le Snac, documente un décalage net entre l’étendue des droits cédés par les autrices et auteurs et l’usage réel qu’en font les éditeurs. Réalisée auprès de 475 répondants ayant analysé 659 contrats relatifs à des ouvrages publiés entre 2015 et 2023, elle décrit des pratiques contractuelles larges, peu lisibles et rarement négociées.

Et ce, alors même qu’elles emportent des conséquences économiques concrètes pour les créateurs. Ainsi, 75 % des répondants ont publié un livre au cours des trois dernières années, ce qui donne à l’échantillon un ancrage très contemporain.

Des contrats signés sans réelle lisibilité

Premier constat : la compréhension même des documents contractuels demeure fragile : 52 % des répondants jugent les clauses de cession peu compréhensibles ou incompréhensibles, tandis que 61 % formulent le même reproche à propos des relevés de droits. Le document souligne ainsi que les redditions de comptes apparaissent encore plus opaques que les contrats eux-mêmes, alors qu’elles constituent le principal instrument légal d’information sur l’exploitation d’un ouvrage.

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Cette difficulté de lecture se double d’une faible capacité de négociation. L’étude indique que 59 % des auteurs négocient rarement ou jamais l’étendue des droits cédés, et que seuls 11 % le font toujours. Les auteurs de bande dessinée et d’album jeunesse discutent davantage leurs clauses, mais restent confrontés à des contrats plus extensifs que la moyenne.

La répartition des domaines éditoriaux analysés éclaire d’ailleurs cette tension : 27 % des contrats examinés concernent le roman, 26 % la bande dessinée et 13 % l’album jeunesse. La surreprésentation de la BD et de l’album jeunesse tient à la diffusion du questionnaire auprès des membres de l’ADAGP, très présente dans les arts visuels.

Des droits cédés en masse, mais presque jamais rémunérés

Le cœur de l’étude réside dans la comparaison entre cession et rémunération. Pour le droit d’adaptation sur des supports autres que graphiques, 73 % des contrats prévoient une cession, mais 3 % seulement ont donné lieu à rémunération. Le droit de diffusion audiovisuelle est cédé dans 67 % des cas, pour 2 % de rémunérations. Le droit d’exposition figure dans 56 % des contrats, pour 1 % de versements signalés. Quant aux produits dérivés, 58 % des répondants disent avoir cédé ce droit, contre 1 % ayant perçu une somme correspondante.

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Le numérique constitue l’unique domaine où l’écart, sans disparaître, se resserre un peu : 76 % des contrats emportent cession du droit de diffusion numérique, et 8 % seulement ont produit une rémunération. La conclusion est simple : hors exploitation principale du livre, les droits annexes génèrent très peu de revenus. Il en déduit surtout que l’absence de paiement renvoie, dans la plupart des cas, à une absence d’exploitation effective.

Ce mécanisme produit un effet juridique et économique défavorable : des cessions trop vastes empêchent ensuite les auteurs de confier certains droits à des organismes de gestion collective susceptibles d’en organiser l’exploitation et d’assurer des revenus complémentaires. La bande dessinée apparaît ici comme le domaine le plus exposé : les contrats y prévoient plus souvent la cession de droits dérivés, sans que les auteurs concernés déclarent percevoir davantage de rémunérations.

Promotion, exploitation suivie : une obligation mal connue

L’enquête ne s’arrête pas à la question des droits dérivés. Elle mesure aussi la connaissance de l’obligation d’« exploitation permanente et suivie ». Sur ce point, 51 % des répondants disent ignorer cette notion, et 27 % déclarent en avoir entendu parler sans savoir précisément ce qu’elle recouvre. Parmi ceux qui la connaissent, la moitié juge insuffisantes les obligations qui y sont attachées.

Les auteurs interrogés portent aussi un jugement réservé sur les pratiques de promotion. Quarante pour cent indiquent que leurs contrats ne contiennent jamais d’obligations précises à la charge de l’éditeur en la matière. Au moment de la sortie des livres, environ deux tiers estiment que la promotion n’est assurée que parfois, rarement ou jamais. Quand elle existe, elle prend d’abord la forme d’un service de presse, cité comme action la plus fréquente, loin devant les événements en librairie, en bibliothèque ou dans les festivals.

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Au total, cette étude ne décrit pas une anomalie ponctuelle, mais une organisation contractuelle où la largeur des cessions, l’opacité des documents et l’irrégularité de la promotion se combinent. Les auteurs de l'enquête plaident dès lors pour des contrats plus lisibles, des cessions resserrées sur des usages réels et une formalisation plus précise des engagements promotionnels.

L'étude est à consulter et/ou télécharger ci-dessous :

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Par Clément Solym

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