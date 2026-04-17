L'exposition d'un objet macabre de Charles Dickens fascine Londres

Un objet d’apparence anodine, mais chargé d’une densité historique singulière, s’apprête à rejoindre les vitrines d’une exposition londonienne : le col que portait Charles Dickens lors de l’accident ferroviaire de Staplehurst, en 1865. Pièce textile banale en son temps, il se trouve aujourd’hui investi d’une valeur mémorielle et quasi reliquaire, révélatrice d’un rapport ambivalent entre patrimoine littéraire et fascination pour les traces matérielles de la mort.

Une relique issue d’un traumatisme ferroviaire

L’objet provient directement de la catastrophe de Staplehurst, survenue le 9 juin 1865, lorsque le train dans lequel voyageait Dickens dérailla partiellement après l’effondrement d’un pont en réparation. L’écrivain, alors âgé de 53 ans, échappa de peu à la mort. Comme le relate The Guardian, il participa lui-même aux secours, assistant les blessés et les mourants, une expérience qui marqua durablement sa santé physique et psychique.

Le col conservé aurait été porté ce jour-là et constitue l’un des rares éléments vestimentaires directement liés à cet épisode, longtemps considéré comme un tournant dans la vie de l’auteur. Dickens ne se remit jamais totalement de cet événement : il développa une anxiété persistante liée au rail, et certains critiques associent ce traumatisme à l’assombrissement de ses œuvres tardives.

Entre histoire littéraire et curiosité macabre

La mise en exposition d’un tel artefact interroge. Ce col, décrit comme un objet médicalisé et conservé dans des conditions particulières, ne relève pas seulement de l’histoire matérielle de l’écrivain : il incarne une frontière trouble entre document et relique. Ces pièces « rares et personnelles » suscitent autant l’intérêt des chercheurs que celui d’un public attiré par l’intimité des figures littéraires.

La dimension macabre n’échappe pas aux conservateurs eux-mêmes. Le vêtement renvoie à un moment de violence extrême, au contact direct des corps blessés et de la mort. En ce sens, il s’inscrit dans une tradition muséale où l’objet devient vecteur d’émotion, voire de trouble – un souvenir presque dérangeant dans sa proximité avec l’événement.

L’exposition londonienne ne se limite pas à cette seule pièce : elle rassemble plusieurs effets personnels de Dickens, contribuant à une approche incarnée de l’auteur. Cependant, le col occupe une place à part, parce qu'il cristallise l’attention en raison de sa charge narrative immédiate : il ne renvoie pas à la création, mais à une expérience limite.

Cette focalisation sur les objets personnels traduit une évolution des pratiques patrimoniales. L’écrivain, figure souvent associée à ses textes, se voit ici réinscrit dans une matérialité concrète, presque corporelle. Le public ne contemple plus seulement une œuvre, mais un fragment de vie, voire de survie.

Crédits photo : Dickens museum

Par Cécile Mazin

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