Hachette résiste malgré le recul du marché du livre en France

Lagardère Publishing entame 2026 sur une progression modeste à périmètre et change constants. Dans le communiqué de Lagardère, la branche livre affiche 615 M€ de revenus, soit un recul de 1,1 % en données publiées, mais une hausse de 1,4 % en comparable, après un début de 2025 élevé, à +4,6 %.

L’écart provient des devises : la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling et du yen japonais représente un impact net défavorable de 24 M€, tandis que les effets de périmètre ajoutent 8 M€, notamment avec l’acquisition de 999 Games.

Une activité portée par plusieurs territoires

Comme l’indique le communiqué de Lagardère, la France ressort en croissance de 1 %, alors même que le marché recule de 6 % selon GfK. La progression provient de la littérature générale, soutenue par le dernier roman de Guillaume Musso, Le Crime du Paradis, et par le quatrième tome de la saga de Pierre Lemaitre, Les Belles Promesses, publiés chez Calmann-Lévy. L’écart entre l’évolution de l’éditeur et celle des ventes nationales constitue l’un des points saillants du trimestre.

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Au Royaume-Uni, la comparaison se révèle plus rude. D’après le communiqué de Lagardère, l’activité y recule de 4 % dans un environnement orienté à +1,6 %, après un premier trimestre 2025 exceptionnel, à +13 %, nourri par Onyx Storm de Rebecca Yarros. Cette année, le fonds amortit la baisse grâce à Hamnet de Maggie O’Farrell, à la série The Housemaid de Freida McFadden et au succès de The Names de Florence Knapp.

Les États-Unis présentent la situation inverse. Selon le communiqué de Lagardère, la branche y progresse de 2 % malgré un repli de 4,5 % du marché. Le groupe attribue cette résistance à un calendrier de nouveautés dense, avec Judge Stone, signé James Patterson et Viola Davis, les mémoires de Christina Applegate, You with the Sad Eyes, et ceux de Liza Minnelli, Kids, Wait till you hear this !. Le fonds continue aussi de soutenir l’activité, notamment avec The Housemaid.

Diversification et monde hispanophone en soutien

L’ensemble Espagne-Amérique latine constitue la zone la plus dynamique du trimestre. Comme le relève le communiqué de Lagardère, les ventes y progressent de 18 %, sous l’effet de la vigueur espagnole, en particulier en littérature générale avec Brimstone de Callie Hart, mais aussi de la bonne tenue de la nouvelle maison spécialisée dans le poche. En Amérique latine, le Mexique contribue lui aussi à l’expansion, grâce au segment éducatif et à une meilleure orientation du trade.

Les relais de croissance hors livre traditionnel demeurent déterminants. Dans le communiqué de Lagardère, les Fascicules affichent une hausse de 8 %, portée par des collections lancées au second semestre 2025 puis au début de 2026, notamment en Italie, en Pologne, en Amérique latine et au Japon. Les Jeux de société avancent de 10 %, grâce à Catch Up Games, Gigamic et Blackrock. Lagardère souligne la trajectoire de Flip 7, présenté comme numéro un des ventes depuis son lancement en février 2025.

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Ce mouvement de diversification s’accompagne de reconnaissance. Ainsi que le précise le communiqué de Lagardère, L’Île des Mookies, édité par Le Scorpion Masqué et distribué par Blackrock Games, a reçu l’As d’Or — Jeu de l’Année dans la catégorie Enfant. À l’échelle du trimestre, la branche décrit une configuration fondée sur quatre ressorts : résistance française sur fond de marché baissier, solidité américaine, accélération hispanophone et montée des activités adjacentes.

Le bicentenaire d’Hachette, vitrine du pôle

Le premier trimestre a été marqué par le bicentenaire d’Hachette Livre. Selon le communiqué de Lagardère, les Grandes Rencontres Hachette — Lire à la folie, organisées du 13 au 15 mars au Palais Brongniart, ont réuni près de 15 000 visiteurs, plus de 60 auteurs et plus de 55 000 ouvrages mis en vente.

Pour la direction, cet anniversaire rappelle un positionnement inchangé : Hachette Livre demeure le premier éditeur français et le troisième groupe mondial du livre. Au terme de ce début d’exercice, c’est cette combinaison entre catalogue, présence internationale et diversification qui structure la tenue du pôle publishing.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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