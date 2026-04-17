Le Prix de la littérature arabe ouvre ses candidatures pour sa 14e édition

Créé en 2013, ce prix distingue une œuvre de création littéraire issue du monde arabe. Doté de 8000 €, il récompense un roman ou un recueil de nouvelles écrit par un auteur originaire de la Ligue arabe, à condition que l’ouvrage soit écrit en arabe puis traduit en français — ou directement rédigé en français — et publié à compte d’éditeur.

Sont éligibles les titres parus entre le 15 août 2025 et le 30 septembre 2026. Le prix vise à donner une visibilité accrue aux auteurs arabes en France et à accompagner la diffusion de leurs œuvres dans le paysage littéraire français et occidental.

Le jury accordera une attention spécifique aux œuvres traduites. Une mention, dotée de 2000 €, pourra être attribuée à un traducteur dont le travail figure dans la sélection finale.

Modalités de candidature

Les éditeurs souhaitant proposer un ouvrage doivent transmettre leur dossier par voie électronique et postale. Les publications doivent être envoyées au format PDF à l’adresse suivante : avalenza@lagardere.fr. En parallèle, cinq exemplaires papier doivent être adressés à la Fondation Jean-Luc Lagardère, 3-9 avenue André Malraux, immeuble Sextant, à Levallois-Perret.

La date limite de réception est fixée au 30 juin 2026.

Les éditeurs étrangers ont la possibilité de ne transmettre que des versions numériques. Pour les ouvrages dont la publication est prévue après cette date, l’envoi des épreuves est accepté dans un premier temps.

La sélection finale, composée de six à huit ouvrages, sera annoncée début septembre. Les titres retenus seront examinés par un jury réunissant des personnalités issues du monde des médias, des arts et de la culture, ainsi que des spécialistes du monde arabe. Le jury se réunira ensuite pour désigner le ou les lauréats.

La remise des prix est prévue à l’automne, lors de cérémonies organisées à l’Institut du monde arabe.

Un prix dédié aux lycéens

En parallèle, la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe reconduisent le Prix de la littérature arabe des lycéens, doté de 4000 €.

Pour cette quatrième édition, des élèves de lycées généraux, technologiques et professionnels de l’académie de Versailles seront invités à lire les ouvrages finalistes et à voter pour leur titre favori. Le dispositif inclut également des ateliers d’écriture et des rencontres avec les auteurs.

Ce prix s’inscrit dans une démarche visant à favoriser les échanges interculturels et à sensibiliser les élèves à la diversité des cultures et des regards.

Depuis sa création, le Prix de la littérature arabe a récompensé plusieurs auteurs, parmi lesquels Jabbour Douaihy (2013), Inaam Kachachi (2016), Mohammed Achaari (2019), Jokha Alharthi (2021), Amira Ghenim (2024) et Nasser Abu Srour (2025), pour son roman Je suis ma liberté publié chez Gallimard.

Du côté du Prix de la littérature arabe des lycéens, lancé en 2023, l’édition 2025 a distingué Rim Battal pour Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix de la littérature arabe

Par Hocine Bouhadjera

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