Les Plus Jeunes Années du monde, ou la forêt devenue menace politique

Marie-Lorna Vaconsin ouvre son roman par une scène de sidération botanique, mais le véritable choc vient de l’entrecroisement des violences humaines, des croyances mutilantes et des promesses d’un vivant en mutation. Dans l’Utah, l’apparition d’arbres rouges luminescents déclenche à la fois une révolution scientifique, une panique mystique et une guerre d’appropriation idéologique.

À partir de là, le livre suit plusieurs lignes de force : Tracy Bones, auxiliaire forestière dévastée par les abus ; Logan Mathison, ranger façonné par une congrégation viriliste ; Joshua, enfant pris dans une théologie de la peur ; puis, plus loin, Edita, figure déplacée, héritière involontaire des catastrophes précédentes.

Forêt rouge, âmes noires

Le roman tient d’abord par sa capacité à installer un monde. La romancière excelle à faire surgir un décor organique, inquiétant, presque sensuel, où la forêt n’est jamais un simple arrière-plan. L’événement initial agit comme un révélateur : il expose les fractures déjà là. « Tracy se laisse envahir d’émotions inédites. La splendeur organique la stupéfie et la cloue à son perchoir. » Cette secousse première dit déjà l’ambition du livre : faire de la nature un acteur, non un décor.

Cette entrée en matière annonce aussi le cœur du récit : la catastrophe collective réactive des catastrophes intimes. « La vérité est que l’auxiliaire Bones n’encourt aucun danger si bien qu’au bout d’un moment, l’opératrice lui demande de libérer la ligne. Tracy se mord vigoureusement les phalanges. »

Puis le passé remonte d’un seul bloc : « Elle repense à toutes ces fois où elle a eu le nez en sang et les genoux tremblants, la joue encore glacée d’avoir été plaquée contre le carrelage qui sentait l’urine et la javel, à toutes ces fois où elle a composé le 911, muette au bout du fil, sans que personne n’envoie jamais qui que ce soit. Comment a-t-elle pu envisager qu’aujourd’hui, ce serait différent ? » Tracy n’est pas traitée comme un monstre simple ; le texte la construit comme un corps ravagé, devenu lui-même agent de ravage.

Le prophète, le fils, la proie

Face à elle, Logan Mathison incarne une autre pathologie, doctrinale cette fois. « Pour Logan Mathison, l’arrivée de l’auxiliaire Bones sur son district a donc constitué une triple offense : elle était femme, elle était victime et elle était protégée. Au troisième appel de sa subordonnée, Logan se décide enfin à décrocher. »

En deux phrases, tout est dit : misogynie, culte de la force, obsession des frontières, haine du soin. Le roman développe alors une théorie politique très nette : la biologie y devient prétexte à une théologie fascisante, eugéniste et patriarcale, tandis que l’arbre rouge sert d’écran de projection à toutes les pulsions de domination.

Joshua, lui, apporte au récit une tonalité plus douloureuse encore. « Joshua n’est pas triste parce que Moira a été emmenée au Ciel par le Seigneur lui-même. Joshua en est absolument certain. » Et la phrase suivante serre plus fort : « Ce qui est dur, c’est de ne plus en parler. Parler de Moira à voix haute, c’est manquer de respect au Seigneur. »

À travers lui, Marie-Lorna Vaconsin montre comment une idéologie colonise l’enfance, déforme la mémoire et fait du deuil une faute. Le personnage échappe au simple statut de victime ; il devient le lieu même où le roman observe les dégâts d’une foi transformée en machine disciplinaire.

Une fable d’évolution sous haute tension

Le roman ne se contente pas d’un affrontement entre survivants et fanatiques. Il avance aussi une hypothèse forte sur le vivant. « Les feuilles absorbaient donc trois fois plus de CO2. Elles rejetaient trois fois plus d’oxygène, sans toutefois fournir à leurs arbres un surplus de glucose équivalent. »

Et plus loin : « Une question occupa alors tous les esprits : pourquoi ? Dans le monde biologique, toute dépense d’énergie procède d’une stratégie de survie, de défense ou de reproduction. » Ici se construit une fable d’évolution où la nature semble répondre, enfin, à l’agression climatique.

De très belles braises, quelques longueurs

La réussite du livre tient à sa composition chorale, à son imaginaire scientifique très maîtrisé et à sa façon de faire dialoguer écologie, emprise sectaire, violence sexuelle et enfance capturée. L’écriture, dense, charnelle, tendue, épouse admirablement cette matière.

Quelques développements explicatifs, en revanche, appuient parfois la démonstration, et certaines trajectoires secondaires ralentissent la poussée romanesque. Mais cette légère surcharge ne dissipe pas l’impression principale : Marie-Lorna Vaconsin a écrit une fiction d’anticipation nerveuse, politique et organique, où la forêt révèle moins un miracle qu’un verdict.

Publication le 13 mai.

Par Lucy L.

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