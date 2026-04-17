La BnF numérise le fonds patrimonial de l’Alliance israélite universelle

Paraphée par Philippe Lonné, directeur général de la BnF, Marc Eisenberg, président de l’Alliance israélite universelle, et Gustavo Ariel Kaufman, président de Vaincre la Haine, la convention formalise une coopération entre les trois structures.

Elle porte notamment sur le signalement, la valorisation et la diffusion des fonds conservés par la bibliothèque de l’Alliance. Des projets scientifiques et culturels communs sont également envisagés, avec l’objectif d’accroître l’accès du public à ces ressources.

Une institution éducative et culturelle

Fondée à Paris en 1860, l’Alliance israélite universelle intervient dans les domaines de l’éducation et de la culture. Elle est présente en France, en Israël et au Maroc, à travers un réseau d’établissements scolaires.

En France, elle gère quatre écoles qui accueillent 2500 élèves. Ces établissements combinent enseignement général et formation civique, dans le cadre de la mission historique de l’institution.

L’Alliance propose aussi des formations pour adultes. L’École de Leadership Institutionnel Juif vise à former des responsables appelés à exercer des fonctions dans les institutions et les communautés. L’Institut Emmanuel Levinas organise des formations et des conférences consacrées à la pensée juive.

L’institution conserve également une bibliothèque et des archives fondées au XIXe siècle. Ces collections sont ouvertes aux chercheurs et au public.

Une association engagée

L’association Vaincre la Haine agit contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antimusulmane. Elle mène des actions de sensibilisation, de documentation et d’accompagnement des victimes.

Elle s’appuie notamment sur la collecte de documents — textes, images ou vidéos — pour analyser les formes de haine et en proposer des éléments de compréhension. Ces contenus sont accessibles en ligne et utilisés dans des contextes pédagogiques.

L’association intervient dans plusieurs pays, à travers des conférences, des actions éducatives et des participations à des débats publics.

La convention prévoit la numérisation des collections de l’Alliance israélite universelle et leur mise en ligne sur Gallica. Cette opération doit permettre d’élargir l’accès à ces fonds. L’accord inclut également le développement de projets communs dans les domaines scientifique et culturel, en lien avec ces collections.

Une institution patrimoniale majeure

La Bibliothèque nationale de France conserve un ensemble de collections particulièrement vaste. Héritière des collections royales et chargée du dépôt légal, elle réunit plus de 40 millions de documents, dont 15 millions de livres et de revues, mais aussi des manuscrits, estampes, photographies, cartes, partitions, monnaies, documents sonores et audiovisuels, ainsi que des contenus numériques issus du dépôt légal du web.

Ces collections participent à la conservation et à la transmission d’un patrimoine documentaire étendu. Elles sont accessibles au public et aux chercheurs, dans une logique de diffusion des connaissances.

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Les cinq sites ouverts au public — François-Mitterrand, Richelieu, l’Arsenal, la Bibliothèque-musée de l’Opéra et la Maison Jean-Vilar — ont accueilli plus d’1,9 million de visiteurs en 2025. En parallèle, Gallica donne accès en ligne à plusieurs millions de documents.

La BnF organise également expositions, conférences, ateliers et autres manifestations culturelles. Elle mène des coopérations avec des institutions en France et à l’étranger, notamment autour de la conservation du patrimoine écrit et du prêt de ses collections.

Crédits photo : signature d’une convention entre la Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine. Sont présents Gustavo Ariel Kaufman, président de Vaincre la Haine, Philippe Lonné, directeur général de la BnF, et Marc Eisenberg, président de l’Alliance israélite universelle. La scène se déroule sur le site Richelieu, à Paris (Crédits : Laurent Julliand / Agence Contextes / BnF)

Par Hocine Bouhadjera

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