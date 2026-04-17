La BnF numérise le fonds patrimonial de l’Alliance israélite universelle

La Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine ont signé une convention tripartite de pôle associé, marquant une première collaboration entre les trois institutions. L’accord vise à numériser et à rendre accessibles, via Gallica, les collections patrimoniales conservées par la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle.
Le 17/04/2026 à 11:31 par Hocine Bouhadjera
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17/04/2026 à 11:31
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Paraphée par Philippe Lonné, directeur général de la BnF, Marc Eisenberg, président de l’Alliance israélite universelle, et Gustavo Ariel Kaufman, président de Vaincre la Haine, la convention formalise une coopération entre les trois structures.
Elle porte notamment sur le signalement, la valorisation et la diffusion des fonds conservés par la bibliothèque de l’Alliance. Des projets scientifiques et culturels communs sont également envisagés, avec l’objectif d’accroître l’accès du public à ces ressources.
Fondée à Paris en 1860, l’Alliance israélite universelle intervient dans les domaines de l’éducation et de la culture. Elle est présente en France, en Israël et au Maroc, à travers un réseau d’établissements scolaires.
En France, elle gère quatre écoles qui accueillent 2500 élèves. Ces établissements combinent enseignement général et formation civique, dans le cadre de la mission historique de l’institution.
L’Alliance propose aussi des formations pour adultes. L’École de Leadership Institutionnel Juif vise à former des responsables appelés à exercer des fonctions dans les institutions et les communautés. L’Institut Emmanuel Levinas organise des formations et des conférences consacrées à la pensée juive.
L’institution conserve également une bibliothèque et des archives fondées au XIXe siècle. Ces collections sont ouvertes aux chercheurs et au public.
L’association Vaincre la Haine agit contre le racisme, l’antisémitisme et la haine antimusulmane. Elle mène des actions de sensibilisation, de documentation et d’accompagnement des victimes.
Elle s’appuie notamment sur la collecte de documents — textes, images ou vidéos — pour analyser les formes de haine et en proposer des éléments de compréhension. Ces contenus sont accessibles en ligne et utilisés dans des contextes pédagogiques.
L’association intervient dans plusieurs pays, à travers des conférences, des actions éducatives et des participations à des débats publics.
La convention prévoit la numérisation des collections de l’Alliance israélite universelle et leur mise en ligne sur Gallica. Cette opération doit permettre d’élargir l’accès à ces fonds. L’accord inclut également le développement de projets communs dans les domaines scientifique et culturel, en lien avec ces collections.
La Bibliothèque nationale de France conserve un ensemble de collections particulièrement vaste. Héritière des collections royales et chargée du dépôt légal, elle réunit plus de 40 millions de documents, dont 15 millions de livres et de revues, mais aussi des manuscrits, estampes, photographies, cartes, partitions, monnaies, documents sonores et audiovisuels, ainsi que des contenus numériques issus du dépôt légal du web.
Ces collections participent à la conservation et à la transmission d’un patrimoine documentaire étendu. Elles sont accessibles au public et aux chercheurs, dans une logique de diffusion des connaissances.
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Les cinq sites ouverts au public — François-Mitterrand, Richelieu, l’Arsenal, la Bibliothèque-musée de l’Opéra et la Maison Jean-Vilar — ont accueilli plus d’1,9 million de visiteurs en 2025. En parallèle, Gallica donne accès en ligne à plusieurs millions de documents.
La BnF organise également expositions, conférences, ateliers et autres manifestations culturelles. Elle mène des coopérations avec des institutions en France et à l’étranger, notamment autour de la conservation du patrimoine écrit et du prêt de ses collections.
Crédits photo : signature d’une convention entre la Bibliothèque nationale de France, l’Alliance israélite universelle et l’association Vaincre la Haine. Sont présents Gustavo Ariel Kaufman, président de Vaincre la Haine, Philippe Lonné, directeur général de la BnF, et Marc Eisenberg, président de l’Alliance israélite universelle. La scène se déroule sur le site Richelieu, à Paris (Crédits : Laurent Julliand / Agence Contextes / BnF)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.
14/04/2026, 17:15
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le Pass Culture et le Syndicat national de l’édition (SNE) officialiseront un partenariat triennal. Il vise à impliquer les jeunes dans l’univers du livre à travers des actions concrètes. Avec plus de 32 millions d'ouvrages vendus depuis 2021, le dispositif confirme la mutation des habitudes de lecture des adolescents.
14/04/2026, 17:07
Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.
14/04/2026, 16:57
Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.
14/04/2026, 15:21
L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.
14/04/2026, 14:44
Le Département de l’Indre a adressé un courrier au Président de la République pour l’inviter à Nohant, au Domaine de George Sand, à l’occasion du 150e anniversaire de la disparition de l’écrivaine. Cette invitation, portée avec plusieurs élus et responsables du Berry et de la région Centre-Val de Loire, vise à donner à cet anniversaire une dimension nationale et républicaine. Le courrier signé est disponible en téléchargement.
14/04/2026, 11:31
La multinationale américaine Paramount Skydance Corporation, récemment sur le devant de la scène pour son rachat de Warner Bros Discovery, investit également le champ de l'édition. Elle inaugure ainsi Paramount Global Publishing, une filiale éditoriale qui lui permettra de développer ses licences cinématographiques et des œuvres originales.
14/04/2026, 10:53
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