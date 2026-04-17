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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

Le 17/04/2026 à 11:48 par Clotilde Martin

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Publié le :

17/04/2026 à 11:48

Clotilde Martin

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Le top 10 accueille cette semaine trois nouvelles entrées. Parmi elles, One Piece –  tome 112 : Haley (Glenat) d'Eiichirô Oda (trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau), qui s’empare de la deuxième place après avoir séduit 34.683 lecteurs.

Le poche continue de peser lourd dans le classement. Déjà en tête la semaine dernière, Tata de Valérie Perrin (Le Livre de poche) confirme et conserve une solide troisième position, avec 18.896 ventes supplémentaires.

Même format pour plusieurs valeurs sûres : à la 4e place Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie & wolfe) avec 12.664 ventes. Puis suivent Un avenir radieux de Pierre Lemaitre (12.538 tomes pour Le livre de poche) et Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso (Le livre de poche), qui enregistre 12.533 exemplaires écoulés.

Guillaume Musso reste d’ailleurs bien présent, même si Le Crime du paradis (Calmann-Lévy) recule à la 7e place avec 9339 ventes. Bernard Minier suit le mouvement et glisse en 8e position, avec 9327 exemplaires vendus pour H (Pocket).

En bas de tableau, David Foenkinos signe une belle progression : pour sa deuxième semaine, il gagne six places et atteint 8687 exemplaires avec Je suis drôle (Gallimard). Et, fidèle au rendez-vous ces dernières années, Freida McFadden, alias Sara Cohen, reste dans le classement, même si un seul de ses titres figure cette fois dans le top 10 avec La femme de menage voit tout, traduit par Karine Forestier (J'ai Lu).

Une vue d’ensemble

Pour le top de cette semaine, retour en enfance ... Huit décennies après son arrivée en France, Le Petit Prince continue de traverser les générations. Le récit d’Antoine de Saint-Exupéry s’est imposé comme une référence incontournable, diffusé dans des centaines de langues à travers le monde. En France, il cumule des millions d’exemplaires vendus depuis sa parution. Cette semaine, son édition poche chez Folio fait un bond spectaculaire en gagnant 126 places.

Le marché du livre, lui, reste orienté à la baisse. Les ventes atteignent 4,00 millions d’exemplaires, contre 4,95 millions la semaine précédente. Le chiffre d’affaires suit la même trajectoire, passant de 60,32 millions € à 49,46 millions €.

ETUDE - Lecture : 47 millions de Français ont lu en 2025, mais...

Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées dominent toujours largement, avec 2,01 millions d’exemplaires écoulés. Les librairies réalisent 1,40 million de ventes, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 593 000 exemplaires. La répartition évolue peu : 50 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

Même hiérarchie en valeur : les grandes surfaces spécialisées génèrent 25,11 millions €, devant les librairies à 18,59 millions €, puis les grandes surfaces alimentaires à 5,76 millions €. Là encore, l’équilibre reste stable, avec 51 % du chiffre d’affaires pour les grandes surfaces spécialisées, 38 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Une unique lueur

Fred Vargas

Paru le 08/04/2026

522 pages

Flammarion

23,00 €

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

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Tata

Valérie Perrin

Paru le 01/04/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

10,90 €

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Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 08/04/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

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9,40 €

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Le crime du paradis

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

480 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

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H

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

586 pages

Pocket

10,30 €

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Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

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22,00 €

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La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

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J'ai lu

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Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

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La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

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XO Editions

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

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Dandadan Tome 22

Yukinobu Tatsu trad. Sylvain Chollet

Paru le 08/04/2026

226 pages

Kazé Editions

7,29 €

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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Et la joie de vivre

Gisèle Pelicot, Judith Perrignon

Paru le 17/02/2026

313 pages

Flammarion

22,50 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, MinaLima

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

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So Help Me God!

Iouri Jigounov, Yves Sente

Paru le 27/03/2026

48 pages

Dargaud

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Le Nid du coucou

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 01/04/2026

496 pages

Actes Sud Editions

9,90 €

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Hugo et Compagnie

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Bébés animaux

Marie Sophie

Paru le 08/04/2026

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

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Kagurabachi Tome 8

Hokazono Takeru trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 10/04/2026

192 pages

Dargaud

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

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Horoscope du jour

Yuto Suzuki trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 08/04/2026

192 pages

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

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L'envie

Ana Huang trad. Karolina Kubik

Paru le 08/04/2026

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 8

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

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Nobi Nobi

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Kaiju n°8 Tome 16

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Jean Failler

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Sidonie Bonnec

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Paru le 08/04/2026

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

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Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

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Assaut contre la frontière

Leïla Slimani

Paru le 19/03/2026

80 pages

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10,00 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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Vivre Card - Encyclopédie One Piece

Eiichirô Oda trad. Julien Favereau, Djamel Rabahi

Paru le 08/04/2026

32 pages

Glénat

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Occidents

Frédéric Martel

Paru le 09/04/2026

619 pages

Plon

26,00 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

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Avec la nouvelle Statue for Sein

Kanehito Yamada, Tsukasa Abe, Mei Hachimoku trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

12,95 €

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Les grands classiques

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

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Bien-être

Nathan Hill trad. Nathalie Bru

Paru le 02/04/2026

782 pages

Editions Gallimard

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Ibiza a beaucoup changé

Frédéric Beigbeder

Paru le 01/04/2026

211 pages

Albin Michel

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Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

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Profileuse

Audrey Renard, Christophe Dubois

Paru le 01/04/2026

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Aventure à Erbaf

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

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224 pages

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry, Alban Cerisier

Paru le 02/04/2026

128 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Valentina Tome 1

Azra Reed

Paru le 01/04/2026

430 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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Frieren Tome 15

Tsukasa Abe, Kanehito Yamada trad. Géraldine Oudin

Paru le 02/04/2026

190 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Bande de compotes !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 09/10/2025

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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The Whisperer

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

526 pages

Editions ESI

17,90 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Deux vérités, un mensonge

Claire McGowan trad. Nathalie Guillaume

Paru le 04/03/2026

400 pages

Hauteville

8,95 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Fairy Tail - 100 years quest Tome 21

Hiro Mashima, Atsuo Ueda trad. Thibaud Desbief

Paru le 01/04/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Recherche Lily désespérément

Carène Ponte

Paru le 02/04/2026

260 pages

Pocket

8,90 €

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Dernière soirée

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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Les Vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 08/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,90 €

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Je suis Romane Monnier

Delphine de Vigan

Paru le 15/01/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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Bienvenue à Alféa

Giorgio Pezzin trad. Laurent Laget

Paru le 08/04/2026

288 pages

Pika Edition

15,90 €

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Une pension en Italie

Philippe Besson

Paru le 08/01/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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La maison des Pancakes aux fraises

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 04/03/2026

445 pages

HarperCollins France

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Submersion

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

280 pages

Albin Michel

21,90 €

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Luffy versus la bande à Baggy !!

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

192 pages

Glénat

7,20 €

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L'émerveillement

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

240 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Phantom Busters Tome 5

Neoshoco trad. Damien Guinois

Paru le 02/04/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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Céleste, ma planète

Timothée de Fombelle

Paru le 19/02/2009

91 pages

Editions Gallimard

5,00 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Organique

Giulia Enders trad. Isabelle Liber

Paru le 18/03/2026

320 pages

Albin Michel

22,90 €

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

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Les morts ne chantent pas

Jussi Adler-Olsen, Line Holm, Stine Bolther trad. Caroline Berg

Paru le 04/03/2026

601 pages

Albin Michel

22,90 €

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Spécimen

Pauline Clavière

Paru le 11/03/2026

403 pages

Grasset & Fasquelle

24,00 €

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Holly

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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La fleuriste

Alicja Sinicka trad. Anastazja Deresz

Paru le 02/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Les Carnets de l'Apothicaire Tome 16

Itsuki Nanao, Nekokurage trad. Géraldine Oudin

Paru le 12/02/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Louison et Monsieur Molière

Marie-Christine Helgerson

Paru le 15/05/2024

123 pages

Flammarion

4,90 €

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Un monde presque parfait

Laurent Gounelle

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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Stella

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/04/2026

544 pages

Gallmeister

12,90 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Coloriages mystères Disney très grands classiques

Jérémy Mariez

Paru le 03/12/2025

96 pages

Hachette

19,95 €

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Tous aux abris !

Anne Didier, Olivier Muller, Clément Devaux

Paru le 07/01/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

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La colère

Ana Huang trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 08/04/2026

592 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Volare

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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La mariée silencieuse

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 08/04/2026

448 pages

Gallmeister

25,90 €

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La Menace

Niko Tackian

Paru le 25/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Ne jamais trembler

Stephen King trad. Jean Esch

Paru le 28/01/2026

490 pages

Albin Michel

24,90 €

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Terre ou lune Tome 1

Jade Khoo

Paru le 04/02/2026

296 pages

Editions Morgen

27,90 €

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

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Toutes les nuances de la nuit

Chris Whitaker trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 12/03/2026

888 pages

Pocket

12,10 €

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Stella et Hortense

Clarisse Sabard

Paru le 01/04/2026

608 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Our vicious lies

Lyla Mars

Paru le 18/02/2026

696 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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Morgane et Juliette

Clarisse Sabard

Paru le 02/04/2026

496 pages

Charleston éditions

20,90 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 01/02/2007

113 pages

Editions Gallimard

7,50 €

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Une vérité qui blesse

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

194 pages

Glénat

7,20 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Dans la jungle

Adeline Dieudonné

Paru le 02/04/2026

433 pages

Iconoclaste (l')

22,50 €

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Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Très brève théorie de l'enfer

Jérôme Ferrari

Paru le 04/03/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,50 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1 . Edition limitée

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 08/04/2026

192 pages

Nobi Nobi

3,00 €

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Juste après Dieu, il y a papa

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 25/02/2026

208 pages

Albin Michel

19,90 €

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La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

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Kremlin confidentiel

Vincent Jauvert

Paru le 01/04/2026

400 pages

Albin Michel

22,90 €

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L'Avion, Poutine, l'Amérique... et moi

Marc Dugain

Paru le 01/04/2026

346 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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A qui sait attendre

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 14/01/2026

528 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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La Bible Segond 21

SBL

Paru le 26/09/2007

822 pages

Société Biblique de Genève

2,50 €

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Mesopotamia

Olivier Guez

Paru le 28/01/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Danser sur les volcans

Laure Manel

Paru le 26/03/2026

445 pages

Michel Lafon

20,95 €

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La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

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Troublemaker Tome 1

Laura Swan

Paru le 25/03/2026

640 pages

Hachette

8,90 €

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La cité aux murs incertains

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Tomoko Oono

Paru le 05/02/2026

672 pages

10/18

11,40 €

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Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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De fil en aiguille

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 09/04/2026

416 pages

Pocket

9,30 €

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Attaque au clair de Lune

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

188 pages

Glénat

7,20 €

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Bleus, Blancs, Rouges Tome 1

Benjamin Dierstein

Paru le 08/01/2026

960 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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La tendresse des autres

Sophie Tal Men

Paru le 25/02/2026

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Le roman de Marceau Miller

Marceau Miller

Paru le 03/04/2026

312 pages

Points

9,30 €

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Shéhérazade et la 602e nuit

Sophie Fontanel

Paru le 02/04/2026

310 pages

Seghers

21,00 €

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

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Instinct Tome 2

Inoxtag, Charles Compain, Basile Monnot

Paru le 20/11/2025

224 pages

Michel Lafon

10,95 €

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Super Mario

Nintendo

Paru le 19/03/2026

112 pages

Soleil Productions

24,99 €

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Le médecin malgré lui

Molière

Paru le 01/02/2023

109 pages

Hachette

3,60 €

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La bataille du no man's land de Shinjuku : mort et vie

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 08/01/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

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Ils n'ont rien vu

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 02/01/2026

428 pages

Points

9,90 €

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Fauves

Costa melissa Da, Mélissa Da Costa, Mélissa Da Costa

Paru le 07/01/2026

480 pages

Albin Michel

23,90 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

8,95 €

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L'empereur de la joie

Ocean Vuong trad. Hélène Cohen

Paru le 19/03/2026

503 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Blue Lock Tome 31

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 18/02/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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La vague

Todd Strasser trad. Aude Carlier

Paru le 19/02/2009

221 pages

Pocket

7,40 €

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Vendredi ou la vie sauvage

Michel Tournier

Paru le 02/11/2012

176 pages

Editions Gallimard

6,20 €

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Willow Lake

Alicia Garnier

Paru le 18/03/2026

276 pages

Albin Michel

19,90 €

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Les Noces des lucioles Tome 7

Oreco Tachibana trad. Mathilde Vaillant

Paru le 08/04/2026

192 pages

Glénat

7,90 €

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Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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L'inventaire des rêves

Chimamanda Ngozi Adichie trad. Blandine Longre

Paru le 05/03/2026

656 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Le Petit Prince

Antoine de Saint-Exupéry

Paru le 23/02/1999

97 pages

Editions Gallimard

7,50 €

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When the Moon Hatched

Sarah A. Parker trad. Laurence Le Charpentier

Paru le 02/04/2026

700 pages

Editions Gallimard

26,90 €

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Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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La famille d'en face

Nicole Trope trad. Laurent Bury

Paru le 04/03/2026

336 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

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Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

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Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

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Que la joie demeure

Claire-Marie Le Guay, Erik Orsenna

Paru le 01/04/2026

208 pages

Albin Michel

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

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8,90 €

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Aller simple pour la joie

Lorraine Fouchet

Paru le 05/03/2026

240 pages

Pocket

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Ici et maintenant

Liane Moriarty trad. Béatrice Taupeau

Paru le 28/01/2026

720 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

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J'aime pas l'amour !

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Le temps de l'obsolescence humaine

Bruno Patino

Paru le 25/03/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

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Wakfu, La Grande Vague Tome 3

Cynthia Leman, Tot

Paru le 03/04/2026

184 pages

Ankama éditions

7,95 €

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Demon Slave Tome 19

Takahiro, Yôhei Takemura trad. Pierre Giner

Paru le 09/04/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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La délicatesse

David Foenkinos

Paru le 04/01/2018

209 pages

Editions Gallimard

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Pour qui sonne le glas

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

189 pages

Glénat

7,20 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

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Totally Spies

Alicia Dombrofsky

Paru le 18/03/2026

112 pages

Hachette

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La suivante

Victor Dixen

Paru le 02/04/2026

368 pages

Robert Laffont

14,90 €

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Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

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L'impératrice

Aya Estrela

Paru le 14/01/2026

633 pages

HarperCollins France

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Prout atomique

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 23/05/2018

77 pages

Tourbillon

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Tout ça finira mal

Mr Tan, Miss Prickly

Paru le 06/06/2013

94 pages

Tourbillon

12,00 €

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Une vie de vaurien

Fabien Vehlmann, Jean-Baptiste Andreae

Paru le 08/04/2026

78 pages

Rue de Sèvres

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Les lendemains qui chantent

Arnaldur Indridason trad. Eric Boury

Paru le 06/02/2026

336 pages

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Le fils du démon

Jason Aaron, Rafa Sandoval, Carmine Di Giandomenico trad. Laurent Queyssi

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224 pages

Urban Comics Editions

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Naruto Tome 1

Masashi Kishimoto

Paru le 07/03/2002

187 pages

Dargaud

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La Mue

Céline Denjean

Paru le 12/02/2026

444 pages

Pocket

9,90 €

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Vers la beauté

David Foenkinos

Paru le 02/05/2019

256 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Loin de chez moi

Maryse Burgot