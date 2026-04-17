Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le top 10 accueille cette semaine trois nouvelles entrées. Parmi elles, One Piece – tome 112 : Haley (Glenat) d'Eiichirô Oda (trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau), qui s’empare de la deuxième place après avoir séduit 34.683 lecteurs.

Le poche continue de peser lourd dans le classement. Déjà en tête la semaine dernière, Tata de Valérie Perrin (Le Livre de poche) confirme et conserve une solide troisième position, avec 18.896 ventes supplémentaires.

Même format pour plusieurs valeurs sûres : à la 4e place Un animal sauvage de Joël Dicker (Rosie & wolfe) avec 12.664 ventes. Puis suivent Un avenir radieux de Pierre Lemaitre (12.538 tomes pour Le livre de poche) et Quelqu’un d’autre de Guillaume Musso (Le livre de poche), qui enregistre 12.533 exemplaires écoulés.

Guillaume Musso reste d’ailleurs bien présent, même si Le Crime du paradis (Calmann-Lévy) recule à la 7e place avec 9339 ventes. Bernard Minier suit le mouvement et glisse en 8e position, avec 9327 exemplaires vendus pour H (Pocket).

En bas de tableau, David Foenkinos signe une belle progression : pour sa deuxième semaine, il gagne six places et atteint 8687 exemplaires avec Je suis drôle (Gallimard). Et, fidèle au rendez-vous ces dernières années, Freida McFadden, alias Sara Cohen, reste dans le classement, même si un seul de ses titres figure cette fois dans le top 10 avec La femme de menage voit tout, traduit par Karine Forestier (J'ai Lu).

Une vue d’ensemble

Pour le top de cette semaine, retour en enfance ... Huit décennies après son arrivée en France, Le Petit Prince continue de traverser les générations. Le récit d’Antoine de Saint-Exupéry s’est imposé comme une référence incontournable, diffusé dans des centaines de langues à travers le monde. En France, il cumule des millions d’exemplaires vendus depuis sa parution. Cette semaine, son édition poche chez Folio fait un bond spectaculaire en gagnant 126 places.

Le marché du livre, lui, reste orienté à la baisse. Les ventes atteignent 4,00 millions d’exemplaires, contre 4,95 millions la semaine précédente. Le chiffre d’affaires suit la même trajectoire, passant de 60,32 millions € à 49,46 millions €.

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Dans le détail, les grandes surfaces spécialisées dominent toujours largement, avec 2,01 millions d’exemplaires écoulés. Les librairies réalisent 1,40 million de ventes, tandis que les grandes surfaces alimentaires totalisent 593 000 exemplaires. La répartition évolue peu : 50 % pour les grandes surfaces spécialisées, 35 % pour les librairies et 15 % pour les grandes surfaces alimentaires.

Même hiérarchie en valeur : les grandes surfaces spécialisées génèrent 25,11 millions €, devant les librairies à 18,59 millions €, puis les grandes surfaces alimentaires à 5,76 millions €. Là encore, l’équilibre reste stable, avec 51 % du chiffre d’affaires pour les grandes surfaces spécialisées, 38 % pour les librairies et 12 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

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Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

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