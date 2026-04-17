Le Lombard et Gallmeister lancent une collection BD inédite

Le Lombard et Gallmeister lanceront donc à l’automne 2026 une collection commune consacrée à l’adaptation en bande dessinée de romans déjà publiés par la maison fondée par Oliver Gallmeister. Une collaboration rare entre deux éditeurs « sans aucun lien industriel », pensée pour faire circuler les œuvres entre littérature générale et rayon BD, avec un rythme volontairement resserré.

Une étonnante alliance éditoriale

Le projet repose sur une mécanique simple : Le Lombard pilote les albums, Gallmeister apporte son catalogue, son identité et son réseau. Mathias Vincent, éditeur BD, précise que la collection ne cherchera pas à multiplier les sorties. Trois albums sont annoncés pour 2026, puis un à deux titres par an au maximum, avec une visibilité déjà étendue jusqu’en 2030. Cette prudence éditoriale correspond à une ligne assumée : publier peu, mais installer durablement une marque commune.

Dans l’entretien reproduit dans le dossier, Oliver Gallmeister défend une porosité entre les publics et les formats. Mathias Vincent insiste, lui, sur une bande dessinée capable d’emporter le lecteur sans sacrifier l’épaisseur des personnages. L’enjeu n’est donc pas seulement de céder des droits : il s’agit d’associer deux catalogues, deux réseaux de librairie et deux traditions de lecture.

Extrait de Betty

L'ensemble s'articule autour d'un objectif concret : faire entrer ces albums dans les espaces Gallmeister des librairies généralistes, tout en trouvant leur place chez les libraires spécialisés en bande dessinée. Cette double implantation résume l’ambition de la collection : croiser des lectorats déjà constitués, plutôt que courir après un simple effet de nouveauté.

Trois premiers albums pour installer la collection

Le lancement s’organisera autour de deux parutions en septembre 2026. La première, Betty, adapte le roman de Tiffany McDaniel (trad. François Happe), distingué notamment par le Prix du roman Fnac, le Prix America du meilleur roman étranger et le Prix des libraires du Québec. L’album, confié à Amélie Causse pour le dessin et à Jean-Luc Cornette pour le scénario, comptera 176 pages en couleurs. Le dossier souligne aussi que Tiffany McDaniel souhaitait qu’une femme porte cette adaptation.

Extrait du Gang de la clef à molette

Le même mois paraîtra Le Gang de la clé à molette (trad. Jacques Mailhos), d’après Edward Abbey, dans une adaptation de Jean-Baptiste Hostache. Plus ample, l’ouvrage atteindra 312 pages. Le dossier en souligne la veine de contre-culture américaine : un petit groupe d’insoumis, attachés au désert et hostiles aux ravages industriels, choisit le sabotage comme mode de résistance.

Un troisième volume suivra en novembre 2026 avec Lonesome Dove, première partie (trad. Richard Crevier), adapté par Richard Guérineau à partir du roman de Larry McMurtry, lauréat du prix Pulitzer. Le dossier précise que cet album de 148 pages a précédé la collection dans l’esprit de ses initiateurs : le partenariat s’est aussi cristallisé autour du désir ancien d’en proposer une transposition dessinée.

Extrait de Lonesome Dove

Une feuille de route déjà tracée

Mais le programme ne s'arrête pas à ces trois titres. Il annonce Winter’s Bone de Daniel Woodrell (trad. Frank Reichert) pour janvier 2027, dans une version entièrement redessinée par Romain Renard, puis Le Silence de Dennis Lehane en mai 2027, confié à Éric Hérenguel. Une carte des États-Unis associée au calendrier des sorties inscrit visuellement la collection dans un imaginaire américain très marqué, des Ozarks au Massachusetts, du Texas au Montana.

Plus loin, Le Lombard et Gallmeister citent déjà Little Bird de Craig Johnson, Les Quatre Filles du docteur March de Louisa May Alcott, Le Voyage de Robey Childs de Robert Olmstead, Le Lac de nulle part de Pete Fromm et L’Île des âmes de Piergiorgio Pulixi.

À ce stade, la collection affirme moins un simple alignement d’adaptations qu’une politique de catalogue : constituer, dans la durée, un territoire commun où les romans de Gallmeister trouvent une seconde existence graphique sans se dissoudre dans la logique de série.

Par Clément Solym

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