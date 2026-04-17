Lecture : 47 millions de Français ont lu en 2025, mais...

Que l'on se rassure : la lecture en France progresse, portée par les petits lecteurs, la poussée de l’audio et le poids persistant du papier. Mais le baromètre Sofia-SNE-SGDL 2026 met aussi en lumière trois lignes de force plus sensibles : l’essor du livre d’occasion, le rôle décisif des bibliothèques et une remontée du piratage, au moment où les procédures judiciaires se multiplient en France comme à l’étranger, sur fond d’IA générative.
Le 17/04/2026 à 13:00 par Nicolas Gary
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17/04/2026 à 13:00
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Huit Français sur dix âgés de 6 ans et plus ont lu ou écouté au moins un livre en 2025, soit près de 47 millions de personnes. Le baromètre 2026 de la Sofia, du SNE et de la SGDL, réalisé par Médiamétrie, confirme un redressement de la pratique, avec 44,4 millions de lecteurs d’imprimé, 14,4 millions de lecteurs numériques et 10,1 millions d’auditeurs de livres audio numériques sur douze mois.
Le document invite toutefois à la prudence dans les comparaisons historiques, puisqu’il intègre pour la première fois les 6-14 ans.
À périmètre constant chez les 15-80 ans, le taux de lecteurs progresse de 74 % à 79 %, avec une hausse de 70 % à 75 % pour l’imprimé, de 22 % à 24 % pour le numérique et surtout de 8 % à 16 % pour l’audio. Mais cette avancée repose d’abord sur l’essor des petits lecteurs : leur part monte de 31 % à 42 % en imprimé, de 36 % à 50 % en numérique et de 49 % à 59 % en audio, tandis que les grands lecteurs reculent partout.
Le portrait des publics précise ce déplacement. Le livre imprimé garde un lectorat plus féminin, d’un âge moyen de 41,5 ans, quand le numérique descend à 36 ans et l’audio à 31,4 ans, avec un profil légèrement plus masculin pour ce dernier. Le smartphone s’impose comme premier équipement de lecture numérique et d’écoute, utilisé par 48 % des lecteurs numériques et 58 % des auditeurs audio. Dans le même temps, 50 % des Français restent des lecteurs exclusifs de livres imprimés et 11 % cumulent les trois formats.
Les circuits d’accès demeurent très structurés. L’achat neuf reste le premier mode d’obtention de l’imprimé, cité par 54 % des lecteurs, devant l’occasion et la bibliothèque ; pour le numérique et l’audio, le paiement à l’acte devance encore l’abonnement. Les librairies généralistes arrivent en tête pour le livre imprimé neuf, à 31 %, devant les grandes surfaces spécialisées, à 30 %.
L’un des signaux les plus nets concerne la seconde vie des ouvrages. Le communiqué souligne que 68 % des acheteurs de livres imprimés neufs achètent aussi d’occasion, et que 40 % d’entre eux acquièrent plus de cinq titres de ce type par an. Dans le détail, 69 % des répondants déclarent acheter des livres d’occasion, d’abord pour des raisons économiques. Surtout, l’occasion est le seul usage que davantage de répondants voient progresser dans les années à venir.
ETUDE - Futurs adultes : ce que veulent vraiment les jeunes lecteurs en 2026
Les bibliothèques ressortent, elles aussi, comme un point d’appui majeur. Une personne sur deux a fréquenté au moins une bibliothèque en 2025, soit 28,8 millions d’individus, et 44 % des Français y ont emprunté au moins un livre dans l’année. Chez les 6-14 ans, la fréquentation atteint 70 % et l’emprunt 68 %. Gratuité, facilité d’accès, choix et conseil forment le socle de cette présence.
Environ 3 millions de personnes disent avoir eu recours à une offre illégale de livres en 2025, soit 6 % de la population interrogée. La proportion monte à 17 % chez les lecteurs de livres numériques et à 13 % chez les auditeurs de livres audio numériques. La pratique reste souvent occasionnelle, mais la gratuité constitue le premier moteur, devant le prix de l’offre légale et l’absence de certains titres.
ENQUÊTE - 2 milliards de livres piratés en France en 2024
En France, cette progression s’inscrit dans un contentieux nourri. ActuaLitté, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné en septembre 2024 le blocage de 98 nouveaux domaines liés à Z-Library, après une première vague de 209 domaines en 2022. Cette même juridiction a aussi ordonné en juillet 2025 le blocage de Japscan à la demande du SNE et de neuf maisons d’édition. Le baromètre mesure donc une pratique en hausse au moment même où la réponse judiciaire française se durcit.
À l’étranger, le dossier dépasse désormais le seul téléchargement illicite. Récemment, treize éditeurs ont assigné Anna’s Archive devant le tribunal fédéral du district sud de New York en mars 2026.
Dans le même mouvement, le SNE, la SGDL et le SNAC ont assigné Meta en mars 2025 pour contrefaçon et parasitisme économique. Le signal envoyé par le baromètre est clair : la circulation illicite du livre ne relève plus seulement des sites miroirs : elle alimente aussi les batailles sur l’entraînement des intelligences artificielles.
Les résultats de ce baromètre sont à consulter et/ou télécharger ci-dessous :
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
18/03/2026, 12:02
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.
16/03/2026, 14:40
Au Danemark, partager un seul manuel universitaire piraté peut désormais mener à des poursuites civiles et des amendes. Une stratégie juridique qui vise directement les étudiants et relance le débat sur l’accès aux savoirs.
15/03/2026, 10:03
L’intelligence artificielle avance vite, quand le droit, lui, se montre plus vigilant. Depuis des mois, les industries culturelles européennes regardent des machines avaler textes, images et catalogues entiers, puis recracher des contenus concurrents dans un brouillard juridique soigneusement entretenu. À Strasbourg, le débat quitte enfin le registre du constat outré pour entrer dans celui, bien plus dangereux pour les plateformes, de l’outillage politique.
10/03/2026, 16:05
Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.
07/03/2026, 09:35
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.
08/02/2026, 09:35
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