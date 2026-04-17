Sur Amazon Prime, une Guerre fantôme qui offre un film à Jack Ryan

Long-métrage réalisé par Andrew Bernstein, Guerre fantôme s'appuie sur un scénario cosigné par Aaron Rabin et John Krasinski lui-même, d'après une histoire déjà imaginée par l'acteur, avec Noah Oppenheim cette fois. Bien entendu, les récits de Tom Clancy restent à la base de l'univers développé à l'écran.

Guerre fantôme fait directement suite à la série diffusée entre 2018 et 2023 sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon, ce qui offre un nouveau rendez-vous aux amateurs. Aux côtés de Krasinski, le casting réunit Wendell Pierce, Michael Kelly ou encore Sienna Miller.

Côté livres, la saga Ryan commence, sous la plume de Tom Clancy, avec À la poursuite d'Octobre rouge, paru dans les années 1980 et disponible dans une traduction de Marianne Véron. Elle compte au total 17 tomes, le dernier, Chef de guerre, étant sorti de manière posthume au mitan des années 2010 (coécrit avec Mark Greaney, traduit par Jean Bonnefoy, Le Livre de Poche).

Par Antoine Oury

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