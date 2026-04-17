À la Brasserie Lipp, le Prix Cazes recase un certain Gabriel Matzneff

Il n'est toujours pas persona non grata : Saint-Germain-des-Prés fait preuve d'une certaine mansuétude vis-à-vis de Gabriel Matzneff, qui apparait sur plusieurs photographies et vidéos enregistrées lors de la cérémonie de remise du Prix Cazes, organisée le mardi 14 avril au sein de la Brasserie Lipp, au 151, boulevard Saint-Germain, à Paris.

Vêtu d'un costume beige et d'une cravate à rayures, l'écrivain âgé de 89 ans, accusé de viols commis sur mineurs de moins de 15 ans, apparait au sein de la foule. Sa présence est loin d'être fortuite puisque, selon nos informations, il aurait été invité par Claude Guittard, le secrétaire général du Prix Cazes et ancien directeur de la Brasserie Lipp.

Une invitation qui serait d'ailleurs réitérée chaque année, sachant que cette récompense est revenue à Matzneff en 2015 pour La Lettre au capitaine Brunner (La Table Ronde). Nous avons tenté de joindre Claude Guittard pour obtenir des explications, sans succès.

La Brasserie Lipp, en tout cas, ne semble pas gênée de voir son nom associé à Gabriel Matzneff, puisqu'elle affiche sur ses réseaux sociaux une photographie, en gros plan, de la tenue de l'auteur — on reconnait sans problème sa cravate et la pochette rouge. Apologiste de la pédocriminalité, certes, mais en toute élégance...

Sur le compte Instagram de la Brasserie Lipp, Matzneff à l'honneur (capture d'écran réalisée le 16 avril)

Plusieurs images de Gabriel Matzneff lors de la cérémonie ont été diffusées sur les réseaux sociaux, au lendemain de la remise du prix à Adèle Rosenfeld. L'autrice Francesca Gee, sur la plateforme X, en a publié une, estimant à cette occasion que Matzneff « a cessé d'être un paria ».

Dans son livre L'arme la plus meurtrière, autopublié en 2023, elle décrivait « les artifices d'un pervers qui n'aime rien tant que faire souffrir », ayant elle-même fait partie des victimes de l'auteur, entre 1973 et 1976, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Lui en avait tiré un livre, La Passion Francesca, paru aux éditions Gallimard en 1998.

Toujours pas cancel

Sur cette notion de « paria », difficile de croire que Gabriel Matzneff l'a un jour été au sein d'un certain milieu de l'édition, malgré les accusations qui le visent. Rappelons en effet que l'auteur était reçu, en 2023, dans les jardins de la maison d'édition Gallimard, accueilli par Antoine Gallimard, le PDG, en personne.

« M. Gabriel Matzneff n’a été invité ni par la maison Gallimard ni par moi-même à cette célébration autour de Philippe Sollers », assurait alors ce dernier à Mediapart, sans vraiment convaincre, puisque l'entrée à ce genre de cérémonie reste réservée à quelques élus.

Contactée par Libération, la présidente du jury du Prix Cazes, Léa Santamaria, assure qu'elle ne s'attendait pas à la présence de l'écrivain : « Moi et le jury n’étions pas au courant de sa venue. Quand je l’ai vu, je me suis dit “oh putain ça la fout mal”. » Le quotidien a interrogé d'autres personnalités invitées ce soir-là, dont Emma Becker, l'éditorialiste du Figaro et de CNews Ivan Rioufol ou encore Élisabeth Lévy, polémiste d'extrême droite.

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Leurs réactions vont de l'indifférence à une forme de justification et de banalisation de sa présence, Élisabeth Lévy s'agaçant même des « questions de flics » des deux journalistes du quotidien. Une mansuétude d'un certain milieu médiatico-culturel qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre figure de l'extrême droite, le magnat Vincent Bolloré, vis-à-vis de Jean-Marc Morandini, condamné pour corruption de mineurs mais maintenu à l'antenne sur CNews...

Sollicité par Libé, Matzneff, pour sa part, a répondu : « Je ne vais que là où je suis invité et où l’on espère ma présence. » Il reste visé par deux enquêtes, la première ouverte après la publication du Consentement par Vanessa Springora, la seconde après les révélations d'Inès Chatin auprès de Libération sur un réseau pédocriminel dont elle aurait été la victime, « les hommes de la rue du Bac ».

Dans un appartement du 7e arrondissement de Paris, plusieurs hommes, dont Gabriel Matzneff, Jean-François Revel et Claude Imbert, se seraient livrés à des sévices sexuels et des viols sur des mineurs, d'après son témoignage.

Photographie : captures d'écran Instagram

Par Antoine Oury

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