Sur Arte, Gérard Mordillat et Christophe Clerc dissipent le flou sur le flouze

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la monnaie, sans jamais oser vous y plonger », promet Arte. Même si l'on ne dispose pas du coffre de Picsou, la série documentaire Money permettra d'observer l'argent sous toutes ses coutures.

De la Micronésie aux rois de Libye, depuis les premières frappes de monnaie jusqu'aux concepts contemporains de la finance mondialisée, les 12 épisodes retraceront l'histoire et les évolutions de la monnaie et des flux qui l'accompagnent.

« Après Travail, salaire, profit et Le monde et sa propriété (avec Bertrand Rothé puis, déjà, Christophe Clerc), Gérard Mordillat (Corpus Christi, Jésus et l’islam...) poursuit son exploration des notions dans lesquelles s’enracine le capitalisme », souligne la chaine Arte. Rappelons que les deux hommes ont cosigné Propriété - Le sujet et sa chose, paru en mai 2023, via une coédition Seuil/Arte.

(crédits Archipel 33)

« Cette série documentaire ambitieuse reprend les codes visuels qui ont fait le succès des précédentes : sur fond noir, avec un montage d’une grande fluidité dynamisé par un recours à des archives savamment choisies, des économistes, historiens, philosophes et juristes offrent un éclairage unique sur cette invention qui gouverne le destin des sociétés humaines depuis des millénaires », détaille encore Arte.

La coproduction de cette série documentaire a été assurée par Arte France et Archipel 33.

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Photographie : Billet de 10 £ de Brixton, monnaie locale complémentaire qui a cours à Brixton (Angleterre) pour encourager les échanges à échelle locale (Alamy)

Par Dépêche

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