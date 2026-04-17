Nicolas Dufourcq reçoit le Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année 2026

Les membres du jury ont vu dans le livre de Nicolas Dufourcq « une contribution majeure aux débats contemporains sur la dette publique et la transformation économique en imposant le concept de “dette sociale” ».

L’annonce officielle du prix a été faite le 15 avril 2026 lors d’une cérémonie organisée au Bristol Paris, en présence des membres du jury, des auteurs sélectionnés et de nombreuses personnalités du monde économique, politique et intellectuel.

Par cette première édition, la récompense initiée par Tilder et Le Bristol Paris inscrit durablement un nouveau prix dans le paysage des distinctions littéraires. Il a pour objectif de valoriser des ouvrages qui éclairent les enjeux du monde contemporain « à travers le regard de celles et ceux qui le dirigent et le transforment ».

6 ouvrages étaient en lice pour cette première édition de cette distinction.

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L'idée du prix revient à Catherine Hodoul-Baudry, directrice senior des ventes et du marketing pour Bristol Paris, et Matthias Leridon, associé-président de Tilder.

Le jury réunit Tatiana de Francqueville, directrice générale de La Tribune ; Olivier Babeau, économiste et président de l'Institut Sapiens ; Anne de Bayser, co-présidente du Groupe SOS ; Matthias Leridon, associé-président de Tilder ; Virginie Delaunay, directrice générale déléguée de BNP Paribas Wealth Management ; Angeles Garcia-Poveda, présidente du conseil d'administration du Groupe Legrand ; Catherine Hodoul-Baudry, directrice senior des ventes et du marketing pour Bristol Paris ; Christian Jacob, Strategy & Finance, ancien ministre et ancien président du parti Les Républicains ; Olivier Sibony, essayiste et professeur à HEC Paris, ex-directeur du McKinsey Institute ; Hugues de Rosny, fondateur du Média Positif ; Maud Caillaux, co-fondatrice de Green-Got ; Benjamin Lipsey, président de Flying Blue — Air France-KLM ; Guillaume Pepy, président du conseil d’administration d’Emeis, président du conseil de surveillance de l’emlyon, Président d’Initiative France, et Emmanuel Kessler, président-directeur général de La Chaîne Parlementaire — Assemblée Nationale (LCP-AN).

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Photographie : Les membres du jury, autour de Nicolas Dufourcq (crédits Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année)

Par Dépêche

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