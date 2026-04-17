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#Salons / festivals

Derrière les festivals, une activité méconnue toute l’année

Les festivals littéraires ne se résument ni à trois jours de rencontres ni à une succession de signatures. L’étude que dévoile le réseau RELIEF mesure, pour la première fois à cette échelle, le travail de fond mené toute l’année : ateliers, résidences, actions scolaires, projets en prison, à l’hôpital ou en Ehpad. Un panorama qui documente enfin la face la moins visible, mais la plus structurante, de ces manifestations.

Le 17/04/2026 à 17:00 par Nicolas Gary

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Publié le :

17/04/2026 à 17:00

Nicolas Gary

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À l’occasion du Festival du Livre de Paris, le réseau RELIEF, qui fédère des événements et festivals littéraires, rend visible une réalité rarement documentée : derrière quelques jours de programmation, les structures membres déploient une action continue de médiation, d’éducation artistique et de présence territoriale.

L’étude réalisée avec L’Œil du public, conduite auprès de 53 structures répondantes sur 60 adhérentes, décrit un tissu majoritairement associatif, ancré d’abord en France, mais également présent en Belgique, en Suisse et au Québec. Elle montre surtout que l’activité ne se résume pas à la scène festivalière : 94 % des structures mènent des actions culturelles et 86 % agissent toute l’année.

Une activité annuelle derrière l’événement

Le document de RELIEF chiffre cette permanence avec précision. Les structures interrogées portent en moyenne 20 projets par an et 40 séances d’atelier ; à l’échelle du réseau, cela représente 2200 projets, 4000 ateliers et 22.000 heures d’intervention annuelles. Les publics concernés débordent largement le périmètre habituel des dédicaces et des rencontres : 78.000 scolaires, 17.000 élèves de quartiers prioritaires et 88.000 bénéficiaires dans des actions tout public ou conduites en Ehpad, en prison ou à l’hôpital.

À LIRE - Et si salons et festivals du livre étaient des services publics éphémères ?

Ce panorama confirme, chiffres à l’appui, ce que d’autres travaux récents avaient commencé à établir. Dans la synthèse des États généraux des festivals et salons du livre 2023, le cabinet Axiales relevait déjà, selon Sofia, le « développement d’activités en dehors de la période de la manifestation », qu’il s’agisse d’actions pédagogiques, de résidences ou de contenus numériques. La même synthèse insistait aussi sur une « extrême fragilité » de nombreuses manifestations, souvent portées par de très petites équipes et soumises à des financements volatils.

L’enquête de RELIEF met en effet au jour une économie humaine tendue. Les structures comptent quatre permanents en moyenne, mais 43 % disposent de moins de deux équivalents temps plein, et l’action culturelle ne mobilise qu’1,5 ETP en moyenne. Cette faiblesse des effectifs contraste avec l’ampleur des tâches : ingénierie de projets, partenariats avec écoles, bibliothèques ou structures sociales, coordination d’artistes, montage administratif, suivi budgétaire et recherche de financements.

Des missions nombreuses, des moyens limités

Le volet financier prolonge ce constat. RELIEF évalue à 3,2 millions d’euros les sommes consacrées à l’action culturelle dans son réseau, dont 816 600 euros reversés aux auteur·ices, pour un budget moyen de 18 992 euros par structure et un budget médian d’action culturelle fixé à 35 000 euros. Dans le même temps, l’étude recense 900 dossiers de financement par an en cumulé et 10 700 heures consacrées à la recherche de fonds. Autrement dit, une part notable du travail consiste à rendre possible ce qui, une fois le festival venu, paraît aller de soi.

Cette tension n’est pas propre au livre. Le ministère de la Culture observait dans son Baromètre des festivals 2024 que plus de la moitié des festivals déclarent une hausse de leurs dépenses artistiques et techniques, tandis que plus de quatre sur dix ont clos l’édition 2024 sur un résultat négatif.

Deux ans plus tôt, la cartographie nationale des festivals rappelait déjà que l’offre festivalière repose souvent sur un réseau d’acteurs et d’établissements culturels qui œuvrent toute l’année, inscrivant l’événement dans une permanence territoriale bien au-delà de sa durée propre.

Pour les manifestations littéraires, la démonstration revêt une portée particulière. Les formes d’action recensées par RELIEF — ateliers d’écriture, clubs de lecture, résidences, podcasts, expositions, créations collectives, rencontres avec des auteur·ices ou opérations en librairie — dessinent une chaîne de transmission qui associe lecture, création et médiation.

Elles répondent aussi à un enjeu documenté hors du seul calendrier festivalier : le Centre national du livre rappelait en 2024, en présentant son étude confiée à Ipsos sur les 7-19 ans, la nécessité d’identifier les leviers susceptibles d’amener les jeunes vers le livre. En ce sens, les festivals apparaissent moins comme de simples vitrines que comme des opérateurs de terrain.

Un plaidoyer chiffré

La publication intervient d’ailleurs dans un contexte choisi. Le programme du Festival du Livre de Paris annonce la rencontre professionnelle intitulée « L’action culturelle littéraire, le cœur caché des festivals », signe que RELIEF cherche à déplacer le regard : non plus seulement vers la fréquentation ou le prestige des affiches, mais vers le travail continu qui irrigue écoles, bibliothèques, quartiers prioritaires, établissements de santé ou lieux de privation de liberté.

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Le mérite premier de cette étude tient là. En donnant une mesure à ce qui reste souvent dispersé dans des bilans d’activité, RELIEF fournit un argumentaire objectivé aux organisateurs, aux collectivités et aux partenaires publics.

Les festivals littéraires y apparaissent comme des structures de programmation, certes, mais aussi comme des ateliers permanents de lecture, de création et de lien social, avec des équipes restreintes, des budgets serrés et une charge d’ingénierie considérable. Au moment où les arbitrages financiers se tendent, cette mise en chiffres replace enfin l’action culturelle au centre de la discussion.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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17/04/2026, 08:58

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Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré

Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.

16/04/2026, 19:11

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Pas vu, pas prix ? Une charte pour encadrer les codes sur les livres et en librairies

Syndicat national de l'édition et Syndicat de la librairie française ont signé, ce jeudi 16 avril, une charte interprofessionnelle sur le prix du livre et le recours aux codes prix. Sous l'égide du ministère de la Culture et du médiateur du livre, le texte vient encadrer, sans contraindre, les pratiques en matière de codes prix et d'évolution des tarifs des ouvrages, deux phénomènes plus fréquemment observés ces dernières années.

16/04/2026, 18:00

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Une autre manière de voir le paysage, en courant

Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.

16/04/2026, 17:33

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Gaston Lagaffe : un 23e album attendu en librairie pour la rentrée littéraire 2026

Gaston Lagaffe reprend du service. Après avoir déjà relancé le personnage avec un album signé Delaf en 2023, les éditions Dupuis poursuivent sur leur lancée. Le 23e album des aventures du célèbre antihéros, intitulé Des Boum et des Paf, sera disponible en librairie le 21 octobre. Tiré à un million d’exemplaires, il a été annoncé mercredi par l’éditeur.

16/04/2026, 17:14

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Une bibliothèque miniature avec une porte réservée aux enfants

Avec une porte réservée aux enfants, la bibliothèque de Maebashi (100 km nord de Tokyo) impose aux adultes de se courber et place les plus jeunes au centre du dispositif. Pensée comme une « tiny library », l’architecture agit ici comme un outil de médiation : elle modifie la perception du lieu et engage le corps dans l’expérience de lecture, dès le seuil franchi.

16/04/2026, 15:57

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Chez Bayard, une logique d'économie qui “pèse sur les équipes”

L'annonce d'« un plan de compétitivité » au sein du groupe Bayard a été reléguée, dans un communiqué de presse, après les présentations d'une gamme de jeux et d'une application internationale de prières, ou encore l'acquisition du parc d'attractions Kingoland. Près de 70 emplois devraient pourtant disparaitre, principalement dans les activités liées à la presse. L'édition n'est toutefois pas épargnée par le plan d’économies.

16/04/2026, 13:19

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Afrique du Sud : le prix du livre au cœur d’un débat explosif

L’Afrique du Sud relance le débat sur la régulation du prix du livre. Entre volonté de soutenir les librairies indépendantes et crainte d’une hausse des coûts pour les lecteurs, le projet cristallise des tensions profondes. Inspirée de modèles étrangers, la réforme interroge l’équilibre entre accessibilité, diversité éditoriale et viabilité économique des acteurs du livre.

16/04/2026, 11:54

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L'Abominable Oracle ou le 13e Opus d'Arsenic & Boule de Gomme

Carine-M & Élian Black’Mor, auteurs-illustrateurs depuis 20 ans, dévoilent l’Abominable Oracle. Plus qu’un jeu, ce projet fusionne 12 albums de bibliographie en 42 arcanes immersifs. Après deux décennies d'onirisme sombre, ce deck concentre notre essence graphique. Il s’accompagne du Livre des Augures, notre 13e opus : un Codex officiel contant l’histoire de chaque créature. Un pont radical entre l’art du beau livre et le monde du jeu. L'alchimie entre narration et illustration enfin révélée. 

16/04/2026, 10:43

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Esprit critique ou situation critique ? Les bibliothèques au coeur du débat

Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.

16/04/2026, 10:33

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115 auteurices suivent Olivier Nora après son licenciement, contre “l'autoritarisme”

La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».

16/04/2026, 10:24

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Auteurs de BD : le cri d’alarme relancé après un rendez-vous manqué

L’absence du SNE, du CNL et de représentants de l’État à la présentation des résultats 2025 des États généraux de la bande dessinée a provoqué une riposte immédiate des organisations d’auteurs. Leur communiqué s’appuie sur une enquête documentée : revenus faibles, pauvreté élevée, inégalités persistantes et inquiétude massive quant à l’avenir composent un diagnostic que les signataires jugent désormais impossible à ignorer.

15/04/2026, 16:35

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Dalila Zein nommée directrice générale d'Editis

Dalila Zein a été nommée directrice générale d’Editis. Jusqu’ici directrice générale déléguée, elle prend en charge les opérations du groupe d’édition aux côtés de Denis Olivennes, dans une organisation resserrée destinée à conduire les évolutions engagées.

15/04/2026, 15:53

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Face à “l’automatisation croissante”, une proposition de loi s'attaque aux lockers

Mondial Relay en aurait installé 9000 à ce jour, Amazon quelque 4500. Ils ont poussé dans les villes et les campagnes en quelques années, jusqu'à changer les habitudes de consommation. Les casiers automatisés de retrait de colis, ou lockers, ont connu un « développement exponentiel », pointe la députée socialiste du Finistère Mélanie Thomin. Elle avance une proposition de loi pour encadrer et surtout limiter leur installation.

15/04/2026, 15:13

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L'actrice Whoopi Goldberg inaugure sa propre collection de livres, avec WhoopInk

Whoopi Goldberg renforce sa présence dans le livre avec WhoopInk, une collection ouverte chez Blackstone Publishing. L’initiative dépasse l’effet de notoriété : elle confie à une personnalité médiatique un rôle direct dans le repérage des textes, leur fabrication et leur promotion. Un signe supplémentaire de la transformation des circuits de prescription dans l’édition américaine.

15/04/2026, 14:37

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Olivier Nora viré de Grasset : la guerre à Vincent Bolloré est déclarée

En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle. 

15/04/2026, 13:11

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Dans un entrepôt Amazon, un employé meurt, le travail continue autour du corps

Un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon met en lumière la brutalité des méthodes managériales du leader mondial du e-commerce. Alors qu’un collaborateur succombait à un arrêt cardiaque, l’activité s'est poursuivie sans interruption, illustrant une déshumanisation dénoncée tant aux États-Unis qu'en France. 

15/04/2026, 12:41

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Joaquin Phoenix, Kristen Stewart... Hollywood vent debout contre la fusion Paramount–Warner

Plus de 1000 professionnels du cinéma et de la télévision ont publié, le 13 avril, une lettre ouverte contre le projet de fusion entre Paramount et Warner Bros. Discovery. Ils demandent aux procureurs généraux des États américains, notamment en Californie, d’examiner l’opération et de la bloquer. Les signataires estiment que ce rapprochement aggraverait la concentration du secteur, avec des effets sur l’emploi, les structures indépendantes et la diversité des œuvres.

15/04/2026, 12:33

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Une nouvelle maison d’édition voit le jour : Paloma Grossi ouvre Les Intranquilles

Une nouvelle structure éditoriale fait son apparition dans le paysage français. Fondée par Paloma Grossi au sein du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Les Intranquilles entendent publier aussi bien des auteurs confirmés que de nouvelles voix, en fiction comme en non-fiction.

15/04/2026, 12:33

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Les éditions Mayeges sont de retour sur Ulule !

Après le financement à 108% d’Opales des Abysses, de Masseni sur Ulule l’été dernier, les éditions Mayeges reviennent sur la plateforme pour une deuxième campagne de précommandes, afin de défendre une fantasy celto-nordique en seul tome : La Geste de Crocs et de Ronces écrit par Margaux Salliot. Toulousaine de naissance, elle a toujours adoré les littératures de l’imaginaire et les dessins animés. Elle travaille aujourd’hui dans le cinéma d’animation en parallèle de ses activités d’autrice.

15/04/2026, 11:43

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Journée mondiale du livre 2026 : “tout le monde lit” dans les gares et les trains

Le 23 avril 2026, la Belgique célébrera la Journée mondiale du livre avec une ampleur inédite. À travers l’opération « Destination : lecture, pour tous ! », auteurs et institutions se mobilisent pour transformer les trajets en train en expériences littéraires. Entre dispositifs pédagogiques pour les écoles et actions solidaires, ce programme national ambitieux vise à ancrer durablement le plaisir des mots dans le quotidien de chaque citoyen.

15/04/2026, 11:33

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La lecture plutôt que les écrans : Macron instaure une “journée hors ligne”

Au lendemain de la publication d'une étude qui confirme le déclin des pratiques de lecture chez les jeunes Français, le président de la République se rendra à la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts pour lancer une « journée hors ligne », un « rendez-vous de déconnexion ». L'idée étant aussi de promouvoir la lecture comme alternative.

15/04/2026, 11:15

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Plus de 500 lieux où déposer vos livres : BSF ouvre sa collecte d'ouvrages

Bibliothèques Sans Frontières lance, du 18 avril au 10 mai 2026, une nouvelle édition de « La très grande Collecte de livres » avec la Fnac et plusieurs partenaires. L’opération se déroule dans plus de 500 points de collecte répartis dans six pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, l’Espagne, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. 

14/04/2026, 17:15

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Les jeunes lecteurs désertent-ils les librairies ?

Après la lune de miel entre les jeunes et les librairies, au moment des premières années du pass Culture, le désamour ? L'enquête sur les pratiques de lecture des jeunes Français, menée par Ipsos/BVA pour le Centre national du livre, révèle en effet un fort recul de la fréquentation des librairies, au bénéfice des grandes surfaces culturelles.

14/04/2026, 16:57

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Un proche de Bolloré remplace Olivier Nora à la tête de Grasset

Le départ d’Olivier Nora de la direction des éditions Grasset, après plus de deux décennies en poste, marque une rupture majeure dans le paysage littéraire. Pour lui succéder, le groupe Hachette a choisi Jean-Christophe Thiery, dirigeant au parcours étroitement lié à Vincent Bolloré. Une nomination loin d’être anodine : elle renforce la présence directe du groupe au sein d’une maison jusqu’ici perçue comme relativement préservée.

14/04/2026, 15:21

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Boualem Sansal sans Olivier Nora : Bolloré se sépare de l'éditeur historique de Grasset

L’arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au sommet du groupe, avait suscité des interrogations : comment Olivier Nora, en poste depuis 2000 et réputé pour son indépendance - il avait tenu tête à Nicolas Sarkozy en 2022 - s’accommodait-il de la décision ? Logiquement, la séquence se conclura sans lui : l’éditeur a été licencié par Vincent Bolloré, révèle l'Express.

14/04/2026, 14:44

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Disparition de May Angeli, artiste graveuse et illustratrice engagée de la jeunesse

May Angeli, peintre, graveuse, auteure et illustratrice de littérature pour la jeunesse, est décédée le samedi  11 avril 2026. Elle avait 88 ans. Par André Delobel.

14/04/2026, 11:56

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