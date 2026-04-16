Gallimard, Olivennes, Nyssen, Nourry : l’édition française s’unit contre Vincent Bolloré

Le limogeage d’Olivier Nora à la tête de Grasset déclenche une riposte sans précédent dans le monde du livre. D'Antoine Gallimard à Françoise Nyssen, en passant par Denis Olivennes, Véra Michalski ou Arnaud Nourry, les plus importantes figures de l’édition françaises ont signé une pétition pour dénoncer un tournant idéologique et alerter sur une menace directe contre la diversité éditoriale.
Le 16/04/2026 à 19:11 par Hocine Bouhadjera
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16/04/2026 à 19:11
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Dans ce texte, les professionnels du secteur affirment parler d’une seule voix, au-delà des générations et des sensibilités : « Nous éditeurs, travaillant dans des maisons, des groupes différents, de toutes générations et de toutes sensibilités, sommes unis par la même passion pour le livre et le même attachement à ceux qui consacrent leur vie à l’écriture, de l’auteur au libraire. »
Une manière de poser d’emblée un front commun, alors que la crise ouverte chez Grasset déborde désormais largement le seul cadre de la maison.
Les signataires disent leur « inquiétude » face au « limogeage brutal d’Olivier Nora », qui dirigeait Grasset depuis plus de deux décennies. Ils décrivent un éditeur « estimé et respecté par toute la profession », dont l’éviction marque, selon eux, « un bouleversement inédit ».
Au cœur de leurs préoccupations : la nature même de l’intervention de l’actionnaire. La pétition pointe un changement de paradigme, affirmant qu’« un groupe médiatique et éditorial ne cache pas ses desseins politiques et mène une guerre culturelle et idéologique au grand jour ». Une accusation forte, qui inscrit la crise actuelle dans une lecture politique assumée.
Dans ce contexte, les éditeurs expriment également leur « solidarité à l’égard de toutes les équipes du groupe Hachette Livre », désormais contrôlé par Vincent Bolloré. Un soutien qui vise autant les salariés que les auteurs, nombreux à avoir déjà annoncé leur départ ou leur refus de publier à nouveau au sein du groupe.
Pour les initiateurs de la pétition, l’affaire dépasse largement le cas d’une maison, d’un dirigeant, ou du « monde littéraire », écrivent-ils.
Ils rappellent que « la diversité des catalogues, le pluralisme des opinions et de la création, le respect de la liberté éditoriale constituent des principes essentiels pour que perdure la démocratie ». Une formulation qui replace la question éditoriale au cœur d’un équilibre démocratique plus large, dans un contexte de concentration accrue du secteur, et des élections présidentielles qui se profilent...
Cette prise de position intervient alors même que les signataires soulignent « le déclin alarmant de la lecture », évoquant une étude récente du Centre national du livre. Pour eux, la fragilisation des pratiques de lecture rend d’autant plus crucial le maintien d’un écosystème éditorial pluraliste.
La liste des premiers signataires donne la mesure de la mobilisation. On y retrouve des figures majeures de l’édition française : Antoine Gallimard, Françoise Nyssen, Teresa Cremisi, Sophie de Closets, Denis Olivennes, Karina Hocine, Gilles Haéri, Isabelle Gallimard, Louis Delas, Arnaud Nourry, Serge Eyrolles, Alban Cerisier, Heloïse d’Ormesson, Adrien Bosc, Hélène Fiamma, Stéphanie Chevrier, Véra Michalski, Anne-Sylvie Bameule.
Mais aussi Julie Gautier, Pauline Capitani, Charlotte Gallimard, Laure Gallimard, Margot Gallimard, Laurent Beccaria, Jean-Luc Barré, Frédéric Boyer, Thomas Simonnet, Dorothée Cuneo, Guillaume Allary, Sofia Bengana, Séverin Cassan, Alice Déon, Carine Fannion, Laure Leroy, Cécile Boyer-Runge et Béatrice Duval.
En parallèle aux auteurs et éditeurs, les libraires ont pris à leur tour position. Le Syndicat de la librairie française a dénoncé le limogeage d’Olivier Nora comme une étape décisive dans la « mise au pas » du groupe Hachette par Vincent Bolloré, et alerte sur une transformation jugée autoritaire et idéologique. Saluant le rôle central de Nora dans l’équilibre et la diversité des catalogues, les libraires expriment leur inquiétude face à une évolution qui fragilise, selon eux, l’ensemble de la chaîne du livre.
Antoine Gallimard a par ailleurs appelé à une mobilisation sans ambiguïté, cette fois dans une tribune. Le PDG de Madrigall alerte : « Sacrifier un catalogue […] à des calculs politiques, c’est trahir la mission même de notre métier ». Il insiste sur un principe central : « Il n’y a pas de commune mesure entre une politique éditoriale et un calendrier électoral. »
Selon lui, « notre rôle […] est de garantir cette neutralité. Sans elle, il ne reste que l’alignement ». Il dénonce aussi « l’emprise idéologique » qui « étouffe la vie éditoriale » et menace l’ensemble de la filière. Enfin, il met en garde : « Dire “ça m’appartient, je fais ce que je veux” est un leurre », rappelant que les maisons d’édition reposent sur un équilibre collectif fragile. Certains auront en tête cet adage : la vengeance est un plat qui se mange froid...
À LIRE - Vous qui quittez les maisons du groupe Bolloré, “réservez vos écrits à des éditeurs indépendants”
Le limogeage d’Olivier Nora continue plus généralement de susciter des réactions en chaîne, bien au-delà du seul monde de l’édition. Sur le plateau de C ce soir, sur France 5, le journaliste et réalisateur David Dufresne a déchiré en direct son contrat avec Grasset : « Ce que fait Bolloré, c’est mettre en place des maisons d’édition sans éditeur […] du commerce et de l’idéologie. »
Dans le champ politique, les inquiétudes sont tout aussi vives. Au Sénat, la sénatrice socialiste Sylvie Robert évoque « une reprise en main brutale de Vincent Bolloré », voyant dans ce renvoi un symptôme d’un phénomène plus large de concentration.
Même tonalité du côté du sénateur Pierre Ouzoulias, pour qui la séquence actuelle est inédite : « Cela n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’édition française que plus de 100 auteurs partent collectivement d’une maison d’édition. » Il voit dans cette crise « une forme de mise au pas idéologique » et met en garde contre « des risques démocratiques considérables » liés à la concentration du secteur. Laurent Jacobelli, porte parole du RN, de son côté, préfère relativiser au micro de France info.
Crédits photo : Antoine Gallimard - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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13/04/2026, 13:54
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.
11/04/2026, 10:30
Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.
10/04/2026, 18:12
Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
10/04/2026, 16:18
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.
10/04/2026, 12:42
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
1 Commentaire
DGMIC ta mère
16/04/2026 à 20:28
... Et pendant ce temps que font les clampins du ministère de la culture en charge de la politique du livre (à part se saouler au frais du SNE dans les allées du Festival du livre de Paris) ?