Une autre manière de voir le paysage, en courant

Dans Paysages pauvres, Fanny Chiarello explore les marges urbaines et rurales au rythme de la course, transformant l’errance en geste d’écriture. Entre relevé sensible et dérive poétique, elle cartographie un territoire où le regard se déplace autant que le corps. Un texte hybride, à la fois récit, essai et déclaration d’amour aux espaces délaissés.
Le 16/04/2026 à 17:33 par Auteur invité
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16/04/2026 à 17:33
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Certains matins, une brume carbonique sature l’atmosphère et le soleil a tout juste l’air d’une lune pâle, mais le pus de la vie urbaine vous est trop familier pour que vous renonciez à courir dans l’air âcre, aux relents de caoutchouc brûlé. Vous portez un short à cordon et un T-shirt en coton qui est mouillé quand vous transpirez ; ce T-shirt et vous avez les mêmes rudiments de sciences physiques.
Votre absence de harnachement vous vaut parfois des regards inquisiteurs : vous n’avez pas l’air de faire la même chose que les joggeur·ses équipé·es. Vous ne faites pas tout à fait la même chose. Vous cartographiez la densité de l’instant.
Tous les jours, vous reprenez la description de votre territoire électif. Souvent, vous finissez par oublier que vous courez. Vous avez conscience d’être en mouvement mais vous pourriez aussi bien l’être en position assise dans un train régional et regarder par la fenêtre. La vitesse exerce une distorsion sur les images que vous glanez. Votre foulée devient l’essence de votre regard, donne une teinte particulière à vos relevés topographiques.
Rien ne vous stimule plus sûrement que de vous égarer. Vous vous y employez. Vous allez vous perdre à la périphérie des villes, dans des sites à l’écart de l’activité humaine, et tout ce que vous regardez vous fascine comme si vous n’aviez jamais vu en relief auparavant. Vous vous sentez aussi loin de votre espèce que si vous aviez atteint le fond d’un océan et que des formes de vie non répertoriées frôlaient votre peau dans l’obscurité. Vous les répertoriez. Un jour, inopinément, vous apprenez qu’elles l’ont déjà été ; vous apprenez leur nom officiel, vous le prononcez plusieurs fois comme on fait durer un bonbon.
Vous frayez avec des grands ensembles, avec des friches, avec des zones commerciales, industrielles, militaires, des ruines et des postes électriques ; vous empruntez des chemins isolés au long de voies ferrées, au milieu des champs, vous aventurez sur des terrains si reculés que des surprises peuvent y surgir : une usine, une chapelle, un cimetière militaire. Vous vous cognez à un terril, à une prison désaffectée, à un mur antibruit.
Vous franchissez un pont, une passerelle au-dessus d’un boulevard périphérique, d’une voie ferrée, d’un canal. Des gens vivent de l’autre côté ; pour eux, c’est le bon côté. Un jour, quand votre regard a fini de s’éroder, à votre corps défendant, l’inconnu est devenu votre territoire.
Au fil de votre foulée, votre champ d’exploration se dilate. Il agglomère bientôt plusieurs villes moyennes et grandes, des théories de petites villes, de villages et de hameaux, des campagnes résilientes et des zones interstitielles. L’étrangeté des lieux que vous traversez accélère votre pouls. Vous vous y sentez plus en vie que jamais.
Paysages pauvres compile et agence dix ans de notes prises en courant et à vélo. C’est un essai poétique sur le paysage. C’est un pamphlet. C’est une histoire d’amour entre une humaine et des topographies. Mon titre de travail était Lignes de désir. Il aurait été idéal : ces coulées d’animaux et autres diagonales dessinées sous les pieds des usager·es pour couper les angles droits tracés par les urbanistes étaient la parfaite allégorie de l’occupation du sol que nous, espèces animales et végétales, avons en commun.
À LIRE - Un secret de famille, la Gestapo et la fuite des nazis : l’enquête vertigineuse de Stéphane Chaumet
Le paysage naît de la tension entre des logiques distinctes, où le désir souvent contrarie le pragmatisme de la civilisation, bouleverse les plans au cordeau de la communauté d’agglomération, déborde des cadres auxquels nous pensions souscrire. Mais quelqu’une a utilisé ce titre avant moi ; aussi je vous invite à tracer vos propres lignes de désir dans mes Paysages pauvres.
Fanny Chiarello
Fanny Chiarello est autrice de romans, de poésie ainsi que de littérature jeunesse. Elle a notamment publié Dans son propre rôle (L’Olivier, 2015), L’Évaporée (Cambourakis, 2022), coécrit avec Wendy Delorme, ainsi que Colline (Cambourakis, 2025).
Paysages pauvres paraît ce 16 avril au Castor Astral.
Crédits photo : Fanny Chiarello (©Aline Nihoul, Le Castor Astral)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 16/04/2026
324 pages
Le Castor Astral
22,00 €
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Alexandra Crozet annonce son arrivée au sein des Nouveaux Éditeurs, où elle occupe désormais le poste de directrice commerciale. Elle aura pour mission de piloter et déployer la stratégie commerciale au service des maisons du groupe.
14/04/2026, 10:51
La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) a nommé une nouvelle directrice à un moment charnière pour le secteur. Entre mutations numériques, pressions économiques et enjeux réglementaires, les librairies indépendantes cherchent à renforcer leur place dans l’écosystème du livre.
14/04/2026, 09:46
Basées en Belgique, les Éditions Marmottons développent un catalogue jeunesse où l’imaginaire, l’humour et l’expression des émotions avancent de pair. En rejoignant DG Diffusion pour leur diffusion et leur distribution, elles franchissent une étape décisive. L’enjeu : élargir leur présence en librairie et auprès des prescripteurs, sans renoncer à une ligne éditoriale sensible, engagée et pensée à hauteur d’enfant.
13/04/2026, 15:49
La nomination d'un conseiller intelligence artificielle et numérique auprès de la ministre de la Culture paraissait naturelle, tant l'irruption de cette technologie bouleverse le secteur et ses acteurs. Que la rue de Valois aille chercher un ancien employé de la multinationale américaine Google, largement lancée dans la course à l'IA, s'est avéré plus surprenant, à tout le moins...
13/04/2026, 13:54
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
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