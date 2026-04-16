Une autre manière de voir le paysage, en courant

Certains matins, une brume carbonique sature l’atmosphère et le soleil a tout juste l’air d’une lune pâle, mais le pus de la vie urbaine vous est trop familier pour que vous renonciez à courir dans l’air âcre, aux relents de caoutchouc brûlé. Vous portez un short à cordon et un T-shirt en coton qui est mouillé quand vous transpirez ; ce T-shirt et vous avez les mêmes rudiments de sciences physiques.

Votre absence de harnachement vous vaut parfois des regards inquisiteurs : vous n’avez pas l’air de faire la même chose que les joggeur·ses équipé·es. Vous ne faites pas tout à fait la même chose. Vous cartographiez la densité de l’instant.

Tous les jours, vous reprenez la description de votre territoire électif. Souvent, vous finissez par oublier que vous courez. Vous avez conscience d’être en mouvement mais vous pourriez aussi bien l’être en position assise dans un train régional et regarder par la fenêtre. La vitesse exerce une distorsion sur les images que vous glanez. Votre foulée devient l’essence de votre regard, donne une teinte particulière à vos relevés topographiques.

Rien ne vous stimule plus sûrement que de vous égarer. Vous vous y employez. Vous allez vous perdre à la périphérie des villes, dans des sites à l’écart de l’activité humaine, et tout ce que vous regardez vous fascine comme si vous n’aviez jamais vu en relief auparavant. Vous vous sentez aussi loin de votre espèce que si vous aviez atteint le fond d’un océan et que des formes de vie non répertoriées frôlaient votre peau dans l’obscurité. Vous les répertoriez. Un jour, inopinément, vous apprenez qu’elles l’ont déjà été ; vous apprenez leur nom officiel, vous le prononcez plusieurs fois comme on fait durer un bonbon.

Vous frayez avec des grands ensembles, avec des friches, avec des zones commerciales, industrielles, militaires, des ruines et des postes électriques ; vous empruntez des chemins isolés au long de voies ferrées, au milieu des champs, vous aventurez sur des terrains si reculés que des surprises peuvent y surgir : une usine, une chapelle, un cimetière militaire. Vous vous cognez à un terril, à une prison désaffectée, à un mur antibruit.

Vous franchissez un pont, une passerelle au-dessus d’un boulevard périphérique, d’une voie ferrée, d’un canal. Des gens vivent de l’autre côté ; pour eux, c’est le bon côté. Un jour, quand votre regard a fini de s’éroder, à votre corps défendant, l’inconnu est devenu votre territoire.

Au fil de votre foulée, votre champ d’exploration se dilate. Il agglomère bientôt plusieurs villes moyennes et grandes, des théories de petites villes, de villages et de hameaux, des campagnes résilientes et des zones interstitielles. L’étrangeté des lieux que vous traversez accélère votre pouls. Vous vous y sentez plus en vie que jamais.

Paysages pauvres compile et agence dix ans de notes prises en courant et à vélo. C’est un essai poétique sur le paysage. C’est un pamphlet. C’est une histoire d’amour entre une humaine et des topographies. Mon titre de travail était Lignes de désir. Il aurait été idéal : ces coulées d’animaux et autres diagonales dessinées sous les pieds des usager·es pour couper les angles droits tracés par les urbanistes étaient la parfaite allégorie de l’occupation du sol que nous, espèces animales et végétales, avons en commun.

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Le paysage naît de la tension entre des logiques distinctes, où le désir souvent contrarie le pragmatisme de la civilisation, bouleverse les plans au cordeau de la communauté d’agglomération, déborde des cadres auxquels nous pensions souscrire. Mais quelqu’une a utilisé ce titre avant moi ; aussi je vous invite à tracer vos propres lignes de désir dans mes Paysages pauvres.

Fanny Chiarello

Fanny Chiarello est autrice de romans, de poésie ainsi que de littérature jeunesse. Elle a notamment publié Dans son propre rôle (L’Olivier, 2015), L’Évaporée (Cambourakis, 2022), coécrit avec Wendy Delorme, ainsi que Colline (Cambourakis, 2025).

Paysages pauvres paraît ce 16 avril au Castor Astral.

Crédits photo : Fanny Chiarello (©Aline Nihoul, Le Castor Astral)

Par Auteur invité

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