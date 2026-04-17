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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

La supérette du bord de mer

Sonoko Machida

« Ça faisait déjà quatre ans que Mitsuri travaillait au konbini Tenderness Kogane Mura de Mojiko. À présent, elle savait d’instinct quel produit se vendrait bien. Tenderness était une chaîne de konbinis présente uniquement sur l’île de Kyushu. Avec sa devise : “Doux avec les gens, doux avec vous”, sa popularité auprès du public n’avait rien à envier aux autres chaînes de konbinis. » 

Bienvenue à Mojiko, petite station balnéaire de Kyushu. Dans un coin de la ville, un konbini rassemble des habitués tous très différents les uns des autres. Des adolescents, un monsieur vêtu d’une belle salopette rouge, ou encore des mamies émoustillées devant Shiba, le manager doté du charisme d’une super star… C’est tout le quartier qui se rassemble dans cette supérette pleine de charme, dans laquelle le café a un goût exquis. 

Dans ce roman, à déguster comme une tasse de thé au jasmin, chaque chapitre est une histoire à part entière, nous permettant de découvrir la vie d’une ou de l’autre personne. On y croise une maman qui s’est remis au dessin, pour créer des mangas qui s’inspirent de sa réalité ; un homme amoureux du bon café ; un jeune homme qui ne croit pas en l’amour, du moins pas comme on en parle dans les films ; un retraité qui s’interroge sur la vie qu’il a vécu et si il en a assez profité… Des sujets compliqués, tels que le deuil, le harcèlement scolaire, la solitude ou encore les défis du quotidien, trouvent leur place entre les pages de ce joli roman.

Sonoko Machida nous embarque dans un récit très japonais, dans l’esprit. Une lecture plutôt lente, sans grande péripétie ou retournement de situations. À la place, un arrêt sur image, des petits moments du quotidien qui s’étirent pour être appréciés pour de vrai. Avec une bienveillance et une douceur qui font chaud au cœur, l’autrice invite à trouver de la joie et du beau dans l’ordinaire. 

Traduction assurée par Anne-Claire Leroux.

#Roman étranger
ActuaLitté

Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
17/04/2026 à 15:00

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La supérette du bord de mer

Sonoko Machida trad. Anne-Claire Leroux

Paru le 05/03/2026

320 pages

Editions Nami

17,90 €

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