Fayard, Grasset : les libraires dénoncent la “mise au pas” d'Hachette par Vincent Bolloré

Le limogeage d’Olivier Nora marque une étape supplémentaire, grave et sans doute décisive dans la mise au pas du groupe Hachette par son actionnaire Vincent Bolloré.

Olivier Nora n’était pas seulement un éditeur exceptionnel au service de Grasset depuis 26 ans et des maisons du groupe Hachette depuis 40 ans. Il était celui grâce auquel nous pouvions garder l’espoir qu’après avoir spécialisé Fayard dans les ouvrages d’extrême-droite, le groupe Hachette tiendrait, au moins par intérêt, à respecter, comme il l’avait toujours fait par le passé, l’indépendance de ses autres maisons et la pluralité de leurs choix.

Ce sont cette indépendance et cette pluralité, ainsi que la stabilité et le professionnalisme des équipes, qui permettent de bâtir patiemment des catalogues, des fidélités avec les auteurs et les libraires et des succès auprès des lecteurs.

Aujourd’hui, alors que Grasset se vide de ses auteurs, cet intérêt financier bien compris de l’actionnaire ne pèse même plus par rapport à une vision autoritaire et idéologique. Vouloir faire marcher au pas l’édition est de très mauvais augure. Ne même pas juger utile de remplacer un grand éditeur reconnu de tous par un éditeur ou une éditrice de métier est une manière décomplexée de faire comprendre que le contenu et la qualité importent moins que l’orientation et l'obéissance.

Les libraires remercient Olivier Nora pour le formidable travail qu’il a accompli au service des auteurs et des textes de Fayard, de Calmann-Lévy puis de Grasset, avec conviction, ténacité et intégrité.

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Ils expriment leur solidarité aux équipes et aux auteurs et autrices de Grasset dont le compagnonnage avec les libraires contribuait à la fois au succès de la maison et à la richesse de notre métier.

Notre métier de libraire indépendant ! Notre métier, aujourd’hui déstabilisé et questionné par l’évolution très inquiétante du premier groupe d’édition français.

Syndicat de la librairie française

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Par Auteur invité

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