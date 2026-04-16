Gaston Lagaffe : un 23e album attendu en librairie pour la rentrée littéraire 2026

Dessiné par le Canadien Delaf et scénarisé par Lewis Trondheim, cet album marque une nouvelle étape pour le « roi de la gaffe », plus de trente ans après la dernière édition historique du personnage.

Cela faisait en effet plus de trente ans qu’aucun nouvel album n’avait vu le jour. Une première tentative de relance avait toutefois eu lieu en 2023, déjà sous le crayon de Delaf.

Cette sortie était intervenue au terme d’un contentieux avec Isabelle Franquin, fille et ayant droit du créateur André Franquin. Informée du projet début 2022, elle avait demandé son arrêt immédiat. Son père, insistait-elle, avait « toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d’un autre dessinateur ».

Pour trancher ce différend, Dupuis et Isabelle Franquin avaient opté pour un arbitrage privé, confié à un avocat bruxellois. Celui-ci avait conclu que Gaston Lagaffe pouvait renaître « à condition de solliciter l’approbation préalable d’Isabelle Franquin ».

Les éditions Dupuis ont depuis communiqué officiellement sur ce contentieux : « La sentence arbitrale reconnaît que le contrat de 1992 est clair et qu'André Franquin désire vendre son personnage Gaston, ses droits d'exploitation (droits d'édition, audio, merchandising...) et le droit de faire des suites. L'arbitre a donc reconnu non seulement le droit de Dupuis d'éditer des suites de Gaston mais il a aussi plus spécifiquement autorisé la publication de l'album de Delaf.



Est-ce que le droit moral est respecté ?

C'est un contrat de droit belge, droit qui permet d'aménager l'exercice de son droit moral, dans lequel André Franquin a précisé très clairement que les éditions Dupuis ont le droit de faire des suites de Gaston pour autant qu'elles doivent lui soumettre les projets pour approbation et qu'il ne peut faire que des remarques d'ordre éthique et artistique. »

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Un personnage emblématique de la BD franco-belge

« Né il y a 69 ans sous le crayon du Belge André Franquin, Gaston Lagaffe est devenu l’une des figures incontournables de la bande dessinée franco-belge. D’abord antihéros nonchalant, il s’est imposé comme un personnage débordant d’imagination et d’énergie, sauf lorsqu’il s’agit de travailler ! »

Crédit image : Les éditions Dupuis

Par Clotilde Martin

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