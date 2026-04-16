Au bonheur des livres : Sophie Avon et Gérard Lefort chez Claire Chazal

Diffusée le 17 avril à 23 heures, l’émission Au bonheur des livres, présentée par Claire Chazal, consacre un nouveau numéro aux récits d’enfance et d’amitié. Pour cette édition, l’animatrice reçoit deux écrivains issus du journalisme culturel, Sophie Avon et Gérard Lefort, tous deux anciens spécialistes de cinéma.

Leur parcours commun irrigue leurs œuvres respectives, où l’écriture conserve une attention particulière aux images, aux atmosphères et à la mémoire. Cette sensibilité transparaît dans leurs derniers romans, Les filles (Mercure de France) et Pendant qu'il neige (Éditions de l'Olivier), qui explorent tous deux les territoires de l’enfance et de la préadolescence.

Deux récits d’apprentissage ancrés dans la mémoire

Dans Les filles, Sophie Avon s’attache à restituer les liens d’amitié et les tensions propres à l’adolescence féminine. Le roman met en scène un groupe de jeunes filles dont les relations évoluent au fil des expériences, entre complicité, rivalité et construction de soi. La narration privilégie les détails du quotidien et les émotions diffuses, dans une approche introspective qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition du roman d’apprentissage contemporain.

De son côté, Pendant qu'il neige de Gérard Lefort propose une évocation de l’enfance marquée par le souvenir et la sensation. Le récit s’organise autour d’un temps suspendu, celui de la neige, qui devient le cadre d’une exploration sensible des premières perceptions et des relations fondatrices. L’auteur développe une écriture fragmentaire, attentive aux impressions et aux images, héritée de son expérience critique dans le domaine du cinéma.

Une même attention à l’évocation

Réunis sur le plateau, les deux écrivains illustrent une manière commune d’aborder le récit : une écriture fondée sur l’évocation, la mémoire et la restitution d’un passé révolu mais réactivé par la littérature. Leur pratique du journalisme culturel, notamment dans le champ cinématographique, se traduit ici par une attention aux atmosphères et aux scènes, plutôt qu’à une progression strictement narrative.

Ce numéro d’Au bonheur des livres s’inscrit ainsi dans une ligne éditoriale centrée sur les œuvres contemporaines et leurs enjeux sensibles. En mettant en regard ces deux romans, l’émission propose une réflexion sur les formes actuelles du récit d’enfance et sur la manière dont la littérature interroge la mémoire intime.

Par Dépêche

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