Vous qui quittez les maisons du groupe Bolloré, “réservez vos écrits à des éditeurs indépendants

Alors que les réactions d’auteurs et d’éditeurs se multiplient dans le secteur après l'éviction d'Olivier Nora par le groupe Bolloré, Étienne Galliand, éditeur indépendant, prend la plume. Il revient sur sa rencontre avec André Schiffrin, figure majeure de la critique de la financiarisation de l’édition, et livre un texte à la fois personnel et engagé en faveur de l’édition indépendante. L'éditeur alerte sur les dérives actuelles et invite les auteurs à soutenir concrètement le monde de l'édition.
Le 16/04/2026 à 15:48 par Auteur invité
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16/04/2026 à 15:48
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J’ai eu la chance de rencontrer André Schiffrin à plusieurs reprises – dont une fois chez lui, en 1999 à New York. Cet homme du livre vivait bien entendu dans une immense bibliothèque – pas une seule pièce qui n’était couverte de livres. Il venait de publier en France L’édition sans éditeurs (La Fabrique, 1999) dans lequel il démontre que les processus de concentration et de financiarisation aboutissent à une approche comptable et uniquement gestionnaire de la production éditoriale.
Cette lecture m’avait passionné ; le rencontrer était émouvant.
Il m’a dit ce jour-là que ce processus de recomposition de l’édition n’était pas achevé et qu’on ne savait pas où cela mènerait – mais que rien de bon ne sortirait de la financiarisation. Cela fait des années maintenant – et encore plus depuis la reprise en main de Fayard – que l’on sait qu’après la financiarisation massive et la gestionnarisation des productions éditoriales, vient l’idéologisation des maisons d’édition.
Certes, cette évolution n’est pas automatique ; mais elle est rendue possible. André Schiffrin ne se trompait pas.
S’il fut un formidable lanceur d’alerte, il n’a pas été le seul à décrire ces mécanismes – Jean-Yves Mollier en France a montré en historien les logiques en œuvre lors des phénomènes de concentration.
Des organisations nationales (L’Autre livre par exemple) et internationales (comment ne pas citer le travail pionnier de l’Alliance internationale de l’édition indépendante, auquel j’ai eu la chance d’être associé) expliquent depuis des décennies l’importance de l’édition indépendante, le danger de la concentration, les risques de la financiarisation et l’importance de la bibliodiversité.
Alors que vous quittez ces navires amiraux (Fayard ! Grasset !), symboles autrefois d’une culture ouverte et éclairée, presque devenus hélas des organes de propagande, je vous adresse une supplique.
Ne répétez pas les mêmes erreurs. Sachez vous tourner vers l’édition indépendante pour publier vos textes. Si vous signez dans des grands groupes, par pitié, réservez certains de vos écrits à des maisons d’édition indépendantes, ne donnez pas d’exclusivité. Certes, nous n’avons pas les mêmes capacités promotionnelles que les grands conglomérats éditoriaux, mais tout le reste nous le faisons aussi bien. Mieux, souvent. Et compte tenu de votre notoriété, la promotion devrait bien se passer.
Si vous ne souhaitez pas nous confier vos textes, alors aidez-nous au moins à continuer à faire ce que l’on fait déjà : publier des voix que l’on entend peu, découvrir de nouveaux talents, donner la parole aux marges, aux périphéries, aux minorités.
Par beaucoup d’aspects, nous sommes d’ailleurs les « départements de recherche et développement » des grands groupes : nous découvrons les talents, ils les récupèrent. Maurice Nadeau le déplorait – cela n’a pas changé. Un auteur découvert par un indépendant qui rencontre le succès est souvent signé par un grand groupe pour le second ou le troisième livre.
Nous ne sommes pourtant pas soutenus par les deniers publics, contrairement à ce que l’on croit : Florent Massot disait dernièrement lors d’une conférence à la Bibliothèque nationale de France (Les Ateliers du livre, 31 mars 2026, Édition indépendante : un engagement pour la bibliodiversité ?, BNF) qu’il avait touché environ 25 000 euros de subventions publiques dans toute sa (longue) carrière d’éditeur.
À ce jour, je n’en ai jamais touché. Les subventions du Centre national du livre sont bienvenues, mais souvent attribuées à des marques de grands groupes, car les choix se font sur les projets, pas sur les structures qui les portent. Et qui a le temps pour monter des dossiers nécessairement complexes ? Ceux qui ont le plus de moyens. Le système se veut égalitaire, il est parfois inéquitable.
Pourtant, nous sommes là. Nous, maisons d’édition indépendantes. Mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin qu’une vraie prise de conscience s’opère. À défaut de publier chez nous, nous avons besoin d’être soutenues, parrainées, appuyées – un petit post Instagram sur un de nos livres que nous vous envoyons en service de presse ne vous demande pas grand-chose ; faites-le, s’il vous plaît.
Aidez-nous à poursuivre notre nécessaire rôle de découvreurs et découvreuses. Aujourd’hui l’édition indépendante est profondément précarisée – alors que nous ne sommes très peu à l’origine de la surproduction éditoriale et que nous portons des valeurs de pluralité qui sont aussi les vôtres.
À LIRE - 115 auteurices suivent Olivier Nora après son licenciement, contre “l'autoritarisme”
N’oubliez pas, ne nous oubliez pas : l’édition indépendante est un contre-pouvoir. Aujourd’hui plus que jamais.
à André Schiffrin
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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31/03/2026, 12:35
Deux organisations nationales, l'Association des Bibliothécaires de France et l'Association des Ludothèques Françaises, ont lancé un appel pour politique commune du jeu en tant que pratique culturelle. Organisation des services, cadre juridique ou formation des professionnel·les, le sujet soulève de nombreuses questions. Suffisamment pour se prendre au jeu...
31/03/2026, 09:32
À force de confier nos bibliothèques dématérialisées à des silos fermés, nous avons fini par prendre l’impuissance pour une loi naturelle. Clic après clic, achat après achat, la culture numérique s’est laissée border par des interfaces venues d’ailleurs. Puis surgit une jeune pousse française qui ne demande pas la permission : elle attaque la circulation des œuvres, la revente, la valeur, et, derrière tout cela, une vieille question européenne restée sans réponse. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
30/03/2026, 13:03
À Bruxelles, la 55e Foire du livre érige le papier en acte de résistance. Sous le mot d’ordre « défier le futur », le livre s’affirme sans cookies, sans surveillance, sans algorithmes. Objet autonome, il protège l’anonymat, échappe aux mises à jour et refuse l’économie de l’attention. Lire devient alors un choix, presque un manifeste, face aux logiques numériques dominantes. Voici une déclaration d'amour à la lecture, que nous adresse la Foire...
28/03/2026, 10:08
Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.
27/03/2026, 18:13
Organisée par la Maison du livre, équipement culturel de Rennes Métropole situé en milieu rural, la fête du livre se déroule durant 3 jours à Bécherel, 700 habitants, première Cité du livre créée en France en 1989. Valérie Auvergne, directrice de la Maison du livre nous raconte cet événement.
26/03/2026, 17:08
Après l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi portée par plusieurs sénateurs pour encadrer l’usage des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle, le débat se précise. Aux côtés des sénatrices Laure Darcos et Agnès Evren, Pierre Ouzoulias, du Groupe Communiste (Hauts-de-Seine), défend un texte qui entend agir concrètement sur le terrain juridique, mais aussi provoquer une recomposition des rapports entre plateformes technologiques et ayants droit.
26/03/2026, 13:15
Après un avis du Conseil d’État salué comme une avancée, mais loin d’être une victoire totale pour les ayants droit, la sénatrice Laure Darcos détaille la stratégie derrière sa proposition de loi. Entre rééquilibrage juridique, pression politique et volonté de forcer les acteurs de l’IA à négocier, elle défend un texte « pesé à la virgule près », et conçu comme le premier étage d’une réforme plus large.
25/03/2026, 12:16
PORTRAIT – « Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble, sans qu’il ne possède ni les mêmes outils ni le même bois que ceux ayant servi pour la pièce d’origine. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch compte en France parmi les noms majeurs de la traduction de l’anglais. ActuaLitté l’a sollicité pour un entretien insolite : les 10 livres par lesquels il a forgé son métier.
24/03/2026, 16:33
Qu’importe le flacon, pourvu qu’il y ait l’IAvresse, dirait-on : à ce titre, le livre aura discrètement servi de socle pour la formation des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État remet un peu de gravité dans ce carnaval d’optimisme automatique : dans les machines se nichent des catalogues entiers des droits, des contrats, des revenus. Et surtout cette vieille question que la tech déteste : qui paie quoi, et à qui ?
24/03/2026, 15:42
À Bordeaux, les éditions étudiantes L’Apprentie ont ouvert une campagne de financement participatif pour finaliser l’impression de sept ouvrages. Porté par des étudiants en master et en BUT, le projet repose sur une organisation collective qui permet aux étudiants de pratiquer en conditions réelles les métiers de l’édition. Face à une collecte en ralentissement, l’équipe a décidé de prolonger la cagnotte et de renforcer sa communication pour atteindre ses objectifs financiers.
23/03/2026, 15:32
On nous a vendu le numérique comme une autoroute sans péage, un horizon lisse où l’œuvre filerait sans frottement du serveur au lecteur. Puis les centres-villes ont vu passer les flux sans toujours en voir la couleur. Dans cette friction entre écran et trottoir, Thotario avance une idée plus subversive qu’il n’y paraît : et si la modernité du livre consistait moins à effacer les librairies qu’à les reconnecter au cœur de la circulation culturelle ? Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
23/03/2026, 11:25
Dans les allées bien rangées des Salons du Livre, quelque chose grince. Sous les nappes tirées au cordeau, entre piles calibrées et sourires de circonstance, l’auteur se fige, assigné à résidence derrière sa propre œuvre. Puis surgit François Belley, pirate en embuscade, qui dynamite le décor : assez de cette comédie marchande. Place au désordre créatif, au corps-à-corps avec les lecteurs, à la table qu’on renverse enfin. Par François Belley, écrivain-pirate.
22/03/2026, 09:51
On pensait avoir tout vu en matière de satire politique. Puis Politicard le jeu de François Belley débarque, et la table de jeu se transforme en salle d’instruction improvisée. Accusations en rafale, indignations circonstanciées, trahisons expresses : ici, la morale ne pèse rien, seule compte la survie. On joue, on triche presque, on rit beaucoup — et soudain, le jeu ressemble étrangement au réel. En attendant le second tour des municipales, que diriez-vous de jouer aux édiles ?
20/03/2026, 11:35
Dans les vitrines du numérique, tout semble simple : publier, vendre, encaisser. Puis le décor se fissure. Derrière la promesse d’émancipation, l’auteur indépendant découvre des rails déjà posés, des dépendances discrètes, une liberté sous conditions. C’est dans cette zone grise, entre euphorie créative et capture de valeur, que Thotario tente de planter son drapeau — avec l’odeur très concrète d’un rapport de force qui change de camp. Par Dylan Tosti, fondateur de Thotario.
19/03/2026, 15:44
Pour sa 40e édition organisée du 18 au 22 mars à Palexpo, le salon du livre de Genève affirme plus que jamais sa vocation : faire de la littérature un espace de dialogue avec les grands enjeux contemporains, entre débats d’idées, circulation internationale des voix et réflexion sur les mutations du livre. ActuaLitté ouvre ses colonnes au Salon du Livre de Genève pour une carte blanche autour de sa programmation.
18/03/2026, 17:55
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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