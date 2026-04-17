Conflit idéologique : comment quitter Fayard ou Grasset sans y laisser sa plume ?

Aujourd’hui, la réponse à la question ci-dessus est largement non. En droit français, les auteurs ne disposent d’aucune clause de conscience comparable à celle des journalistes. Ils peuvent décider de ne plus confier leurs futurs livres à une maison, mais cela ne leur permet pas, en principe, de récupérer les droits des ouvrages déjà publiés ou de ceux à venir, couverts par un contrat signé.

Or c’est précisément ce point qui est devenu explosif : la crise actuelle ne porte pas seulement sur les livres futurs, mais sur le maintien d’œuvres déjà éditées au sein de catalogues dont les auteurs ne veulent plus, pour certains, assumer l’environnement symbolique.

Ce qui se joue aujourd’hui autour de Grasset et, en arrière-plan, de Fayard, n’est donc pas seulement une querelle entre auteurs et éditeurs. C’est un moment où se rencontrent plusieurs questions à la fois : la nature du contrat d’édition, l’étendue réelle du droit moral, la valeur économique du catalogue, le poids des actionnaires dans l’orientation d’une maison, et plus largement la capacité du droit à saisir des transformations idéologiques dans le monde du livre.

Une crise rendue visible par le départ des auteurs de Grasset

La crise Grasset a joué un rôle d’accélérateur. Dans leur lettre commune, les auteurs signataires disent refuser d’être « les otages d’une guerre idéologique ».

Le geste est fort sur le plan symbolique, mais il a une portée juridique limitée. Refuser de publier à nouveau dans une maison n’efface ni les contrats déjà conclus ni les cessions de droits déjà consenties. Autrement dit, un auteur peut décider de ne plus revenir, il ne peut pas, pour autant, partir avec les livres déjà parus comme s’il rompait librement avec la maison.

C’est précisément cette asymétrie qui relance aujourd’hui la réflexion sur une possible clause de conscience des auteurs. La revendication ne vise plus seulement à permettre un départ pour l’avenir : elle interroge la possibilité, ou non, de désolidariser une œuvre d’un catalogue devenu, aux yeux de son auteur, contraire à son éthique.

À quoi a-t-on consenti ?

Jean-Yves Mollier, qui travaille depuis plusieurs mois sur cette question avec d’autres universitaires, voit dans cette séquence un tournant majeur. Dans un échange avec ActuaLitté, il y lit d’abord « un camouflet pour Arnaud Lagardère », tout en replaçant Olivier Nora dans une histoire longue de l’édition française : « Il est tout à fait sur le modèle de ces grands barons de l’édition. »

Cette remarque n’est pas anecdotique. Elle signifie que le débat ne porte pas seulement sur des personnes ou sur une séquence d’actualité, mais sur un modèle de maison d’édition conçu comme un ensemble cohérent, lentement construit, où le catalogue n’est pas une simple addition de titres mais une forme de continuité intellectuelle.

Pour l’auteur d’une Brève histoire de la concentration dans le monde du livre, Grasset comme Fayard ne sont pas seulement des marques ou des structures capitalistiques : ce sont des ensembles constitués dans le temps, où le catalogue fonctionne comme un « écrin protecteur ».

Cette expression permet de comprendre pourquoi les universitaires engagés sur ce dossier considèrent que l’on ne peut pas réduire le contrat d’édition à une relation purement commerciale. Un auteur ne signe pas seulement avec une entité juridique, il entre dans un espace éditorial, avec une histoire, une réputation, des voisinages symboliques, des affinités ou du moins des compatibilités intellectuelles. Lorsque cet environnement bascule, ce n’est pas seulement l’image de la maison qui change : c’est aussi, selon eux, le sens de la relation initialement consentie.

Une demande explicite de réforme

C’est dans cette logique qu’une tribune publiée jeudi 16 avril dans Le Monde, signée par 17 chercheurs à l’initiative de Jean-Yves Mollier et de l’historien Ludovic Tournès, réclame l’introduction d’une clause de conscience dans le contrat d’édition.

Leur objectif est clair : permettre aux auteurs de sortir d’« une dépendance contraire à leur éthique ». Leur raisonnement repose sur une distinction nette entre capital financier et capital symbolique. Ils ne contestent ni le droit de Vincent Bolloré à détenir des actifs dans le secteur du livre, ni celui d’auteurs d’extrême droite à être publiés. En revanche, ils refusent ce qu’ils appellent un « détournement de capital symbolique ».

À leurs yeux, le problème n’est donc pas simplement qu’un actionnaire exerce son pouvoir, mais qu’il bénéficie du prestige ancien d’une maison pour lui faire porter un projet différent, tout en conservant l’autorité symbolique associée à son nom. C’est pourquoi ils en appellent à « une modification de la loi sur la propriété intellectuelle ». Si cet environnement change brutalement, ils estiment que le droit devrait offrir une voie de sortie.

La clause de conscience en question

Stéphanie Le Cam, directrice de la Ligue des auteurs professionnels et juriste, ne rejette pas l’idée de doter les auteurs de nouveaux outils, mais elle invite à ne pas se tromper de terrain. L’expression de « clause de conscience » a, selon elle, une force évidente dans le débat public : elle est immédiatement compréhensible, renvoie à un dispositif identifié, et permet de poser clairement la question de l’indépendance des auteurs. Mais cette efficacité politique ne doit pas masquer une faiblesse juridique.

Elle rappelle en effet que le mécanisme invoqué appartient au droit du travail et qu’il a été conçu pour les journalistes, dans une logique très spécifique : celle d’un salarié qui peut rompre son contrat en cas de changement d’orientation de son média, avec des effets proches d’un licenciement. Transposer ce dispositif aux auteurs, qui ne sont pas liés par un contrat de travail mais par un contrat d’édition, relève donc d’un déplacement conceptuel fragile.

« Moi, en tant que juriste, je n’irais pas explorer cette piste », confie-t-elle, tout en soulignant qu’il existe d’autres voies, plus directement ancrées dans le droit d’auteur. Autrement dit, l’enjeu n’est pas de nier la légitimité de la revendication, mais d’éviter de l’appuyer sur un fondement juridique inadapté, au risque d’en affaiblir la portée.

Le contrat d'édition n'est pas un contrat de travail

La comparaison avec les journalistes revient en effet sans cesse. L’article L. 7112-5 du Code du travail permet à un journaliste de rompre son contrat de travail lorsqu’intervient une cession du titre ou « un changement notable dans le caractère ou l’orientation » du média, dès lors que cela porte atteinte à son honneur, à sa réputation ou à ses intérêts moraux.

Ce mécanisme est conçu comme une garantie d’indépendance. Il reconnaît que l’identité d’un média fait partie des conditions dans lesquelles un journaliste accepte d’exercer son métier. Si cette identité change suffisamment, le journaliste peut partir dans des conditions protectrices.

Mais Stéphanie Le Cam rappelle que les journalistes sont présumés salariés : « L’objectif, c’est de déclencher le processus d’indemnisation comme on aurait dans un licenciement, sauf qu’on démissionne », résume-t-elle. Les auteurs, eux, ne sont pas dans cette configuration. Ils ne sont pas liés par un contrat de travail, mais par un contrat d’édition, qui relève d’une logique patrimoniale tout autre.

Carole Zalberg, signataire du texte des auteurs de Grasset et autrice publiée par cette maison, partage : « L’idée que mes livres restent chez Grasset maintenant, c’est assez insupportable. » Mais elle précise aussitôt qu’« il faut construire ». En d’autres termes, le besoin de protection est clair, le mécanisme, lui, ne l’est pas encore.

En l’état, le droit positif ne suit pas cette logique

On l'aura compris, le droit français actuel n’a pas été construit pour appréhender ce type de rupture. Alexandre Lazarègue, avocat en propriété intellectuelle, résume la situation de manière très directe : « Aujourd’hui, un auteur ne peut pas partir librement d’une maison d’édition dans laquelle il a édité ses œuvres avec ses droits d’auteur. »

Stéphanie Le Cam complète : « Le Code prévoit bien des mécanismes permettant aux auteurs de récupérer leurs droits. Mais ils sont extrêmement encadrés et répondent à des situations très précises : sanctionner des manquements contractuels — une “défaillance juridique” — et non une rupture liée à l’évolution idéologique d’une maison. »

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi des cas de récupération des droits — non-paiement des droits d’auteur, absence de reddition des comptes, exploitation défaillante — mais tous reposent sur une mauvaise exécution du contrat. Autrement dit, le droit permet de sanctionner des manquements objectifs, mais il ne reconnaît pas, en l’état, une sortie fondée sur un désaccord avec la ligne éditoriale ou l’actionnaire.

L’article L. 132-16 : un levier réel, mais étroit

Le texte le plus souvent invoqué dans ce débat est l’article L. 132-16 du Code de la propriété intellectuelle. Il prévoit qu’en cas d’aliénation du fonds de commerce, si l’opération est « de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur », celui-ci peut obtenir réparation, « même par voie de résiliation du contrat ».

Sur le papier, la disposition semble ouvrir une brèche. Mais en pratique, elle est étroite. Elle est conçue pour des situations très circonstanciées, où il faut démontrer une atteinte grave et objectivable. Il ne suffit pas pour un auteur d’affirmer qu’il ne se reconnaît plus dans son actionnaire ou qu’il rejette la nouvelle orientation perçue de la maison. Il faut établir un préjudice suffisamment caractérisé.

Alexandre Lazarègue explique que, pour espérer rompre et récupérer ses droits, l’auteur devra démontrer non seulement qu’il existe une dissonance entre sa personnalité publique, son œuvre et la ligne désormais perceptible de la maison, mais aussi que cette dissonance « crée une confusion dans l’esprit du lecteur ».

Une jurisprudence peu favorable aux auteurs

Pour appuyer son propos, le juriste renvoie d’abord à un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 11 janvier 2016, dans un litige opposant un auteur à son éditeur à la suite d’une cession de fonds. L’auteur tentait de faire valoir une atteinte à son droit moral liée au contexte éditorial : il soutenait que ses ouvrages étaient désormais associés à des publications d’un autre registre, voire contraires à son éthique, ce qui créerait une confusion dans l’esprit du public.

La cour examine cet argument mais le rejette : elle considère que les livres restent suffisamment identifiés et distincts pour éviter tout amalgame. Autrement dit, l’argument de la confusion est bien plaidé, mais il échoue faute de démonstration concrète.

Pour étayer cette lecture, il évoque également l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 février 2007, relatif à la cession du fonds de la maison d’édition Le Serpent à Plumes. Dans cette affaire, plusieurs auteurs s’opposent au repreneur du catalogue et obtiennent la résiliation de leurs contrats. Mais sur un tout autre terrain : la cession avait rompu l’unité de gestion des œuvres, dispersé les droits et entraîné un défaut de promotion. Les juges retiennent ainsi une atteinte aux intérêts moraux et patrimoniaux, fondée sur des éléments objectifs liés à l’exploitation des œuvres — et non sur une simple incompatibilité idéologique ou un risque de confusion symbolique.

Enfin, pour compléter son analyse, le juriste cite un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 1993, dans un litige en contrefaçon opposant des autrices à leur éditeur. Celles-ci invoquaient notamment une confusion entre leur ouvrage et un autre. La cour reconnaît l’atteinte au droit moral, mais précise que cette confusion n’est pas un fondement autonome : elle découle de la contrefaçon elle-même. Là encore, l’argument existe, mais il ne suffit pas, à lui seul, à justifier la rupture du contrat.

Le droit moral, une piste explorée… mais encore incertaine

Pour Stéphanie Le Cam, le premier levier à examiner sérieusement n’est pas la transposition de la clause de conscience des journalistes, mais le droit moral. « Je pense qu’on peut lui faire dire des choses », explique-t-elle. En l’état, cette piste ne fonctionne pas : les décisions précédemment citées le montrent.

Dans son acception la plus classique, le respect de l’œuvre protège contre les atteintes matérielles : modification du texte, coupures, altération de l’intégrité. Mais Stéphanie Le Cam rappelle que la jurisprudence connaît aussi des atteintes à « l’esprit de l’œuvre », c’est-à-dire des situations où celle-ci n’est pas matériellement modifiée, mais placée dans un contexte qui en déforme le sens ou la perception.

C’est ici qu’elle avance son hypothèse. « Est-ce que le contexte même de l’exploitation pourrait être en lui-même attentatoire ? » demande-t-elle. Plus précisément : « Le fait d’être associé à un catalogue porté par une ligne éditoriale radicalement différente », est-ce que cela « ne serait pas susceptible d’altérer le sens ou la perception de mon œuvre » ?

La question rejoint, par un autre chemin, celle de la confusion dans l’esprit du lecteur évoquée par Alexandre Lazarègue. Mais chez Stéphanie Le Cam, l’argument est rattaché directement au droit moral de l’auteur, c’est-à-dire à un outil interne au droit d’auteur, et non à un emprunt au droit du travail.

Le droit de retrait pourrait sembler une solution, mais il est en pratique inadapté. L’auteur doit indemniser l’éditeur et, s’il souhaite réexploiter son œuvre, la lui proposer en priorité. Il est calibré pour des cas très particuliers, et n’offre pas, en l’état, une réponse opérationnelle à une rupture collective de la nature du cas Grasset.

L’intuitu personae

L’autre voie réellement mobilisable, en l’état du droit, se situe du côté d’une notion revenue au premier plan avec le départ des auteurs de Grasset : l’intuitu personae. Il s’agit de l’idée selon laquelle un contrat est conclu en considération de la personne même du cocontractant, de ses qualités propres, de sa personnalité, de sa réputation, de ses compétences. En somme, les parties ont fait l’une de l’autre l’élément déterminant de leur consentement.

Dans les cas où le contrat contient une clause explicite de ce type, certains auteurs pourront effectivement suivre Olivier Nora. C’est, on le sait, le cas de quelques figures très installées, comme Virginie Despentes et Bernard-Henry Lévy. Mais cette solution reste très minoritaire. En pratique, dans la majorité des cas, l’auteur ne contracte pas juridiquement avec une personne, mais avec la maison d’édition.

Stéphanie Le Cam se demande si l’intuitu personae ne pourrait pas, d’une certaine manière, être reconnu plus largement dans la relation auteur-éditeur, y compris en l’absence de clause expresse. L’idée est audacieuse : on admet facilement qu’un auteur ne peut pas être remplacé, parce que sa personne est au cœur du contrat ; pourquoi la réciproque serait-elle quasiment toujours écartée lorsque l’éditeur, ou plus exactement la personne éditoriale déterminante, disparaît ?

La juriste ne présente pas cela comme une solution acquise. Elle dit elle-même qu’il faut « creuser », et reconnaît le caractère spéculatif de la piste. Mais elle met le doigt sur une asymétrie profonde : dans les faits, la relation éditoriale repose souvent sur une confiance personnelle très forte ; dans le droit, cette dimension protège surtout la singularité de l’auteur, beaucoup moins son attachement à un interlocuteur éditorial déterminé.

Cette réflexion prolonge, sous une autre forme, l’observation du juriste spécialisé en propriété intellectuelle Denis Goulette : la jurisprudence reconnaît surtout l’intuitu personae du côté de l’auteur, pas de l’éditeur. Stéphanie Le Cam invite précisément à rouvrir cette évidence.

Le dossier Grasset met en lumière une forte inégalité entre auteurs : seuls les plus puissants, capables de négocier leurs contrats, peuvent se permettre de partir, quand d'autres ne le pourront pas. D’où l’enjeu d’une intervention légale, sous peine de réserver ces possibilités aux seuls auteurs les mieux dotés.

Pas de salut judiciaire à court terme

Le constat de Denis Goulette est sans ambiguïté : « Je ne crois pas une seule seconde à la possibilité, aujourd’hui, judiciairement, au regard du droit applicable, d’obtenir par voie judiciaire la résiliation des contrats en cours. » Pour les projets futurs, des marges de sortie existent, surtout si le manuscrit n’a pas encore été remis et si la négociation reste ouverte. Pour le catalogue déjà exploité, la situation est tout autre. Stéphanie Le Cam évoque ainsi la nécessité, à présent de « construire le droit ».

C’est pourquoi la séquence actuelle a une dimension à la fois concrète et symbolique. Concrète, parce qu’elle peut modifier certaines trajectoires contractuelles à court terme. Symbolique, parce qu’elle produit un rapport de force et met sur la table une revendication nouvelle, qui dépasse la seule question des cas individuels.

Aux yeux de la directrice de la Ligue des auteurs professionnels, il ne faut pas minimiser la portée symbolique de la démarche : « affirmer une position », « reprendre la main », refuser d’être réduit à un simple actif exploitable. Elle voit davantage dans la séquence actuelle une montée en puissance politique qu’une résolution judiciaire imminente.

Une mobilisation qui change de nature

La crise Grasset s’inscrit dans « un mouvement beaucoup plus large de mobilisation des auteurs et autrices », qui, depuis plusieurs années, « s’organisent collectivement, structurent leurs revendications, et affirment de plus en plus clairement leur place dans les rapports de force du secteur », analyse la juriste.

Sa formule de synthèse est sans doute celle qui donne le mieux sa profondeur à l’ensemble du dossier : « Ce qui se joue ici, c’est la reconnaissance pleine et entière du travail des auteurs : un travail qui produit de la valeur, du sens, et sur lequel ils entendent désormais exercer un véritable pouvoir. Une œuvre ne se réduit pas à un actif exploitable. »

Même lorsque la restitution des droits devient possible, ses effets matériels restent inégaux. Les auteurs les plus reconnus auront sans doute la possibilité de faire rééditer leurs œuvres ailleurs, dans de bonnes conditions. Mais ce n’est pas la situation de la majorité. Dans un marché saturé par la production de nouveautés, la réédition d’un texte déjà exploité n’a rien d’évident. Ce combat pour la récupération des droits constitue ainsi, aussi, une reprise de contrôle symbolique plus qu’un nouveau départ éditorial assuré.

Interpeller la ministre de la Culture

En attendant, la clause de conscience des auteurs reste un objet juridique en construction. Elle est née d’une crise précise, mais elle a désormais vocation à durer dans le débat public. Ce que Grasset a rendu visible, Fayard l’avait déjà préparé : la question n’est plus de savoir si le sujet existe. Elle est de savoir sous quelle forme le droit pourra s’en saisir.

En ce sens, la crise actuelle n’a pas seulement ouvert une bataille juridique. Elle a ouvert une bataille sur la définition même de l’auteur dans la chaîne du livre : simple cédant de droits, ou véritable sujet de décision sur le devenir symbolique de son œuvre.

La sénatrice Sylvie Robert (Ille-et-Vilaine, groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) a annoncé, dans les colonnes d'ActuaLitté, vouloir interpeller directement la ministre de la Culture afin d’ouvrir un travail sur une éventuelle clause de conscience adaptée aux auteurs. Elle évoque la nécessité de construire un dispositif juridiquement opérant, en tenant compte des spécificités du contrat d’édition, et suggère notamment de réfléchir à une mobilisation du droit moral en cas de décalage manifeste entre un auteur et l’environnement éditorial de son œuvre.

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Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d’évaluer plus finement les effets de la concentration dans le secteur, notamment avec les autorités compétentes, avant d'agir pour s'assurer que ses effets ne menacent pas la pluralité éditoriale.

Crédits photo : CC0

DOSSIER - Olivier Nora évincé : ce que cache vraiment son départ de Grasset

Par Hocine Bouhadjera

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