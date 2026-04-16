Prix de l’Instant 2026 : quatre titres en lice pour la seconde sélection

Pour cette nouvelle étape, quatre titres ont été distingués :

Bleue comme la rivière, de Louise Browaeys (éditions Phébus)

Les mandragores, de Marius Degardin (Les Éditions du Panseur)

L’électricité dans mon corps, d’Anna-Livia Marchionni (éditions du Sonneur)

Les projectiles, de Louise Rose (éditions P.O.L)

Ces ouvrages s’inscrivent dans une sélection qui privilégie des voix contemporaines, portées par des maisons indépendantes ou reconnues pour leur exigence littéraire.

Un prix ouvert aux lecteurs

Particularité du Prix de l’Instant : il associe directement les lecteurs au processus de désignation. Le public est invité à voter pour son ouvrage favori via une plateforme en ligne, accessible jusqu’au 31 mai 2026. Le lauréat sera désigné courant juin, à une date qui reste à préciser.

Le prix s’appuie sur un jury composé de professionnels du livre et de lecteurs, reflétant la diversité des acteurs de la chaîne littéraire. Il réunit :

Sandrine Babu (libraire), Clément Benech (écrivain), Selma Bensouda (programmatrice littéraire), Thaël Boost (écrivaine), Sylvestre Brodziak (libraire), Laura El Makki (autrice), Julia Marras (créatrice de la newsletter Aux livres etc.), Inès de la Motte Saint-Pierre (journaliste littéraire), Bénédicte Pialat (cliente de la librairie), Gilles Plu (client de la librairie), François-Xavier Robert (créateur du podcast littéraire Le Jardin) et Mélanie Sadler (écrivaine).

Le Prix de l’Instant s’inscrit également dans un réseau de partenaires qui accompagne sa visibilité et son développement. Y figurent notamment ActuaLitté, Val Girardin, Le Chocolat des Français, Ex-Libris Paris, Tite Live, La Boule Rouge / Emballages Salagnac, ainsi que François-Xavier Robert, qui invite chaque année le lauréat dans son podcast.

Le Prix de l’Instant 2025 a récompensé Luc Dagognet pour son roman Scarborough, publié aux éditions Do.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix de l’Instant

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com