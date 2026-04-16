Prix de l’Instant 2026 : quatre titres en lice pour la seconde sélection

La Librairie L’Instant dévoile la deuxième sélection de son Prix de l’Instant 2026, poursuivant ainsi une édition placée sous le signe de la découverte et de l’engagement des lecteurs. Quatre ouvrages viennent d’être retenus par le jury, tandis que le vote du public est désormais ouvert jusqu’au 31 mai.
Le 16/04/2026 à 15:07 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
16/04/2026 à 15:07
0
Commentaires
0
Partages
Pour cette nouvelle étape, quatre titres ont été distingués :
Bleue comme la rivière, de Louise Browaeys (éditions Phébus)
Les mandragores, de Marius Degardin (Les Éditions du Panseur)
L’électricité dans mon corps, d’Anna-Livia Marchionni (éditions du Sonneur)
Les projectiles, de Louise Rose (éditions P.O.L)
Ces ouvrages s’inscrivent dans une sélection qui privilégie des voix contemporaines, portées par des maisons indépendantes ou reconnues pour leur exigence littéraire.
Particularité du Prix de l’Instant : il associe directement les lecteurs au processus de désignation. Le public est invité à voter pour son ouvrage favori via une plateforme en ligne, accessible jusqu’au 31 mai 2026. Le lauréat sera désigné courant juin, à une date qui reste à préciser.
Le prix s’appuie sur un jury composé de professionnels du livre et de lecteurs, reflétant la diversité des acteurs de la chaîne littéraire. Il réunit :
Sandrine Babu (libraire), Clément Benech (écrivain), Selma Bensouda (programmatrice littéraire), Thaël Boost (écrivaine), Sylvestre Brodziak (libraire), Laura El Makki (autrice), Julia Marras (créatrice de la newsletter Aux livres etc.), Inès de la Motte Saint-Pierre (journaliste littéraire), Bénédicte Pialat (cliente de la librairie), Gilles Plu (client de la librairie), François-Xavier Robert (créateur du podcast littéraire Le Jardin) et Mélanie Sadler (écrivaine).
Le Prix de l’Instant s’inscrit également dans un réseau de partenaires qui accompagne sa visibilité et son développement. Y figurent notamment ActuaLitté, Val Girardin, Le Chocolat des Français, Ex-Libris Paris, Tite Live, La Boule Rouge / Emballages Salagnac, ainsi que François-Xavier Robert, qui invite chaque année le lauréat dans son podcast.
Le Prix de l’Instant 2025 a récompensé Luc Dagognet pour son roman Scarborough, publié aux éditions Do.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix de l’Instant
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le Prix Vaudeville célèbre cette année sa 20e édition avec une nouvelle sélection de romans français distingués pour leur esprit et leur tonalité. Réuni le 15 avril, le jury a retenu sept ouvrages, désormais en compétition pour succéder au précédent lauréat.
16/04/2026, 12:11
Le Prix La Ponche Saint-Tropez a dévoilé sa sélection finale pour l’édition 2026, réunissant quatre ouvrages choisis pour leur singularité et leur capacité à capter l’époque. Le lauréat sera annoncé le 29 mai prochain à l’Hôtel La Ponche, à Saint-Tropez.
15/04/2026, 16:01
Un prix littéraire britannique confie à des milliers de lecteurs l’évaluation de manuscrits anonymes, avec publication à la clé. Ce dispositif, encore expérimental, introduit une phase intermédiaire entre soumission et édition. Il repose sur une agrégation structurée des avis, qui redéfinit en partie les mécanismes traditionnels de sélection des textes.
15/04/2026, 14:43
Le Prix des Libraires 2026 entre dans sa dernière ligne droite. Les organisateurs ont dévoilé les finalistes des catégories roman français et roman étranger, marquant une édition avec 1400 votant·es mobilisés - un niveau de participation inédit pour ce prix porté par la profession.
15/04/2026, 14:28
Le 90e Prix Cazes a été attribué, ce 14 avril 2026 à la Brasserie Lipp (Paris), à l’autrice Adèle Rosenfeld pour son ouvrage L’extinction des vaches de mer (Grasset). Fondé en 1935, ce prix littéraire distingue chaque année une œuvre de fiction ou de non-fiction. Quatre titres étaient en compétition pour cette édition, arbitrée par un jury présidé par Léa Santamaria.
15/04/2026, 13:33
Le jury du Prix Vénus Khoury-Ghata a confectionné sa dernière sélection, qui réunit à présent cinq ouvrages finalistes, avant le verdict attendu le 5 juin prochain. Cette édition de la récompense prend une résonnance particulière, après la disparition de la poétesse Vénus Khoury-Ghata, le 28 janvier dernier.
15/04/2026, 10:06
L’auteur et illustrateur canadien Jon Klassen a été distingué par le prix Astrid Lindgren pour la littérature jeunesse, l’une des récompenses les plus prestigieuses au monde dans ce domaine. À 44 ans, il s’impose comme une figure majeure de l’album contemporain, notamment grâce à ses récits minimalistes et son univers visuel immédiatement reconnaissable.
14/04/2026, 18:18
Le Prix du roman de Sciences Po Alumni a dévoilé la sélection finale de sa troisième édition. Présidé par l’écrivain, journaliste et réalisateur Alfred de Montesquiou, ce prix entend récompenser une œuvre capable d’éclairer le monde contemporain à travers la fiction.
14/04/2026, 17:58
Organisé depuis 1991 par les bibliothèques d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois, ce prix distingue chaque année un auteur de premier roman, français ou francophone. Doté d’une bourse de 5000 euros, il repose sur un dispositif de lecture impliquant des jurés répartis au sein des bibliothèques du territoire.
14/04/2026, 17:26
Le prix BOP – Bologna du meilleur éditeur jeunesse de l’année, créé par le Salon du livre jeunesse de Bologne avec l’Association des éditeurs italiens et l’Association internationale des éditeurs, a dévoilé ses lauréats 2026. Décernée par les éditeurs eux-mêmes, cette distinction distingue des maisons reconnues pour leur créativité, leur innovation et la qualité de leurs choix éditoriaux, avec six gagnants cette année, de l’Afrique à l’Océanie.
14/04/2026, 14:36
Le Prix de la Closerie des Lilas a dévoilé sa deuxième sélection. Réunies lundi 13 avril 2026, les membres du jury ont retenu quatre romans écrits par des autrices et parus lors de la rentrée de janvier.
14/04/2026, 11:40
La 35e Journée du Livre politique, organisée le samedi 11 avril dernier à l'Assemblée nationale autour du thème « S’engager », accueillait notamment la remise de quelques prix littéraires. Émilie Frèche a ainsi obtenu le Prix du Livre Politique pour Un séisme (Albin Michel).
14/04/2026, 09:26
Les prix Hans Christian Andersen sont la plus haute distinction internationale en littérature jeunesse. À l'occasion de la Foire du livre jeunesse de Bologne, les lauréats 2026 ont été dévoilés. L’auteur britannique Michael Rosen est récompensé pour l’écriture, l’illustratrice chinoise Cai Gao pour l’image. Un palmarès qui distingue deux œuvres au long cours, saluées pour leur exigence, leur inventivité et leur adresse aux jeunes lecteurs.
13/04/2026, 16:17
IBBY a distingué, le 13 avril à Bologne, deux figures majeures de la promotion de la lecture pour les enfants : l’écrivaine allemande Kirsten Boie et l’éducatrice indienne Namita Jacob. L’organisation internationale salue chez l’une un long combat pour le droit de lire, chez l’autre une politique d’accessibilité qui élargit concrètement l’accès aux livres pour les jeunes publics empêchés. Une même récompense, deux manières d’agir, et un signal fort adressé aux politiques de lecture à l’échelle mondiale.
13/04/2026, 16:01
Le Prix des Hussards a dévoilé la liste finale de sa 13ᵉ édition. Trois romans sont en lice avant le vote définitif, aux côtés de trois titres pour le « coup de Shako ». Les lauréats seront annoncés le 22 avril 2026, à l’issue des délibérations du jury présidé par Éric Naulleau.
13/04/2026, 11:25
Le Prix du livre Les Visionnaires a été décerné, pour sa 5e édition, à l'autrice québécoise Gabrielle Filteau-Chiba pour son roman Hexa, paru aux éditions Stock en janvier 2025 dans la collection « La Bleue ». Chaque année, cette récompense salue une œuvre de fiction qui interroge le présent et explore l'avenir — et vice-versa.
11/04/2026, 16:56
Le Prix international de la fiction arabe de l'année 2026 a été décerné à l'écrivain algérien Saïd Khatibi pour son roman أغالب مجرى النهر (Nager contre le courant), publié en langue arabe par Hachette Antoine. Il reçoit, en plus de la récompense, la somme de 50.000 $.
10/04/2026, 15:41
À l’occasion du Festival du Livre de Paris, qui se tiendra du vendredi 17 au dimanche 19 avril au Grand Palais, SNCF Voyageurs lance un nouveau prix littéraire consacré à la bande dessinée. Baptisé « Prix SNCF Voyageurs », il entend récompenser une œuvre accessible au grand public, portée par un jeune auteur ou une jeune autrice, et marque l’entrée de l’entreprise dans le champ des distinctions culturelles.
10/04/2026, 14:00
Le Printemps du Livre de Montaigu a dévoilé la sélection du Prix Ouest 2026, une distinction qui, depuis 1992, récompense chaque année un roman ancré dans le Grand Ouest - que ce soit par son cadre (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou par l’origine de son auteur.
09/04/2026, 17:58
L’Académie Goncourt a annoncé, ce mercredi 9 avril, les finalistes des Goncourt de printemps 2026, qui distinguent chaque année plusieurs genres littéraires : premier roman, nouvelle et biographie Edmonde Charles-Roux.
09/04/2026, 15:05
Le Prix littéraire Who’s Who in France revient pour une troisième édition en 2026. Créé à l’initiative de Franck Papazian, propriétaire du Who’s Who depuis 2023, et organisé par Pierre Conte, le prix entend récompenser chaque année un ouvrage francophone mettant en lumière une vie, une réussite ou un destin hors du commun.
09/04/2026, 11:11
Agathe Charnet a remporté le deuxième Prix littéraire du Nouvel Obs avec son premier roman, Peut-être le hasard, publié par les éditions Les Corps conducteurs (groupe Les Nouveaux Éditeurs). Elle reçoit une dotation de 20.000 €, en guise d'accompagnement « dans l’écriture d’un deuxième roman ».
09/04/2026, 09:54
Doté de 5000 euros, ce prix distingue chaque année un auteur ou une autrice d’un ouvrage littéraire en langue française s’inscrivant dans l’esprit des écrits de Joseph Kessel, qu’il s’agisse de biographie, de roman, de récit de voyage, de récit documentaire ou d’essai.
08/04/2026, 18:13
Lancé par la Maison de l’Environnement de la Métropole de Lyon, le Prix Lire pour agir revient en 2026 pour sa cinquième édition. Douze ouvrages récents, répartis en deux sélections, sont proposés dans plus de 70 bibliothèques partenaires. Les lecteurs peuvent voter tout au long de l’année, participer à des animations et rencontrer les auteurs, avant une remise du prix prévue le 1er décembre à la bibliothèque de la Part-Dieu.
08/04/2026, 14:47
La première édition du Prix Antoinette Fouque s’est tenue le mardi 7 avril à la mairie du VIe arrondissement de Paris, réunissant un large public de personnalités issues du monde culturel, politique et associatif. En présence notamment de la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg, Catherine Deneuve, Hélène Darroze, Charlotte de Turckheim ou encore Najat Vallaud-Belkacem, trois figures ont été récompensées pour leur engagement, leur création et leur réflexion autour de la cause des femmes.
08/04/2026, 12:10
La 35e édition de la Journée du Livre politique, organisée à l’Assemblée nationale par l’association Lire la Société en partenariat avec l’institution, se tiendra le samedi 11 avril autour du thème « S’engager ». Si l’événement réunit auteurs, éditeurs et responsables politiques, il sera également largement accessible au public grâce à une retransmission en direct sur LCP, qui consacre une émission spéciale aux différentes remises de prix.
07/04/2026, 17:38
Le Prix Franz Hessel, distinction franco-allemande de littérature contemporaine, sera remis le samedi 18 avril 2026 à 13h, dans le cadre du Festival du Livre de Paris. Après une édition 2025 organisée à Leipzig, qui avait récompensé Beata Umubyeyi Mairesse et Zora Del Buono, le prix revient cette année en France pour distinguer un nouveau duo d’auteurs francophone et germanophone.
07/04/2026, 16:00
Créé en 2009 à Deauville, le Prix des Ados est une initiative conjointe du Festival Livres & Musiques de Deauville et des Espaces Culturels E. Leclerc de Normandie. À l'occasion de sa 18e édition et pour la première fois, il se déploie au-delà de la Normandie, avec une première édition exceptionnelle à Angers, permettant à de nouveaux territoires et à d'autres publics scolaires de s’approprier cette aventure littéraire.
07/04/2026, 14:49
L'hôtel Le Bristol Paris et le cabinet de conseil en communication Tilder annoncent la création du Prix de l’Essai de Dirigeant de l’Année, dont l'ambition est « de mettre en lumière un dirigeant-auteur dont la réflexion enrichit le débat public, développe la capacité d’analyse et d’anticipation, et apporte un éclairage exigeant face aux changements de paradigme auxquels sont confrontées les entreprises et les économies ». Le nom du premier lauréat sera connu le 15 avril prochain.
07/04/2026, 12:00
Trois auteurs francophones figurent dans la dernière sélection du prestigieux International Dublin Literary Award, l’un des prix les mieux dotés au monde, qui distingue chaque année une œuvre de fiction publiée en anglais et met en lumière la circulation internationale des textes et des traductions.
07/04/2026, 11:46
Le jury du prix littéraire Frontières, réuni le 31 mars, a attribué sa 6e édition au roman Les certitudes de Marie Semelin. Publié en 2024 aux éditions Lattès, ce premier livre explore le conflit israélo-palestinien à travers deux récits situés à des époques différentes. La remise du prix est prévue le 18 mai 2026 à Nancy, lors d’une cérémonie ouverte au public.
07/04/2026, 11:29
Le festival Quais du Polar a dévoilé les lauréats de sa 22e édition, dont les prix ont été remis au Palais de la Bourse, à Lyon, en ouverture de l’événement. Pendant trois jours, du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026, la manifestation a de nouveau investi la ville autour du thème « Chercheurs d’histoires – Sciences et fictions ».
07/04/2026, 10:35
Cinq « remarquables romans » sont encore en lice, dans la dernière ligne droite menant vers la remise du Prix Eugène Dabit — Le peuple et le style de 2026. « Vous avez demandé le peuple ? Le voici », affirme le jury, qui désignera l'ouvrage lauréat le 17 avril prochain.
07/04/2026, 10:14
La 26e édition du Prix littéraire de l’ENS Paris-Saclay sera officiellement célébrée le mardi 7 avril à 18h, au Lumen. La cérémonie, ouverte au public, mettra à l’honneur Ambre Chalumeau, lauréate 2026 pour son premier roman Les vivants, publié aux éditions Stock.
03/04/2026, 18:16
La Société des Gens de Lettres (SGDL) a dévoilé les premières sélections de ses Grands Prix de printemps 2026. Quatre distinctions - fiction, non-fiction, poésie et jeunesse - mettront à l’honneur des auteurs confirmés de langue française. Les lauréats seront annoncés le 27 juin prochain à l’Hôtel de Massa, à l’occasion du festival « Espèces d’auteurs ».
03/04/2026, 16:26
La 9e édition du Prix Montluc Résistance et Liberté s'est conclue, ce jeudi 2 avril, sur la proclamation du lauréat 2026, l'écrivain russe Sergueï Lebedev, salué pour son roman La Dame blanche, publié aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction d'Anne-Marie Tatsis-Botton. D'autres ouvrages figurent au palmarès de la récompense.
03/04/2026, 14:52
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Commenter cet article