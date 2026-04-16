Éditions Inédits – Fleurs Muettes, le premier concours de nouvelles olfactif

Chez Inédits nous cultivons le plaisir d’écrire ensemble avec notre plateforme d’écriture collaborative Les Arbres Inédits et notre collection Résonance dédiée à des duos d’auteurs. Nous avions également envie de créer un évènement chaleureux autour de la nouvelle, axe principal de notre ligne éditoriale. Une occasion rêvée pour dénicher de nouveaux talents !

Un énième concours de nouvelles ? Le nôtre est olfactif et propose une expérience sensorielle aux participants, nous l’avons baptisé Fleurs Muettes. Une senteur est le point de départ de l’écriture.

La première édition en 2025 a confirmé ce que nous espérions, des textes très variés et qualitatifs venus de toute la France, un jury impliqué et une remise de prix qui a rassemblé des passionnés de ce genre très exigeant. Au fil des années, c’est une communauté que nous souhaitons constituer.

Nous avons donc lancé le 24 mars dernier, la deuxième édition de ce concours innovant. Le pouvoir de l’olfaction revêt de multiples facettes. En 2026, c’est un thé secret composé en Inde spécialement pour l’occasion qui stimulera l’inspiration. Pour cela nous avons créé un partenariat avec la maison de thé Sanskriti Collection.

Thé et littérature, un mariage approuvé de longue date et par tellement d’écrivain.e.s ! Le thé a le pouvoir merveilleux de s’accorder avec toutes sortes d’ingrédients : des fleurs, des épices, des fruits… Comme pour un parfum, la composition doit trouver un équilibre.

Béatrice Égemar, nous fait l’honneur de présider notre jury. Passionnée par l’olfaction, elle a publié différents ouvrages sur le sujet dont le très remarqué Germaine Cellier, L’audace d’une parfumeuse, illustré par Sandrine Revel chez Nathan.

Pour rester en cohérence avec cette idée fondamentale du partage, nous souhaitons aussi proposer des dotations sortant de l’ordinaire. Le lauréat du premier prix partira en voyage, vivra une expérience unique combinant ateliers d’écriture et activités olfactives. Tout cela dans un cadre idyllique.

Et bien sûr, les nouvelles lauréates seront publiées dans un recueil collectif.

Ensemble, soutenons la nouvelle !

À partir de notre site inedits.fr, vous retrouverez toutes les informations pour participer à cette incroyable aventure.

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Par Auteur invité

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