Eau : le livre qui démonte le mythe de l’abondance

Simon Porcher n’écrit pas un essai sur l’eau comme on aligne un dossier technique de plus sur le climat. Il compose un livre de bascule, où l’eau cesse d’être un décor, un service ou une commodité pour redevenir ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : la condition matérielle de toute société, et peut-être sa plus sévère limite.

Dès l’ouverture, le programme est net : « Il nous faut désormais en inventer d’autres : des imaginaires où l’humain n’est plus extérieur au vivant, mais inscrit dans ses cycles et responsable de sa préservation. Changer nos usages sans changer nos représentations serait voué à l’échec. »

Le robinet, ce grand illusionniste

La grande force tient à ce déplacement. Porcher part de l’illusion moderne d’une eau abondante, disponible, maîtrisée, presque invisible. Il démonte cette fiction avec méthode : l’eau coule encore au robinet, mais les nappes se rechargent mal, les cours d’eau s’assèchent, les arbitrages entre agriculture, tourisme, énergie et eau potable se multiplient. L’essai montre que la crise hydrique n’a rien d’un accident soudain. Elle procède par usure, par glissement, par dégradation lente des équilibres.

Le propos gagne en ampleur quand l’auteur rappelle que la rareté ne relève pas seulement du climat, mais d’une organisation sociale entière bâtie sur le mythe de l’abondance. « Le cœur du problème est ailleurs : nos sociétés sont organisées autour du mythe de l’eau abondante. Nous avons amené l’eau partout, l’avons mise à disposition de tous, au service de notre croissance. » Cette phrase commande l'essai, parce qu’elle relie consommation ordinaire, infrastructures, agriculture intensive et impensé politique.

L’eau, matrice des puissances

Porcher résume ensuite une longue histoire des civilisations hydrauliques. Fleuves, irrigation, stockage, fiscalité, barrages, réseaux : l’eau a toujours servi à nourrir, gouverner, taxer, conquérir. L’un des chapitres les plus solides relie ainsi la naissance des États à la maîtrise des flux et à la capacité de prélever sur des sociétés sédentaires. « La culture de céréales explique la création et la stabilité des empires, comme la Chine ou l’Égypte. En effet, les céréales se récoltent une fois, se conservent très bien, occupent peu de volume et sont faciles à transporter et donc à confisquer sous forme d’impôts. »

L’essai ne s’enferme pourtant jamais dans la seule fresque historique. Chaque détour par Rome, la Mésopotamie ou les mythes de l’eau revient vers notre présent : barrages géants, tensions transfrontalières, fonte des glaciers, artificialisation des sols, pollution durable. L’eau devient alors le miroir exact de notre rapport au pouvoir.

Ni manifeste, ni anesthésie

Mais la question de l’eau est d’abord, et avant tout, une question de démocratie. « Car l’eau cristallise une tension fondamentale entre liberté individuelle et action collective. Des sacrifices individuels sont nécessaires pour être sûrs que les choix se fassent pour le bien collectif. » À partir de là, Porcher déplie ses cinq axes : quantité, qualité, accès humain, économie, gouvernance. Le parcours reste clair, pédagogique, nourri d’exemples concrets, sans perdre en densité.

Le livre convainc surtout lorsqu’il refuse les fausses solutions miracles. L’optimisation technique ne suffit pas, car produire plus efficacement ne réduit pas toujours les prélèvements ; copier Israël ou l’Espagne n’a guère de sens sans contexte ; les grands barrages relèvent souvent davantage de l’hubris que de la sagesse. « Les grands barrages, comme nos cathédrales, incarnent une grandeur architecturale et l’audace de leurs bâtisseurs. Ils racontent la quête d’infini des humains, mais même les monuments les plus ambitieux ne sont pas à l’abri de l’usure et du risque d’effondrement. »

Une politique de la limite

Le mérite essentiel de l’ouvrage est de tenir ensemble savoir, récit et conflit. Porcher ne vend ni apocalypse commode ni optimisme d’ingénieur. Il écrit pour réinstaller la limite au cœur du débat public. « La technologie et le marché ne suffiront pas. C’est l’amélioration de la gouvernance des ressources communes qui déterminera notre capacité à affronter les défis du siècle. »

Un ouvrage dense, fluide, ambitieux, où l’eau apparaît enfin pour ce qu’elle est : moins une ressource qu’une épreuve de vérité pour nos sociétés.

Tout coulera de source à compter du 6 mai.

Par Nicolas Gary

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