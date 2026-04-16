Prix Vaudeville 2026 : sept romans en lice

Créé pour récompenser un roman - ou un recueil de nouvelles - faisant preuve d’élégance, d’ironie ou de finesse, le prix met à l’honneur une certaine idée de la littérature, où le style et l’intelligence du regard priment.

Les sept titres en lice :

Bocuse, de Gautier Battistella (Grasset)

La petite fille au ruban bleu, de Natalie David-Weill (Flammarion)

Le Petit Polémiste se marie, d’Ilan Duran Cohen (Actes Sud)

Combat toujours perdant, de Michel Houellebecq (Flammarion)

Les Tendresses de Zanzibar, de Thomas Morales (Du Rocher)

L’Imparfait, d’Éric Reinhardt (Stock, coll. « Ma nuit au musée »)

La Recette, de Bruno Verjus (Albin Michel)

Les ouvrages sélectionnés sont exposés dans la vitrine de la brasserie Vaudeville, lieu emblématique associé au prix, jusqu’à la délibération finale.

Un prix ancré dans un lieu

Doté de 5000 €, le Prix Vaudeville sera remis le mardi 2 juin prochain au sein même de la célèbre brasserie parisienne. Au-delà de la récompense financière, le livre lauréat bénéficiera d’une mise en avant durant un an dans l’établissement, prolongeant ainsi sa visibilité auprès du public.

Le jury, présidé par François Armanet, réunit des personnalités du monde des lettres et des médias : Bayon, Anna Cabana, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Clara Dupont-Monod, Alix Girod de l’Ain, Marc Lambron, Gilles Martin-Chauffier, Fabienne Pascaud et Bertrand de Saint-Vincent, secrétaire général.

À noter qu’aucun lauréat n’a été désigné en 2025, tandis que le Prix Vaudeville 2024 avait récompensé Farida Khelfa pour Une enfance française (Albin Michel), ouvrage alors mis à l’honneur pendant un an à la brasserie.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Vaudeville

Par Hocine Bouhadjera

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