L'Abominable Oracle ou le 13e Opus d'Arsenic & Boule de Gomme

🔱 L'Abominable Oracle : le 13e Opus d'Arsenic & Boule de Gomme

L'Héritage de deux décennies d'onirisme

Nous sommes Carine-M & Élian Black’Mor, auteurs, designers et illustrateurs évoluant dans l'univers de l’édition depuis plus de 20 ans. Avec l’Abominable Oracle, nous ne venons pas présenter un simple jeu de cartes, mais ouvrir les portes de nos imaginaires à travers un projet qui concentre deux décennies de création.

Ce projet est une anthologie ludique, un condensé de nos imaginaires. Le concept est né d’une envie radicale : fusionner l’essence de nos 12 ouvrages précédents en une expérience unique, graphique et immersive.

42 Arcanes comme autant de fenêtres sur nos créatures

L'Abominable Oracle se compose de 42 arcanes, soit 42 plongées dans nos univers oniriques, sombres et délicieusement empoisonnés. Chaque carte a été pensée comme une micro-édition : nous avons passé les derniers mois à peaufiner chaque détail, magnifiant la mécanique du jeu pour qu'elle soit en lien direct avec notre bibliographie.

Ici, le graphisme ne sert pas seulement le jeu, il dicte sa propre mythologie. De l'alchimie visuelle à la symbolique des créatures, chaque trait de crayon est une référence à l'univers que nous bâtissons album après album, sans concession.

Le 13e Opus : Le Livre des Augures

Après 12 albums publiés, le Livre des Augures qui accompagne le deck sera officiellement notre 13e opus. Maléfique ? Assurément. Mais surtout essentiel. Plus qu'un simple livret de règles, ce compagnon de plus de 100 pages est le Codex officiel de l'Oracle : un véritable artbook contant l’histoire de chaque créature extraite de nos ouvrages passés.

Ce livre est le chaînon manquant de notre univers, celui qui relie les points entre nos différents récits pour offrir une clé de lecture globale de notre monde créatif. Il permet aux néophytes comme à nos lecteurs de longue date de s'approprier la narration de ce jeu, transformant chaque tirage en une séance de conte fantastique.

Un pont entre l'Art du Beau Livre et le Monde du Jeu

Notre démarche a toujours été de briser les frontières entre les médiums. Avec ce projet, nous marions la rigueur de l'édition classique — avec un soin extrême apporté à la fabrication, aux finitions et à la qualité du papier MADE IN FRANCE — avec l'interactivité du monde du jeu.

C'est un objet hybride, destiné tant aux collectionneurs de beaux livres qu'aux passionnés de jeux de société ou encore d’arts divinatoires. L'Abominable Oracle est le point d'orgue d'une carrière dédiée à l'imaginaire, une alchimie entre narration et illustration enfin révélée au grand jour via cette campagne Ulule.

Crédits photo : Arsenic & Boule de Gomme

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Par Projet Ulule

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