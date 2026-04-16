Auteurs et groupe Hachette : partir est possible, mais juridiquement contraint

Alexandre Lazarègue, Avocat en droit du numérique et de la propriété intellectuelle, explique pourquoi partir c’est « possible mais juridiquement contraint ».

Une sortie possible mais étroite

À la suite de l’éviction d’Olivier Nora de la présidence des Éditions Grasset par le groupe Hachette Livre, contrôlé par Vincent Bolloré, plusieurs auteurs s’interrogent sur leur capacité à quitter leur maison d’édition en raison de désaccords éditoriaux.

Si les écrivains ne disposent pas d’une « clause de conscience » comparable à celle des journalistes, plusieurs leviers existent :

-atteinte aux intérêts moraux en cas de changement de contrôle (art. L. 132-16 CPI) ;

-défaut d’exploitation (absence de promotion, de diffusion ou de réédition) ;

-atteinte au droit moral (dénaturation de l’œuvre) ;

-manquements contractuels (reddition de comptes, obligations éditoriales).

Cependant, la résiliation suppose de démontrer une atteinte concrète et grave à l’œuvre, à la réputation ou aux droits de l’auteur. Un désaccord idéologique sur la composition d’un catalogue ne suffit pas.

Il reviendra à l’auteur d’établir que le décalage entre son identité intellectuelle et les publications du groupe auquel il est rattaché altère la perception de son œuvre et crée un risque de confusion.

En pratique, la sortie est donc possible, mais étroite.

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Cette situation révèle la précarité des droits offerts aux auteurs face aux maisons d’édition, elle pourrait appeler une réflexion du législateur.

Ndlr : ActuaLitté relevait que dans l’attente d’une hypothétique clause de conscience pour les auteurs — sur le modèle de celle des journalistes — les principes restent clairs. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des issues (manquements de l’éditeur, extinction des droits), mais une rupture ne se décrète pas dans la presse.

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Un accord amiable reste préférable pour éviter toute dégradation. Sans clause dédiée ni avenant, la séparation se complique. Surtout, une rupture unilatérale sans motif légitime expose l’auteur à des dommages et intérêts, notamment si ses ventes pèsent pour l’éditeur.

Enfin, l’éditeur peut exiger le remboursement de l’avance si l’ouvrage n’est pas remis. Chez Fayard, plusieurs universitaires ont restitué les sommes perçues. À l’inverse, Arnaud Montebourg conserve l’avance et engage une procédure pour rompre le contrat.







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Par Auteur invité

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