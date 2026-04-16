Sur un an, les prix des livres ont augmenté de 0,9 %

À la caisse des librairies, des grandes surfaces spécialisées, des hyper et supermarchés ou sur internet, la facture pour les livres a bien augmenté en 2025, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Sur un an, l'organisme évalue la hausse des prix des livres à 0,9 %, très inférieure à l'augmentation des prix à la consommation, qui s'élève à 1,7 % sur la même période, entre mars 2025 et mars 2026. « Cette hausse de l’inflation s’explique en grande partie par la montée rapide des prix de l’énergie (+7,4 % après ‑2,9 %), provoquée par celle des produits pétroliers », analyse l'Insee.

La hausse des prix des livres en 2025 est moindre que celle observée sur la période précédente, puisqu'elle atteignait alors 1,2 %.

Pour les manuels scolaires et éducatifs, les prix ont augmenté de 0,6 % sur un an. Classés dans la même catégorie que les livres (en « Journaux, livres et articles de papeterie »), les journaux et périodiques connaissent une hausse des tarifs bien plus élevée, à 5,1 %. Au global, la catégorie dans son ensemble affiche une augmentation de 2,3 %.

Sur un an, d'après la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques (Dares), qui dépend du ministère du Travail, l'indice du salaire mensuel de base (SMB) de l’ensemble des salariés a augmenté, pour sa part, de 1,7 %, soit 1 % en regard de l’inflation.

Une baisse dans les magasins spécialisés

Parallèlement à ce bilan de l'inflation, l'Insee a publié son indice de volume des ventes dans le commerce, qui fait état d'une stabilité de cet indicateur pour le mois de janvier 2026, pour l'ensemble du secteur, après une hausse de 0,8 % en décembre 2025.

Le volume des ventes se redresse dans le commerce de détail hors automobiles et motocycles (+0,7 % après ‑0,2 %). Il rebondit dans les magasins spécialisés (+0,8 % après ‑0,2 %), sous l’effet du net rebond des ventes des autres équipements du foyer (+3,3 % après ‑3,0 %), et dans le commerce hors magasin (+0,9 % après ‑0,3 %). – Insee

Au sein des commerces de détail, la catégorie « Biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé » affiche pour sa part un recul de ses ventes sur le mois de janvier 2026, avec un volume en baisse de 0,6 %, après un précédent reflux, de 0,5 %, sur la période novembre/décembre 2025. Sur un an, les ventes de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé ont toutefois augmenté de 3,2 %.

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Notons que cette catégorie compte les magasins de vente au détail de livres, mais aussi ceux d'articles de sport et de loisir (pêche, cycles, planches, vêtements) : les résultats ci-dessus ne reflètent donc pas strictement la situation des commerces vendant des ouvrages.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Antoine Oury

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