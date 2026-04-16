Netflix rouvre La Petite Maison dans la prairie, d'après la série de romans

Alice Halsey, Luke Bracey, ou encore Crosby Fitzgerald seront les nouveaux visages des membres de la famille Ingalls, dans une nouvelle adaptation diffusée par la plateforme Netflix, d'ici quelques semaines. La production est supervisée par Rebecca Sonnenshine (La femme de ménage).

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La première saison compte 8 épisodes, et une seconde serait d'ores et déjà confirmée par Netflix. Rappelons que la précédente adaptation remonte à plusieurs décennies : plus de 200 épisodes ont été tournés et diffusés entre 1974 et 1983, pour la chaine NBC.

Quant aux romans de Laura Ingalls Wilder, ils ont été publiés entre 1932 et 1943, pour un ensemble de 9 tomes au total. En France, les ouvrages sont disponibles chez Flammarion, dans une traduction de Hélène Seyrès, dans un format poche ou en version collector...

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Par Antoine Oury

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