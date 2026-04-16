Esprit critique ou situation critique ? Les bibliothèques au coeur du débat

Programme

9h15

Ouverture de la journée d'étude.

9h30

Comment inventer un lieu des possibles ?

Conversation avec Stéphane Bonzani, architecte et docteur en philosophie, auteur du livre De l'invention en architecture. Initier, situer, durer.

10h10

Regards croisés : les bibliothèques face à des questions politiques.

Diplômé·es et élèves conservateur·rices croisent leurs regards sur les enjeux actuels des bibliothèques.

10h50

Dresser des portraits des publics, suivre un déménagement de bibliothèque : les études récentes des publics de la Bpi.

Malena Bastias Sekulovic, Raphaële Gilbert et Élise Maacha, service Études et recherche, Bpi.

11h20

Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience. Point d’étape sur la recherche nationale en cours.

Équipe du service Études et recherche, Bpi.

10h10

Regards croisés : nouvelles relations aux savoirs.

Diplômé·es et élèves conservateur·rices croisent leurs regards sur les enjeux actuels des bibliothèques.

14h

Postures de bibliothécaires en question : l’accompagnement vers l’esprit critique.

Susan Kovacs, professeure en Sciences de l’Information et de la Communication, directrice de la recherche, Enssib.

14h40

Développer la pensée critique : recherche-action avec les jeunes et les professionnels de la jeunesse en quartiers populaires.

Joëlle Bordet, chercheuse psycho-sociologue, fondatrice du réseau international Jeunes, inégalités sociales et périphérie.

15h20-17h

Forum pour échanger directement avec plusieurs intervenant·es, autour de leurs travaux et de leurs expertises.

- Pratiques culturelles et scientifiques des filles : trois études de Lecture Jeunesse.

Agathe Franck, responsable de l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents, Lecture Jeunesse.

- Consultation sociologique : méthodes et conseils pour enquêter sur les publics en bibliothèque.

Christophe Evans, directeur du département des Publics, Bpi.

Malena Bastias-Sekulovic, chargée d’études et recherche, Bpi.

- Échange avec Joëlle Bordet, chercheuse psychosociologue, spécialiste de la jeunesse en quartiers populaires.

- Publications des Éditions de l’Enssib.

Noëlle Drognat-Landré, conservatrice générale des bibliothèques, directrice adjointe de la valorisation et responsable du pôle Éditions, Enssib.

Catherine Jackson, directrice de la collection La Boîte à outils et chargée de projets éditoriaux, Enssib.

À LIRE - Une nouvelle gouvernance “consolidée” pour l'Enssib

- Dernières publications de la Bpi.

Équipe du service Études et recherches, Bpi.

- Échanges avec les élèves et étudiants de l’Enssib qui auront présenté leurs travaux le matin.

Informations et inscription à cette adresse.

Photographie : Médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com