Esprit critique ou situation critique ? Les bibliothèques au coeur du débat

Le 2 juin prochain, la Bibliothèque publique d'information, relocalisée sur le site Lumière, à Paris, accueillera une journée d'étude, sous l'intitulé « Bibliothèques : lieux des possibles, lieux en tension ? ». Coorganisée par l'institution et l'Enssib, elle proposera notamment un état des lieux des recherches en cours dans le domaine des bibliothèques.
Le 16/04/2026 à 10:33 par Dépêche
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16/04/2026 à 10:33
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9h15
Ouverture de la journée d'étude.
9h30
Comment inventer un lieu des possibles ?
Conversation avec Stéphane Bonzani, architecte et docteur en philosophie, auteur du livre De l'invention en architecture. Initier, situer, durer.
10h10
Regards croisés : les bibliothèques face à des questions politiques.
Diplômé·es et élèves conservateur·rices croisent leurs regards sur les enjeux actuels des bibliothèques.
10h50
Dresser des portraits des publics, suivre un déménagement de bibliothèque : les études récentes des publics de la Bpi.
Malena Bastias Sekulovic, Raphaële Gilbert et Élise Maacha, service Études et recherche, Bpi.
11h20
Bibliothèques en tension : conflits, protection et résilience. Point d’étape sur la recherche nationale en cours.
Équipe du service Études et recherche, Bpi.
10h10
Regards croisés : nouvelles relations aux savoirs.
Diplômé·es et élèves conservateur·rices croisent leurs regards sur les enjeux actuels des bibliothèques.
14h
Postures de bibliothécaires en question : l’accompagnement vers l’esprit critique.
Susan Kovacs, professeure en Sciences de l’Information et de la Communication, directrice de la recherche, Enssib.
14h40
Développer la pensée critique : recherche-action avec les jeunes et les professionnels de la jeunesse en quartiers populaires.
Joëlle Bordet, chercheuse psycho-sociologue, fondatrice du réseau international Jeunes, inégalités sociales et périphérie.
15h20-17h
Forum pour échanger directement avec plusieurs intervenant·es, autour de leurs travaux et de leurs expertises.
- Pratiques culturelles et scientifiques des filles : trois études de Lecture Jeunesse.
Agathe Franck, responsable de l'Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents, Lecture Jeunesse.
- Consultation sociologique : méthodes et conseils pour enquêter sur les publics en bibliothèque.
Christophe Evans, directeur du département des Publics, Bpi.
Malena Bastias-Sekulovic, chargée d’études et recherche, Bpi.
- Échange avec Joëlle Bordet, chercheuse psychosociologue, spécialiste de la jeunesse en quartiers populaires.
- Publications des Éditions de l’Enssib.
Noëlle Drognat-Landré, conservatrice générale des bibliothèques, directrice adjointe de la valorisation et responsable du pôle Éditions, Enssib.
Catherine Jackson, directrice de la collection La Boîte à outils et chargée de projets éditoriaux, Enssib.
À LIRE - Une nouvelle gouvernance “consolidée” pour l'Enssib
- Dernières publications de la Bpi.
Équipe du service Études et recherches, Bpi.
- Échanges avec les élèves et étudiants de l’Enssib qui auront présenté leurs travaux le matin.
Informations et inscription à cette adresse.
Photographie : Médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 4.0)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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