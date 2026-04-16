115 auteurices suivent Olivier Nora après son licenciement, contre “l'autoritarisme

La « méthode Bolloré » s'est à nouveau appliquée au pan éditorial de ses activités, après le licenciement d'Olivier Nora, PDG de la maison d'édition Grasset, le mardi 14 avril. En écartant cet éditeur historique, véritable pilier de la structure, le milliardaire s'est toutefois mis un peu plus à dos certaines figures du catalogue. 115 auteurs et autrices, dont Virginie Despentes, Sorj Chalandon ou Anne Berest, ont ainsi annoncé qu'ils ne signeraient pas leur « prochain livre chez Grasset ».
Le 16/04/2026 à 10:24 par Antoine Oury
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16/04/2026 à 10:24
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Dans une lettre commune, 115 auteurices publiés par la maison Grasset dénoncent « une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale » après le licenciement d'Olivier Nora, annoncé le mardi 14 avril dernier. En poste depuis 2000, ce professionnel venu des éditions Calmann-Lévy est particulièrement respecté au sein du milieu de l'édition.
La fronde des auteurs et autrices du catalogue Grasset en est une nouvelle preuve : Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Vanessa Springora, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Beigbeder, Anne Sinclair, Jean-Paul Enthoven, Anne Berest ou encore Colombe Schneck cosignent ainsi une lettre engagée contre le propriétaire du groupe Hachette, Vincent Bolloré : « Nous ne signerons pas notre prochain livre chez Grasset », affirment-ils.
« Aujourd'hui, nous avons un point commun : nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias », poursuivent les cosignataires, qui refusent que leurs idées et travaux soient la « propriété » de Vincent Bolloré. Le limogeage d'Olivier Nora a été un véritable déclencheur : il y a encore quelques mois, des auteurs de la maison Grasset indiquaient ne pas envisager de quitter le groupe Hachette, version Bolloré, par fidélité à leur éditeur.
Comme le rappelait ActuaLitté dans un article, la rupture unilatérale d'un contrat d'édition par un auteur n'est pas aisée. Elle doit se baser sur des manquements avérés de l'éditeur quant à un certain nombre d'engagements de sa part, et le rachat par un milliardaire ou les décisions stratégiques n'en font pas partie.
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Il n'existe pas de clause de conscience des auteurs, qui leur permettraient de récupérer leurs droits d'exploitation sur une œuvre en cas de changement de propriétaire d'une maison d'édition. Cependant, un groupe d’universitaires, dont Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine, travaille à l’élaboration d’une proposition de loi destinée à inscrire cette clause de conscience dans le Code de la propriété intellectuelle.
Les cosignataires du courrier sont conscients de l'absence de levier juridique pour motiver une rupture de contrat immédiate, sans aucun doute, mais préviennent : « Nous sommes des auteurs Grasset, nous avons publié chez Grasset, ou nous avons un livre qui va sortir chez Grasset, mais nous ne signerons pas notre prochain livre chez Grasset. » Autant dire que le prochain contrat, une fois l'actuel honoré, ne sera pas signé avec la maison.
Le licenciement d'Olivier Nora relève d'une véritable méthode mise en œuvre par Vincent Bolloré, soucieux d'écarter les éléments potentiellement perturbateurs des sociétés qu'il rachète pour les remplacer par des proches acquis à sa cause. Le remplacement de Nora par Jean-Christophe Thiery de Bercegol du Moulin rappelle ainsi celui de Bertrand Meheut à la présidence du directoire de Canal+, en 2015, par un certain... Thiery de Bercegol du Moulin Jean-Christophe.
Dans les médias qu'il rachète, le système Bolloré se déploie également, par la confrontation avec les rédactions en place, généralement poussées vers la porte. Chez iTélé, devenue CNews, à Canal+, encore, ou chez Europe 1, les acquisitions du milliardaire ont été suivies de réorientations idéologiques, vers l'extrême droite et ses obsessions identitaires. Le limogeage d'Olivier Nora ferait suite à des désaccords concernant le prochain livre de Boualem Sansal, devenu une acquisition de poids pour Hachette, au détriment de son concurrent Madrigall (Gallimard).
Dans l'édition, depuis le rachat de Lagardère, cette méthode Bolloré a surtout été appliquée à Fayard, maison confiée à la fidèle Lise Boëll et devenue le fer de lance de la banalisation des auteurs suivant Bolloré dans sa croisade. Si Éric Zemmour avait déjà été changé en auteur à succès par Albin Michel avant de rallier le milliardaire breton, Fayard réunit désormais toutes les nuances de brun, de Jordan Bardella à Philippe de Villiers, en passant par Marion Maréchal ou Alain de Benoist.
Pour le reste des structures, la stratégie reste pour l'instant, dans les grandes lignes, de conserver l'existant. Hachette, avant son rachat par Bolloré, était déjà le premier groupe éditorial français, et il s'agit surtout d'en maintenir les résultats, l'entreprise du milliardaire étant aussi et avant tout, ne l'oublions pas, capitaliste. D'ailleurs, l'extrême droite ne fait pas tellement recette, dans le cas de Fayard : bénéficiaire en 2021, 2022 et 2023, la maison affichait près d'un million € de pertes en 2024.
À ce titre, le départ de 115 auteurs peut-il vraiment menacer les finances de Louis Hachette Group, l'entité derrière Hachette, et donc Grasset ? Rien n'est moins sûr : le chiffre d'affaires s'élevait à 9,6 milliards € en 2025, pour un résultat opérationnel ajusté de 551 millions €, malgré un endettement significatif, à 1,5 milliard €.
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Parmi les ouvrages ayant particulièrement participé à ces performances, le groupe relevait le dernier album d'Astérix — qui ne risque pas de rompre avec le groupe de Bolloré —, le dernier livre de l'Américain Dan Brown et ceux de Pierre Lemaitre (chez Calmann-Lévy) et d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre (chez Grasset). L'autrice de Je voulais vivre, publié par Grasset, est cosignataire de la lettre ouverte.
Autrement dit, la conséquence de ces départs serait essentiellement symbolique pour le groupe, avec un effet éventuel sur les récompenses décernées à l'occasion de la rentrée littéraire d'automne. Depuis quelques années, toutefois, la maison Grasset, habituée des grands prix, apparaissait moins dans les palmarès.
D'après la lettre ouverte des auteurices de Grasset, publiée par Le Monde, Adélaïde Clermont-Tonnerre fait bien partie des signataires. L'article a été modifié en conséquence.
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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13/04/2026, 13:54
À Béziers, Les Mots Entrelacés ambitionne de devenir une librairie-café indépendante dédiée à la romance et à la littérature noire. Porté par Gaëlle Restoux, le projet vise à créer un lieu chaleureux, accessible à tous, où l’on peut lire, échanger et se retrouver autour des livres. Pensé comme un refuge du quotidien, ce lieu mêlera librairie, café et animations culturelles. Une campagne de financement participatif est en cours pour accompagner son lancement et donner vie à cet espace de rencontre et de partage.
13/04/2026, 10:47
Un arrêt unanime de la Cour suprême des États-Unis, rendu dans le dossier Cox contre Sony Music, attire désormais l’attention des maisons d’édition. En recentrant la responsabilité contributive sur l’intention d’encourager la contrefaçon, la décision offre une piste supplémentaire aux plaignants engagés contre les grands modèles de langage, déjà contestés pour l’usage de livres protégés dans leur entraînement.
13/04/2026, 10:18
En Russie, le projet de suppression de la TVA sur les livres pour enfants ressurgit sans calendrier précis, mais avec un appui gouvernemental évoqué publiquement. Relancée par Sergueï Stepachine, l’hypothèse ne constitue pas encore une réforme actée. Elle éclaire néanmoins une orientation de politique publique : utiliser l’outil fiscal pour rendre l’édition jeunesse plus accessible, dans un contexte de pression durable sur les prix.
13/04/2026, 10:01
Dérobés pendant l’Occupation, dispersés après 1945, puis enfouis dans les magasins de bibliothèques, des milliers d’ouvrages changent enfin de statut documentaire. Avec l’ouverture publique de Spolivres, le ministère de la Culture met en ligne les premiers résultats d’un chantier de provenance portant sur 150.000 livres spoliés. Une base qui relie traces matérielles, noms de propriétaires et perspectives de restitution.
11/04/2026, 11:50
À l’approche du Salone del Libro de Turin, l’édition jeunesse italienne affine sa manière de s’adresser aux adolescents. Curateurs de 21 ou 22 ans, collections pensées pour les 12-14 ans, thèmes sociaux assumés, ouverture à la traduction : plusieurs maisons cherchent moins à simplifier qu’à ajuster leur voix. Un mouvement éditorial précis, révélateur d’une nouvelle attention portée aux jeunes lecteurs.
11/04/2026, 11:30
Le monde des manuscrits arabes se heurte à un désordre qui dépasse la seule érudition. Enquête, publication, réédition, authentification et diffusion se brouillent dans un espace où coexistent travaux rigoureux, doublons commerciaux, captations de labeur savant et textes altérés. Une enquête d’Independent Arabia éclaire ainsi une économie grise du patrimoine écrit, entre défaut de coordination et fragilité des garanties éditoriales.
11/04/2026, 10:30
Les bibliothèques changent de visage : numériques, ouvertes, polyvalentes, elles s’adaptent aux attentes du public. Mais derrière cette dynamique, des tensions apparaissent, entre management, bénévolat et vie locale. Un quotidien fait d’engagements… et de fragilités.
10/04/2026, 18:12
Aux États-Unis, l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) désigne une agence fédérale dédiée aux actions des établissements de lecture publique, notamment dans les zones rurales. Elle est aussi la bête noire de Donald Trump et de son administration, qui tentent depuis des années d'obtenir la baisse de ses crédits, voire sa suppression. Malgré un revers en justice, le président prévoit d'ores et déjà un budget 2027 qui condamne l'IMLS.
10/04/2026, 16:18
La société par actions simplifiée (SAS) pass Culture est bel et bien devenue un opérateur de l'État, le 1er janvier dernier, nous confirme la structure. Elle est désormais rattachée au programme 361 de la mission « Culture », consacré à la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
10/04/2026, 13:39
Le groupe Bayard officialise l’acquisition majoritaire de Kingoland, parc d’attractions familial du Morbihan, tout en lançant un plan de compétitivité qui supprimerait jusqu’à 59 postes en France. L’opération démontre cette stratégie de diversification vers l’économie de l’expérience, déjà explorée ailleurs par d'autres groupes éditoriaux. Ou comment prolonger les univers éditoriaux au-delà du livre et de la presse.
10/04/2026, 12:42
État républicain ayant à sa tête le conservateur Greg Abbott, le Texas s'est placé à l'avant-garde de la vague de censure d'ouvrages qui traverse les États-Unis depuis quelques années. Son conseil d'éducation d'État a composé une liste de livres obligatoires pour l'enseignement de la langue anglaise, qui comprend plusieurs passages de la Bible, mais accorde peu de place aux textes signés par des autrices ou des personnalités hispaniques et afro-américaines.
10/04/2026, 12:06
Top ArticlesLa Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
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