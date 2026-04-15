Livre audio : Spotify lance Page Match en France face à Amazon

Désormais disponible en français et dans plus de 30 langues, elle permet aux utilisateurs de passer instantanément d’un livre papier à sa version audio — et inversement — sans perdre la progression de leur lecture. Une manière de fluidifier les pratiques, en s’adaptant aux usages fragmentés du quotidien.

Scanner une page, lancer l’audio

La fonctionnalité permet de scanner une page d’un livre imprimé à l’aide de la caméra du smartphone : l’application Spotify ouvre alors automatiquement la version audio correspondante, précisément à l’endroit du texte identifié. Le dispositif fonctionne également dans l’autre sens, en étant capable d’indiquer à quelle page de l’ouvrage papier correspond un passage en cours d’écoute.

Selon les premiers chiffres avancés par l’entreprise, les utilisateurs de cette fonctionnalité consomment 55 % d’heures de livres audio supplémentaires par semaine par rapport à la moyenne.

Dans le cas où le titre scanné ne figure pas dans la bibliothèque de l’utilisateur, celui-ci se voit proposer de l’acheter pour accéder à cette synchronisation.

Le streaming qui modèle le livre audio

Parallèlement, la plateforme renforce ses outils à destination des professionnels du livre. Spotify a ainsi lancé de nouveaux espaces de mise en avant éditoriale, comme les Audiobooks Charts en Allemagne, ou encore un classement dédié « Enfants & Famille » aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne. À ce stade, aucun dispositif équivalent n’a été annoncé pour le marché français.

L’enjeu reste néanmoins le même : améliorer la visibilité des catalogues et favoriser l’engagement des auditeurs dans un environnement encore en structuration.

Ces initiatives témoignent d’une volonté d’inscrire le livre audio dans les logiques déjà éprouvées du streaming — recommandations, classements, éditorialisation — tout en adaptant ces mécanismes aux spécificités du secteur du livre.

Au-delà de l’innovation technique, Spotify met en avant une dynamique de marché particulièrement marquée en France. Selon les données communiquées, un abonné Premium sur deux y a déjà écouté un livre audio. En un an, le nombre d’auditeurs a progressé de 135 %, tandis que le temps d’écoute a augmenté de 37 %.

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Des chiffres qui traduisent une adoption rapide, mais surtout une installation progressive de ce format dans les habitudes, aux côtés de la musique et des podcasts. Loin de remplacer le livre imprimé, l’audio s’inscrit plutôt comme un usage complémentaire, venant étendre les moments possibles de « lecture » — dans les transports, en déplacement ou lors d’activités quotidiennes.

Des stratégies différentes pour un même objectif

Cette accélération ne peut toutefois se lire sans tenir compte d’une concurrence devenue frontale entre les grandes plateformes. Spotify n’est plus seul à chercher à fluidifier le passage entre lecture et écoute. Amazon, via Audible et Kindle, a récemment déployé une fonctionnalité similaire de lecture immersive, synchronisant texte et audio mot à mot sur des centaines de milliers de titres. Une approche différente, mais un objectif identique : capter l’utilisateur en unifiant les usages au sein d’un même écosystème.

Dans le même temps, des acteurs comme Storytel poursuivent une stratégie d’intégration verticale, associant production éditoriale, streaming et offres groupées avec d’autres contenus. Derrière ces initiatives, une logique commune s’impose : allonger le temps passé avec les œuvres, multiplier les points d’entrée — audio, texte, papier — et verrouiller des environnements propriétaires.

Derrière des fonctionnalités qui peuvent sembler proches, les logiques diffèrent nettement entre Spotify et Amazon. Avec Page Match, Spotify cherche avant tout à créer des passerelles entre les formats, en permettant de naviguer librement entre le papier, l’écran et l’audio, dans une logique d’usage et de continuité de lecture.

Amazon, à l’inverse, privilégie une intégration fermée : la synchronisation entre Kindle et Audible ne fonctionne que si l’utilisateur possède les deux versions du même livre, renforçant ainsi la cohérence — mais aussi la dépendance — à son propre écosystème.

Spotify accélère sur le livre audio

En deux ans, le catalogue de livres audio Spotify serait passé de 150.000 à plus de 500.000 titres. Dans le même temps, la plateforme évoque une progression de 36 % du nombre d’utilisateurs lançant un livre audio sur un an, ainsi qu’une hausse de 37 % des heures d’écoute, selon ses propres données. Dans cette logique d’élargissement des usages, Spotify a également annoncé un partenariat avec Bookshop.org, permettant aux utilisateurs d’acheter, directement depuis l’application, une version papier du livre qu’ils sont en train d’écouter.

En octobre 2024, Spotify a ainsi lancé en France un catalogue conséquent, revendiquant plus de 200.000 titres audio, dont plus de 15.000 en langue française. Cette offre est accessible aux abonnés Premium, qui disposent de 12 heures d’écoute mensuelles pour les livres audio, avec la possibilité d’acheter des « recharges » supplémentaires de 10 heures au tarif de 9,99 €.

Avec Audible, l’abonnement mensuel donne accès à un crédit permettant d’acquérir un livre audio par mois, conservé définitivement dans la bibliothèque de l’utilisateur, quel que soit sa durée. À cela s’ajoute un catalogue de titres accessibles en streaming, mais de manière plus limitée.

Dans une logique d’expansion de ce catalogue, Spotify a noué en 2025 un partenariat avec ElevenLabs, entreprise spécialisée dans la synthèse vocale avancée. Cette collaboration vise à proposer aux auteurs des outils de narration numérique, leur permettant de produire des livres audio dans 29 langues. Ces contenus sont alors interprétés par des voix de synthèse générées grâce à une intelligence artificielle vocale.

Des outils IA au cœur des débats

Ce choix stratégique suscite toutefois des critiques, dans un contexte où la plateforme est déjà contestée dans le secteur musical pour son ouverture massive aux contenus produits par des intelligences artificielles.

Par ailleurs, son cofondateur Daniel Ek fait lui-même l’objet de controverses liées à des investissements réalisés via les bénéfices de Spotify dans la société allemande Helsing SE, spécialisée dans le développement de drones de combat et d’autres systèmes d’armement intégrant, là encore, des technologies d’intelligence artificielle.

En mai 2025, Audible a dévoilé de son côté des projets d’outils de production reposant sur des voix générées par intelligence artificielle, avec plus de 100 voix disponibles dans plusieurs langues, ainsi que des perspectives de traduction assistée.

Cette annonce a suscité de vives critiques dans le secteur du livre, notamment de la part d’auteurs, de traducteurs et de comédiens voix, qui s’inquiètent des conséquences possibles sur le travail humain et sur la transparence des contenus. Une réaction comparable à celle provoquée par la présentation de Kindle Translate : cet outil, lui aussi fondé sur l’intelligence artificielle, permet de traduire automatiquement des ouvrages directement sur liseuse.

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L’utilisateur peut ainsi sélectionner un livre en langue étrangère. Il obtient alors une version traduite générée sans intervention humaine, sans garantie sur la qualité du résultat.

Crédits image : CC BY-SA 2.0. / mormondancer

Par Hocine Bouhadjera

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