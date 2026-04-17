Changer sa manière d’enseigner pour faire réussir tous les élèves

Malgré les discours, l’institution scolaire a renoncé à l’idée qu’il est possible de faire réussir tous les élèves. Ceux de classes populaires en sont les premières victimes, eux qui sont les plus mis en échec. Nicolas Kaczmarek s’appuie sur 20 ans de pratique en zone prioritaire pour démonter le fatalisme et tracer une voie vers la réussite de toustes.

La condition ? Se détourner d’une visée utilitariste de l’École et miser sur le plaisir de savoir et la joie de comprendre. L’ouvrage présente de multiples pratiques concrètes et propose, non pas de contourner la difficulté intellectuelle mais d’en faire un puissant levier de motivation pour les élèves de tous âges et de toutes disciplines.

Les éditions La Dispute vous proposent un extrait en avant-première :

Nicolas Kaczmarek est professeur d’histoire-géographie dans un collège populaire de banlieue parisienne et membre du GRDS (Groupe de recherches sur la démocratisation scolaire).

Parution le 7 mai 2026.

Par Clément Solym

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