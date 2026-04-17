Fuir la figure parentale... et revenir en courant

C’était sans compter sur la détermination de Marsa qui part derrière lui sans se montrer et le protège de tous les dangers, tel un ange gardien. Elle est si discrète qu’il pense qu’il se débrouille très bien tout seul. Le petit chien arrive dans une ville immense qui l’émerveille. Il voudrait tout raconter à Marsa. Arrivera-t-il à continuer de vivre sans elle ? Cette histoire explore les multiples facettes du lien, le besoin de partir pour grandir, l’instinct de protection, l’envie de partager. Elle nous enchante par ses illustrations aux couleurs chaudes, aussi douces qu’expressives.

Les éditions La Joie de Lire vous proposent un extrait en avant-première :

Zhang Siqi vient de Huizhou, une petite ville du Guangdong en Chine où les maisons sont très proches les unes des autres et inspiratrices d’histoires intéressantes. Elle vit aujourd’hui à Bologne en tant qu’illustratrice indépendante. Dans son travail, elle aime capturer les moments et les sentiments un peu flous. Marre de Marsa est son 1er album aux éditions de la Joie de lire.

Son oeuvre est couronnée de nombreuses distinctions. : Concours international d’illustration BOit! 2021 – Prix « Città dei Portici » et lauréate de l’Exposition des Illustrateurs à la Foire du Livre pour Enfants de Bologne 2025. Son projet Aller au parc ensemble a été sélectionné pour la « Wow Bookshelf » à la Foire du Livre pour Enfants de Bologne 2025 Enfin, elle a été finaliste du Concours international d’illustration de livres illustrés de l’île de Nami 2025 (Corée du Sud).

Parution le 22 mai 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com