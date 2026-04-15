Célébrez le printemps avec Arsène Lupin

On croit connaître Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Pourtant, personne n'attrape vraiment Lupin… sauf Grégoire Bouillier, qui vit avec lui depuis l'âge de 14 ans. Son héros, sa boussole, son sésame littéraire.

Jamais Lupin n'aurait dû naître. Maurice Leblanc admirait Flaubert et Maupassant, pas les auteurs de romans policiers. C'est le succès de Sherlock Holmes et l'insistance du patron de presse Pierre Lafitte qui le poussèrent à écrire L'Arrestation d'Arsène Lupin.

Leblanc devint le prisonnier de son propre personnage, lui consacrant dix-neuf romans et des dizaines de nouvelles. Cambrioleur, dilettante, gentleman et anarchiste, Lupin est audacieux, joyeux, résolument français. Depuis qu'Omar Sy l'a incarné sur Netflix, il est devenu une légende mondiale.

Avec cette série, Grégoire Bouillier nous initie à la « Lupinologie », philosophie de l'audace et de la légèreté. Lauréat du prix de Flore et du prix Décembre, il est notamment l'auteur de Le cœur ne cède pas et Le Syndrome de l'Orangerie (Flammarion).

Les 53 épisodes seront mis en ligne au fur et à mesure sur l’application Radio France, puis diffusés cet été sur France Inter. Le livre Un printemps avec Arsène Lupin de Grégoire Bouillier (France Inter / Les Équateurs) est également disponible en librairie.

À retrouver à cette adresse.

Par Dépêche

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