Tuer ceux qui nous posent problème : la solution ?

Mantra qui résonne fort en elle quand elle tue son patron sans faire exprès. Et si elle continuait à appliquer cette méthode ? D’autant qu’il n’y a pas que son patron qui l’empêche d’être heureuse, et que Lily a toujours senti une noirceur en elle. Sans doute due à une enfance chaotique qui va ressurgir d’une bien étrange façon...

Les éditions City vous proposent un extrait en avant-première :

Originaire de Normandie, Virginie Lloyd a grandi sous le soleil de Marseille avant de poser ses valises à Toulouse. Ancienne reporter pendant vingt ans, elle consacre désormais toute son énergie à sa véritable passion : l'écriture. Son univers est multiple : du feelgood au roman noir, en passant par la poésie et le thriller, elle explore tous les genres avec une seule devise : le cœur à l’ouvrage.

Véritable "touche-à-tout" de l'autoédition, Virginie est une habituée des salons littéraires qu'elle parcourt avec un enthousiasme contagieux. Pour elle, chaque événement est une aventure humaine où elle savoure le plaisir d’échanger avec ses lecteurs. Aujourd'hui, portée par une communauté fidèle et grandissante, Virginie réalise son rêve : vivre pleinement de sa plume.

Parution le 13 mai 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com