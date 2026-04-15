Trop cher, trop lourd : le glas sonne pour le livre Grand format, au profit du Poche

Le livre relié a longtemps servi de sas de lancement, autant que de signal critique — voire, de support de valorisation. Mais au Royaume-Uni, cette mécanique se fissure. Plusieurs maisons réduisent l’intervalle entre les formats, publient simultanément deux versions ou renoncent d’emblée à la jaquette cartonnée.

Ce mouvement, qu’analyse The Times, ne relève pas d’un simple ajustement tarifaire : il répond à des usages de lecture où la maniabilité pèse désormais autant que le prestige. Et la rentabilité, pour une industrie culturelle sous pression, se cherche partout où l’on peut.

Une hiérarchie des formats qui s’effrite

Les chiffres éclairent ce basculement. D’après NielsenIQ, les achats de livres imprimés ont reculé de 2,5 % en volume au Royaume-Uni en 2025, tandis que la valeur du marché baissait de 0,5 %. Dans le même temps, les ventes se sont appuyées sur la fiction adulte, en hausse de 5 % en valeur.

The Times ajoute qu’en 2025, 72 % des exemplaires vendus en Grande-Bretagne relevaient du poche, signe qu’une large majorité du public continue de privilégier le format souple.

Le déplacement n’oppose pas seulement prix fort et prix modéré. Il touche à l’objet lui-même. Dans l’enquête Times, des lecteurs affirment délaisser le grand format moins pour son coût que pour son encombrement.

Le libraire Tom Rowley, sur sa lettre My Bookshop Backstory, décrit un commerce où peu de nouveautés cartonnées justifient la place qu’elles occupent, tandis que les retirages brochés peuvent, selon lui, être relancés en quarante-huit heures lorsqu’un titre prend.

Cette évolution s’inscrit aussi dans une concurrence d’usage. Comme l’indique Nielsen, les achats de livres ont reculé d’environ 2 % entre janvier et novembre 2025, alors que l’audio progressait encore et se dirigeait vers un nouveau sommet. Autrement dit, le relié ne rivalise plus seulement avec le poche : il affronte des formats qui promettent immédiateté, mobilité et moindre contrainte matérielle.

Tester d’autres fenêtres de lancement

Le changement se lit déjà dans les catalogues. Chez Canongate, Wild Dark Shore de Charlotte McConaghy est proposé en poche, numérique et audio, sans mise en avant d’une édition reliée sur la page de l’éditeur britannique. The Bookseller signalait d’ailleurs dès juillet 2025 une publication directe en audio et en numérique, avec un poche programmé pour novembre de la même année. L’exemple compte, car il porte sur une romancière déjà installée, et non sur une expérimentation marginale.

D’autres acteurs retiennent une solution intermédiaire. Pour She’s Always Hungry d’Eliza Clark, Faber a commercialisé un poche tout en réservant un relié limité à son site et aux librairies indépendantes. Sa fiche mentionne explicitement une édition cartonnée exclusive. Le relié ne disparaît donc pas : il glisse vers un statut d’objet spécial, destiné aux collectionneurs, aux prescripteurs ou aux points de vente capables de défendre une fabrication plus chère.

Le cas Fitzcarraldo pousse la logique plus loin. Dans son analyse, Tom Rowley rappelle que Fitzcarraldo Editions a bâti l’essentiel de son identité sur le broché, à l’exception d’une série limitée reliée pour son dixième anniversaire.

Le fondateur Jacques Testard y explique n’avoir jamais reçu de reproche notable sur l’absence de cartonné. Pour un éditeur littéraire au positionnement très marqué, la remarque vaut indicateur : la distinction symbolique peut se déplacer de la reliure vers le design, le papier, la cohérence de collection ou la réputation du catalogue.

Un arbitrage économique plus fin qu’un simple renoncement

Rien n’indique pourtant un effacement général de la première édition reliée : elle reste utile pour soutenir la marge, provoquer l’attention des médias et installer un cycle de publication en deux temps.

Mais ce schéma paraît moins automatique, car il immobilise de la trésorerie, exige de l’espace en rayon et suppose que le lecteur accepte d’attendre plusieurs mois pour obtenir une version plus légère. Dans un paysage où l’audio avance et où les achats imprimés se contractent, le Royaume-Uni semble donc entrer dans une phase de segmentation plus nette : le broché pour la circulation rapide, le relié pour l’événement, le cadeau ou la rareté.

D'ailleurs, se dessine en miroir la dynamique américaine, qui décrit une trajectoire inverse. Comme nous en faisions état, le poche perd progressivement du terrain, fragilisé par la montée continue du numérique et surtout de l’audio.

L’érosion s’inscrit dans le temps long : les usages se déplacent vers des formats jugés plus immédiats, tandis que les achats se concentrent davantage sur des ouvrages plus grands et plus valorisés. Autrement dit, le poche ne constitue plus l’évidence économique qu’il fut, pris en étau entre dématérialisation et montée en gamme.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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