Dalila Zein nommée directrice générale d'Editis

Le groupe Editis confie la direction générale à Dalila Zein, déjà en poste comme directrice générale déléguée depuis 2023. Cette nomination formalise une organisation en binôme avec Denis Olivennes, président du groupe, après plusieurs semaines d’exercice élargi des fonctions exécutives.

« Plusieurs semaines à exercer pleinement les fonctions exécutives de la maison m'ont permis de mieux en comprendre les enjeux, de mieux connaître ses équipes et de mesurer pleinement l'ampleur des changements à accomplir. Il m'a semblé alors évident que nous ne serions pas trop de deux pour piloter ce changement », explique Denis Olivennes, devenu directeur général en début d'année.

« Présente au sein du groupe depuis deux ans en tant que directrice générale déléguée, Dalila Zein a joué un rôle clé dans la définition de la stratégie d'Editis et le commencement de sa mise en œuvre. Nous allons nous compléter utilement », ajoute-t-il.

Un binôme exécutif avec Denis Olivennes

Denis Olivennes indique vouloir renforcer son implication aux côtés de la nouvelle directrice générale. « Je serai pleinement engagé à ses côtés, plus que je ne l'étais dans la configuration précédente. Je vais en particulier épauler Dalila pour ce qui regarde la stratégie éditoriale des maisons et le suivi de leurs équipes. Et, d'autre part, plus largement, sur la définition et la mise en œuvre des grandes priorités de notre groupe. »

La répartition des rôles distingue le pilotage opérationnel confié à Dalila Zein et l’accompagnement stratégique assuré par le président. Cette organisation doit permettre de coordonner les priorités du groupe avec le fonctionnement de ses maisons d’édition.

« Cette évolution de gouvernance vise à renforcer notre efficacité opérationnelle tout en assurant une parfaite continuité stratégique. » Le groupe présente cette évolution comme un ajustement de son mode de direction.

Un parcours entre finance et médias

Diplômée de l’EDHEC Business School (promotion 1997), Dalila Zein débute sa carrière comme auditrice chez PricewaterhouseCoopers. Elle rejoint Lagardère Active en 2000, où elle occupe successivement des fonctions en contrôle de gestion puis en direction financière.

En 2014, elle devient directrice administrative et financière du groupe et intègre le comité exécutif. Elle y développe une expérience dans le pilotage financier et l’organisation des activités.

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Elle est nommée en 2018 directrice générale de l’Agence France-Presse, où elle accompagne les transformations économiques et organisationnelles de l’agence. Depuis 2023, elle occupait les fonctions de directrice générale déléguée d’Editis et présidait Interforum, la filiale de distribution du groupe.

Crédits image : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Dépêche

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