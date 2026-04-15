Prix La Ponche : quatre finalistes pour l’édition 2026

La sélection finale du Prix La Ponche 2026 rassemble quatre titres issus d’une première liste de neuf ouvrages.

Les ouvrages retenus

La Fêlure de Charlotte Casiraghi (Julliard)

Il s’appelait Bennie Diamond de Michael Dichter (Les Léonides)

Ma Gloire de Florent Oiseau (Gallimard)

Le Système de l’argent de Daniel Rondeau (Grasset)

En amont, la première sélection incluait également La Louisiane de Julie Duchâtel (Michel Lafon), La Rosa Perdida de Christopher Laquieze (JC Lattès), Les Courants d’arrachement d’Élise Lépine (Grasset) et Les Années souterraines de Hugo Lindenberg (Flammarion).

Le prix revendique une ligne éditoriale claire : il cherche à accompagner l’émergence ou la reconnaissance d’une signature littéraire distinctive, qu’il s’agisse d’une première œuvre ou d’un auteur confirmé.

Une sélection resserrée portée par un jury éclectique

Le jury du Prix La Ponche réunit une douzaine de personnalités issues du monde littéraire et artistique : Nathalie Azoulai, lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; l’écrivain David Foenkinos ; Sophie Fontanel ; Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club et autrice ; Chrystèle Gozlan, art advisor ; Arthur Larrue, auteur ; François Langlade, auteur ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie ; François Samuelson, agent littéraire et auteur d’Il était une fois Libération (2023) ; Vanessa Trigano, coordinatrice du prix ; ainsi que Lisa Vignoli, créatrice du Prix La Ponche.

Le rendez-vous printanier du 29 mai, organisé à l’Hôtel La Ponche à Saint-Tropez, constitue un moment de rencontre entre auteurs, jury, presse et invités. L’ouvrage lauréat bénéficiera ensuite d’une visibilité en librairie, notamment grâce à un bandeau distinctif apposé dès les premières semaines de l’été.

Au-delà de la distinction symbolique, le Prix La Ponche offre un accompagnement concret au lauréat. Celui-ci bénéficiera de la prise en charge de la traduction de son livre en anglais, ainsi que d’une résidence d’écriture d’une semaine au sein de l’Hôtel La Ponche pour développer un nouveau projet. Enfin, la récompense inclut également un prix conçu par Pierre-Alexis Guinet et réalisé par les Ateliers Hugo.

L’édition précédente avait distingué Esther Teillard pour son premier roman Carnes, publié chez Pauvert.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : images de l'édition 2024 du Prix La Ponche

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com