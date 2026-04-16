Marie-Lorna Vaconsin imagine un monde au bord de la rupture

Dans une forêt de l’Utah, un phénomène déroute les scientifiques : certains arbres se mettent à briller d’une lueur rouge électrique. C’est dans ce décor que se croisent deux destins. Joshua, élevé dans une secte néoadventiste marquée par une idéologie viriliste, tente de se défaire d’un conditionnement religieux qui l’a épuisé.

Malgré l’emprise de cette doctrine, une part de lui résiste et cherche un autre sens à son existence. De son côté, Edita a grandi enfermée dans un lodge isolé, coupée du monde depuis sa naissance. Cette vie recluse a façonné en elle une perception singulière : elle distingue une réalité cachée, inaccessible aux autres, mais cette capacité la tient à distance des humains. Tous deux évoluent dans un environnement fragilisé, au bord de la rupture, et partagent un même désir de lien, malgré leurs trajectoires opposées.

Les éditions Actes Sud vous proposent un extrait en avant-première :

Marie-Lorna Vaconsin est romancière et traductrice. Attirée depuis longtemps par les univers imaginaires, elle développe une œuvre qui mêle éléments fantastiques et atmosphères énigmatiques. Elle s’est fait connaître avec la trilogie Le Projet Starpoint, composée de La Fille aux cheveux rouges, Le Réveil des Adjinns et Le 13e Pêcheur, où se déploient déjà des récits d’aventure ancrés dans des mondes aux règles singulières.

Par Clotilde Martin

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